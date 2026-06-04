|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. júna 2026
Droba sa chce opäť uchádzať o dôveru Bratislavčanov. Sľubuje dokončenie projektov, ktoré budú obyvateľom slúžiť vyše 50 rokov – VIDEO, FOTO
Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie. Predseda
Zdieľať
4.6.2026 (SITA.sk) - Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil odpočet výsledkov samosprávneho kraja za posledné štyri roky. Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie.
„Snažili sme sa robiť to, čo sme sľúbili a aby nás tie externé okolnosti čo najmenej ovplyvňovali,“ uviedol na úvod Droba s tým, že pracuje so stabilným tímom a BSK nezvyšoval počet zamestnancov.
„Sme tu štyri roky pre vás a ideme sa opäť uchádzať o vašu dôveru a verím, že ak ju dostaneme, podokončujeme tie najväčšie strategické projekty kraja, ktoré budú slúžiť obyvateľom na 50 a viac rokov,“ poznamenal.
Prvou veľkou oblasťou je školstvo alebo po novom vzdelávanie. Župa má na starosti iba stredné školy, ktorých bolo 54, momentálne ich je 48 plus jedna jazyková. „Pozeráme sa na proces výchovy a vzdelávania mladého človeka už od jeho predškolského veku,“ uviedol župan.
„Boli sme sprostredkovateľským orgánom pre eurofondy vo výške približne 100 miliónov eur a zrealizovali sme viac ako 30 projektov v území,“ priblížil Droba a dodal, že BSK riešil najmä nedostatok miest v školách a čiastočne v predškolských zariadeniach.
„Za posledné volebné obdobie sme vytvorili 355 nových tried a znamenalo to 2860 nových miest v základných a materských školách,“ doplnil. Ako dodal, dnes dopyt po predškolských zariadeniach klesá, za čím stojí negatívny vývoj demografie.
Ďalším bodom bola revitalizácia a modernizácia školských areálov a športovísk za päť miliónov eur. „Za viac ako 2 milióny sme vybudovali moderné simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej, ktorá je najväčšou zdravotníckou školu na Slovensku,“ pokračoval župan s tým, že jednou s priorít je tiež zatraktívňovanie učiteľského povolania. „Vyčlenili sme balík 10 miliónov eur na štyri roky, aby sme aspoň čiastočne kompenzovali nízke príjmy učiteľov,“ doplnil.
Najväčšími vzdelávacími projektami sú kampusy. Prvý je kampus bioenergetiky, životného prostredia a krajinotvorby v Bernolákove za 18 miliónov eur. Ďalším je vinohradnícko-ovocinársky kampus v Modre za 15 miliónov eur a najväčším je petržalský kampus, ktorý by mal byť do štyroch rokov z veľkej časti zrealizovaný.
„Máme tam projektovú dokumentáciu a momentálne prebieha proces získavania stavebného povolenia na výstavbu samostatných objektov,“ dodal Droba. Na centrá odborného vzdelávania a prípravy na SPŠE Hálovej, v Modre a v Bernolákove smerovalo ďalších 3,9 milióna eur.
Ďalším bodom bolo zlepšovanie kvality sociálnych služieb a deinštitucionalizácia. Príprava zariadenia pre dospelých autistov na Znievskej ulici bude stáť 7,4 milióna eur, momentálne pracujú na stavebnom povolení. Samosprávny kraj ďalej zrekonštruoval zariadenie v Plaveckom Podhradí, ďalšie financie smerovali do rozvoja polikliniky v Karlovej Vsi a na Rovniankovej ulici v Petržalke, či na osvetové kampane a podporu zamestnancov sociálnych služieb.
„V rámci rozvoja dopravy a mobility sme dohromady zrekonštruovali 236 kilometrov ciest, je to takmer 50 percent všetkých ciest, ktoré má BSK v správe,“ uviedol ďalej Droba. Údržbu a rekonštrukciu vykonali aj na 33 mostoch v kraji, pričom celková suma dosiahla 71 miliónov eur. V rámci záchytných parkovísk a prestupných terminálov ide o 26 projektov za 74 miliónov eur. Medzi najväčšie patria terminály v Modre, Senci, Stupave, v Báhoni, Bernolákove, Vrakuni, Boroch či Ružinove.
BSK sa podieľal tiež na rozvoji električkových tratí pre hlavné mesto prostredníctvom podpory z ministerstva dopravy vo výške 223 miliónov eur, ktoré vyrokoval pre potreby mesta v rámci udržateľnej mobility.
Ďalším projektom je obchvat Modry za 15 miliónov eur, kde je spracovaná projektová dokumentácia a prebieha majetkovo-právne usporiadanie. „Záverečné stanovisko EIA čakáme pri obchvate Pezinka,“ doplnil Droba. Spomenul tiež projekt diaľničnej križovatky D2 pri Rohožníku a cyklotrasy.
