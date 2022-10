Kto prežije? Židovský gangster alebo nacistický esesák?

Mnohé postavy sú až neuveriteľne neľudské, brutálne svine a hoci sa pred takými vecami snažíme niekedy zatvárať oči, hovoríme si, že to nemôže byť pravda...je to žiaľ odraz reality.

Československo roku 1928.

Dvaja kamaráti, maturanti z Ružomberka, Žid Viktor a Nemec Karol, neúmyselne zabijú syna miestneho podnikateľa.

Viktor uteká k príbuzným do New Yorku a stáva sa členom mafiánskej organizácie Murder, Inc.

Karol študuje medicínu v Mníchove a pod vedením Reinharda Heydricha sa mení na oddaného stúpenca nacistickej ideológie. Ocitajú sa tak na opačných stranách rodiaceho sa vojnového besnenia...

Na smrť I. a II. detailne približuje vojnu mafiánskych rodín v Amerike, ako aj vzostup nacizmu v Nemecku, Noc dlhých nožov, Krištáľovú noc, nacistické programy eutanázie, vyhladzovacie operácie na východnom fronte a fungovanie koncentračných táborov.

Román sa odohráva v rokoch 1928 – 1945 v Československu, Nemecku, Spojených štátoch, Poľsku, na Ukrajine, v Pobaltí a vrcholí v čase Slovenského národného povstania. Karika ponúka desivú pripomienku, ako málo stačí, aby z nás spadla civilizačná škrupina a zmenili sme sa na kruté, bezcitné monštrá.

Pri príležitosti 10. výročia prvého vydania vychádza vo vydavateľstve Ikar román Na smrť I. a II. ako súborné dielo v exkluzívnom zberateľskom prevedení. Na obálke knihy je použitý parciálny UV lak a razba striebornou fóliou na dosiahnutie metalického efektu. Kniha je vytlačená dvojfarebne na bezdrevnom papieri a doplnená predsádkami z červeného surbalínu potlačenými čiernou farbou. Má dve farebné záložky (lacetky), čiernu a červenú.

Kniha vyniká unikátnou červenou farebnou oriezkou, ktorá je potlačená čiernou farbou a vytvára mramorový efekt. Knižný blok bol vytlačený v tlačiarňach TBB v Banskej Bystrici, odkiaľ putoval do Nemecka do kníhviazačskej dielne Richarda Mayera v Esslingene, kde sa vyhotovila spomínaná mramorová oriezka. Finálne knihárske spracovanie spolu s obálkou sa realizovalo v tlačiarňach TBB v Banskej Bystrici.

Autorom obálky je renomovaný český grafický dizajnér Emil Križka. Toto jedinečné vydanie určite patrí k tomu najkrajšiemu na slovenskom knižnom trhu.

Pozrite si video o grafickej úprave knihy Na smrť I. a II.

Jozef Karika v tejto knihe naplno rozbalil svoj majstrovský rozprávačský talent. Je to uveriteľné, výborne spracované a premyslené, takže rozhodne sa nebudete nútiť do čítania.

Karika majstrovsky vykreslil ľudské utrpenie a beštialitu toho obdobia. Nehral pritom iba na efekt. Postupný prerod Viktora, dovtedy nafúkaného a sebaistého gangstra, z ktorého sa stane troska snažiaca sa prežiť a chrániť svojich blízkych i priateľov.

Je to kniha o holokauste, ktorú Karika spracoval výsostne beletristicky, neubíja faktami, no evidentne má všetko naštudované do najmenších detailov. Je precízny a autentický. Vystaval špičkový historický triler, za ktorým cítiť obrovský kus práce.

Milan Buno, knižný publicista