V oblasti kultúry išlo o obnovu seneckej synagógy za 3,5 milióna eur, obnovu divadla Aréna za 9 miliónov eur, Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej za 3 milióny eur, kaštieľsky park v Modre za 2,7 milióna eur, kaštieľsky park v Stupave za 1,6 milióna eur. Momentálne prebieha obnova parku v Malinove.
Medzi najvýznamnejšie environmentálne projekty patrí obnova kaštieľa a vznik Ekocentra Čunovo, ktoré sa stalo novým centrom environmentálneho vzdelávania. Kraj zároveň investoval viac ako 50 miliónov eur do zvyšovania energetickej efektívnosti svojich budov. Pokračovala aj pasportizácia zelene, ochrana vinohradov ako významného krajinotvorného prvku regiónu, podpora adaptácie na klimatickú zmenu a rozvoj kanalizácií a čističiek odpadových vôd.
BSK otvoril aj tému reformy financovania samosprávnych krajov, presadzoval spravodlivejšie prerozdeľovanie daní a posilnenie kompetencií regiónov. Významnú úlohu zohrala Rada partnerstva, prostredníctvom ktorej smerujú do kraja stovky miliónov eur z európskych fondov. Zároveň pripravili SMART stratégiu Bratislavského kraja, rozvíja rozhodovanie založené na dátach a pokračuje v tvorbe moderného územného plánu reflektujúceho potreby udržateľnej mobility, ochrany prírody a verejných služieb.
„Odpočet priorít nie je len prehľad investícií, ale aj dôkaz, že regionálna samospráva dokáže prinášať konkrétne výsledky. Ukázali sme, že kraj vie nielen spravovať svoje kompetencie, ale aj koordinovať veľké rozvojové projekty naprieč územím. Dnes máme pripravené projekty, partnerstvá aj finančné zdroje na to, aby rozvoj Bratislavského kraja pokračoval aj v ďalších rokoch,“ uzavrel Juraj Droba.
Zdroj: SITA.sk - Droba sa chce opäť uchádzať o dôveru Bratislavčanov. Sľubuje dokončenie projektov, ktoré budú obyvateľom slúžiť vyše 50 rokov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil odpočet výsledkov samosprávneho kraja za posledné štyri roky. Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie.
„Snažili sme sa robiť to, čo sme sľúbili a aby nás tie externé okolnosti čo najmenej ovplyvňovali,“ uviedol na úvod Droba s tým, že pracuje so stabilným tímom a BSK nezvyšoval počet zamestnancov.
„Sme tu štyri roky pre vás a ideme sa opäť uchádzať o vašu dôveru a verím, že ak ju dostaneme, podokončujeme tie najväčšie strategické projekty kraja, ktoré budú slúžiť obyvateľom na 50 a viac rokov,“ poznamenal.
Projekty vo vzdelávaní
Prvou veľkou oblasťou je školstvo alebo po novom vzdelávanie. Župa má na starosti iba stredné školy, ktorých bolo 54, momentálne ich je 48 plus jedna jazyková. „Pozeráme sa na proces výchovy a vzdelávania mladého človeka už od jeho predškolského veku,“ uviedol župan.
„Boli sme sprostredkovateľským orgánom pre eurofondy vo výške približne 100 miliónov eur a zrealizovali sme viac ako 30 projektov v území,“ priblížil Droba a dodal, že BSK riešil najmä nedostatok miest v školách a čiastočne v predškolských zariadeniach.
„Za posledné volebné obdobie sme vytvorili 355 nových tried a znamenalo to 2860 nových miest v základných a materských školách,“ doplnil. Ako dodal, dnes dopyt po predškolských zariadeniach klesá, za čím stojí negatívny vývoj demografie.
Revitalizácia a modernizácia školských areálov
Ďalším bodom bola revitalizácia a modernizácia školských areálov a športovísk za päť miliónov eur. „Za viac ako 2 milióny sme vybudovali moderné simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej, ktorá je najväčšou zdravotníckou školu na Slovensku,“ pokračoval župan s tým, že jednou s priorít je tiež zatraktívňovanie učiteľského povolania. „Vyčlenili sme balík 10 miliónov eur na štyri roky, aby sme aspoň čiastočne kompenzovali nízke príjmy učiteľov,“ doplnil.
Najväčšími vzdelávacími projektami sú kampusy. Prvý je kampus bioenergetiky, životného prostredia a krajinotvorby v Bernolákove za 18 miliónov eur. Ďalším je vinohradnícko-ovocinársky kampus v Modre za 15 miliónov eur a najväčším je petržalský kampus, ktorý by mal byť do štyroch rokov z veľkej časti zrealizovaný.
„Máme tam projektovú dokumentáciu a momentálne prebieha proces získavania stavebného povolenia na výstavbu samostatných objektov,“ dodal Droba. Na centrá odborného vzdelávania a prípravy na SPŠE Hálovej, v Modre a v Bernolákove smerovalo ďalších 3,9 milióna eur.
Zlepšovanie kvality sociálnych služieb a dopravy
Ďalším bodom bolo zlepšovanie kvality sociálnych služieb a deinštitucionalizácia. Príprava zariadenia pre dospelých autistov na Znievskej ulici bude stáť 7,4 milióna eur, momentálne pracujú na stavebnom povolení. Samosprávny kraj ďalej zrekonštruoval zariadenie v Plaveckom Podhradí, ďalšie financie smerovali do rozvoja polikliniky v Karlovej Vsi a na Rovniankovej ulici v Petržalke, či na osvetové kampane a podporu zamestnancov sociálnych služieb.
„V rámci rozvoja dopravy a mobility sme dohromady zrekonštruovali 236 kilometrov ciest, je to takmer 50 percent všetkých ciest, ktoré má BSK v správe,“ uviedol ďalej Droba. Údržbu a rekonštrukciu vykonali aj na 33 mostoch v kraji, pričom celková suma dosiahla 71 miliónov eur. V rámci záchytných parkovísk a prestupných terminálov ide o 26 projektov za 74 miliónov eur. Medzi najväčšie patria terminály v Modre, Senci, Stupave, v Báhoni, Bernolákove, Vrakuni, Boroch či Ružinove.
BSK sa podieľal tiež na rozvoji električkových tratí pre hlavné mesto prostredníctvom podpory z ministerstva dopravy vo výške 223 miliónov eur, ktoré vyrokoval pre potreby mesta v rámci udržateľnej mobility.
Ďalším projektom je obchvat Modry za 15 miliónov eur, kde je spracovaná projektová dokumentácia a prebieha majetkovo-právne usporiadanie. „Záverečné stanovisko EIA čakáme pri obchvate Pezinka,“ doplnil Droba. Spomenul tiež projekt diaľničnej križovatky D2 pri Rohožníku a cyklotrasy.
Obnova pamiatok a enviromentálne projekty
V oblasti kultúry išlo o obnovu seneckej synagógy za 3,5 milióna eur, obnovu divadla Aréna za 9 miliónov eur, Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej za 3 milióny eur, kaštieľsky park v Modre za 2,7 milióna eur, kaštieľsky park v Stupave za 1,6 milióna eur. Momentálne prebieha obnova parku v Malinove.
Medzi najvýznamnejšie environmentálne projekty patrí obnova kaštieľa a vznik Ekocentra Čunovo, ktoré sa stalo novým centrom environmentálneho vzdelávania. Kraj zároveň investoval viac ako 50 miliónov eur do zvyšovania energetickej efektívnosti svojich budov. Pokračovala aj pasportizácia zelene, ochrana vinohradov ako významného krajinotvorného prvku regiónu, podpora adaptácie na klimatickú zmenu a rozvoj kanalizácií a čističiek odpadových vôd.
Financovanie a rozvoj
BSK otvoril aj tému reformy financovania samosprávnych krajov, presadzoval spravodlivejšie prerozdeľovanie daní a posilnenie kompetencií regiónov. Významnú úlohu zohrala Rada partnerstva, prostredníctvom ktorej smerujú do kraja stovky miliónov eur z európskych fondov. Zároveň pripravili SMART stratégiu Bratislavského kraja, rozvíja rozhodovanie založené na dátach a pokračuje v tvorbe moderného územného plánu reflektujúceho potreby udržateľnej mobility, ochrany prírody a verejných služieb.
„Odpočet priorít nie je len prehľad investícií, ale aj dôkaz, že regionálna samospráva dokáže prinášať konkrétne výsledky. Ukázali sme, že kraj vie nielen spravovať svoje kompetencie, ale aj koordinovať veľké rozvojové projekty naprieč územím. Dnes máme pripravené projekty, partnerstvá aj finančné zdroje na to, aby rozvoj Bratislavského kraja pokračoval aj v ďalších rokoch,“ uzavrel Juraj Droba.
Zdroj: SITA.sk - Droba sa chce opäť uchádzať o dôveru Bratislavčanov. Sľubuje dokončenie projektov, ktoré budú obyvateľom slúžiť vyše 50 rokov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Istrijskom polostrove spadlo športové lietadlo, hlásia štyroch mŕtvych
Na Istrijskom polostrove spadlo športové lietadlo, hlásia štyroch mŕtvych
<< predchádzajúci článok
Progresívci opäť tlačia na odvolanie Gašpara, nezastavili ich ani Ficove hrozby – VIDEO
Progresívci opäť tlačia na odvolanie Gašpara, nezastavili ich ani Ficove hrozby – VIDEO