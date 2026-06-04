Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. júna 2026

Droba sa chce opäť uchádzať o dôveru Bratislavčanov. Sľubuje dokončenie projektov, ktoré budú obyvateľom slúžiť vyše 50 rokov – VIDEO, FOTO


Tagy: Financovanie Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Regionálne voľby

Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie. Predseda



Zdieľať
710782141_1383876597121526_4220829651258893090_n 676x450 4.6.2026 (SITA.sk) - Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie.


Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil odpočet výsledkov samosprávneho kraja za posledné štyri roky. Priblížil, ktoré priority sa vedeniu kraja podarilo splniť, ktoré projekty sú v realizácii, ako aj plány na ďalšie obdobie.

Snažili sme sa robiť to, čo sme sľúbili a aby nás tie externé okolnosti čo najmenej ovplyvňovali,“ uviedol na úvod Droba s tým, že pracuje so stabilným tímom a BSK nezvyšoval počet zamestnancov.

Sme tu štyri roky pre vás a ideme sa opäť uchádzať o vašu dôveru a verím, že ak ju dostaneme, podokončujeme tie najväčšie strategické projekty kraja, ktoré budú slúžiť obyvateľom na 50 a viac rokov,“ poznamenal.

Projekty vo vzdelávaní


Prvou veľkou oblasťou je školstvo alebo po novom vzdelávanie. Župa má na starosti iba stredné školy, ktorých bolo 54, momentálne ich je 48 plus jedna jazyková. „Pozeráme sa na proces výchovy a vzdelávania mladého človeka už od jeho predškolského veku,“ uviedol župan.

Boli sme sprostredkovateľským orgánom pre eurofondy vo výške približne 100 miliónov eur a zrealizovali sme viac ako 30 projektov v území,“ priblížil Droba a dodal, že BSK riešil najmä nedostatok miest v školách a čiastočne v predškolských zariadeniach.

Za posledné volebné obdobie sme vytvorili 355 nových tried a znamenalo to 2860 nových miest v základných a materských školách,“ doplnil. Ako dodal, dnes dopyt po predškolských zariadeniach klesá, za čím stojí negatívny vývoj demografie.

Revitalizácia a modernizácia školských areálov


Ďalším bodom bola revitalizácia a modernizácia školských areálov a športovísk za päť miliónov eur. „Za viac ako 2 milióny sme vybudovali moderné simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej, ktorá je najväčšou zdravotníckou školu na Slovensku,“ pokračoval župan s tým, že jednou s priorít je tiež zatraktívňovanie učiteľského povolania. „Vyčlenili sme balík 10 miliónov eur na štyri roky, aby sme aspoň čiastočne kompenzovali nízke príjmy učiteľov,“ doplnil.

Najväčšími vzdelávacími projektami sú kampusy. Prvý je kampus bioenergetiky, životného prostredia a krajinotvorby v Bernolákove za 18 miliónov eur. Ďalším je vinohradnícko-ovocinársky kampus v Modre za 15 miliónov eur a najväčším je petržalský kampus, ktorý by mal byť do štyroch rokov z veľkej časti zrealizovaný.

Máme tam projektovú dokumentáciu a momentálne prebieha proces získavania stavebného povolenia na výstavbu samostatných objektov,“ dodal Droba. Na centrá odborného vzdelávania a prípravy na SPŠE Hálovej, v Modre a v Bernolákove smerovalo ďalších 3,9 milióna eur.

Zlepšovanie kvality sociálnych služieb a dopravy


Ďalším bodom bolo zlepšovanie kvality sociálnych služieb a deinštitucionalizácia. Príprava zariadenia pre dospelých autistov na Znievskej ulici bude stáť 7,4 milióna eur, momentálne pracujú na stavebnom povolení. Samosprávny kraj ďalej zrekonštruoval zariadenie v Plaveckom Podhradí, ďalšie financie smerovali do rozvoja polikliniky v Karlovej Vsi a na Rovniankovej ulici v Petržalke, či na osvetové kampane a podporu zamestnancov sociálnych služieb.

„V rámci rozvoja dopravy a mobility sme dohromady zrekonštruovali 236 kilometrov ciest, je to takmer 50 percent všetkých ciest, ktoré má BSK v správe,“ uviedol ďalej Droba. Údržbu a rekonštrukciu vykonali aj na 33 mostoch v kraji, pričom celková suma dosiahla 71 miliónov eur. V rámci záchytných parkovísk a prestupných terminálov ide o 26 projektov za 74 miliónov eur. Medzi najväčšie patria terminály v Modre, Senci, Stupave, v Báhoni, Bernolákove, Vrakuni, Boroch či Ružinove.

BSK sa podieľal tiež na rozvoji električkových tratí pre hlavné mesto prostredníctvom podpory z ministerstva dopravy vo výške 223 miliónov eur, ktoré vyrokoval pre potreby mesta v rámci udržateľnej mobility.

Ďalším projektom je obchvat Modry za 15 miliónov eur, kde je spracovaná projektová dokumentácia a prebieha majetkovo-právne usporiadanie. Záverečné stanovisko EIA čakáme pri obchvate Pezinka,“ doplnil Droba. Spomenul tiež projekt diaľničnej križovatky D2 pri Rohožníku a cyklotrasy.

Obnova pamiatok a enviromentálne projekty


V oblasti kultúry išlo o obnovu seneckej synagógy za 3,5 milióna eur, obnovu divadla Aréna za 9 miliónov eur, Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej za 3 milióny eur, kaštieľsky park v Modre za 2,7 milióna eur, kaštieľsky park v Stupave za 1,6 milióna eur. Momentálne prebieha obnova parku v Malinove.

Medzi najvýznamnejšie environmentálne projekty patrí obnova kaštieľa a vznik Ekocentra Čunovo, ktoré sa stalo novým centrom environmentálneho vzdelávania. Kraj zároveň investoval viac ako 50 miliónov eur do zvyšovania energetickej efektívnosti svojich budov. Pokračovala aj pasportizácia zelene, ochrana vinohradov ako významného krajinotvorného prvku regiónu, podpora adaptácie na klimatickú zmenu a rozvoj kanalizácií a čističiek odpadových vôd.

Financovanie a rozvoj


BSK otvoril aj tému reformy financovania samosprávnych krajov, presadzoval spravodlivejšie prerozdeľovanie daní a posilnenie kompetencií regiónov. Významnú úlohu zohrala Rada partnerstva, prostredníctvom ktorej smerujú do kraja stovky miliónov eur z európskych fondov. Zároveň pripravili SMART stratégiu Bratislavského kraja, rozvíja rozhodovanie založené na dátach a pokračuje v tvorbe moderného územného plánu reflektujúceho potreby udržateľnej mobility, ochrany prírody a verejných služieb.

Odpočet priorít nie je len prehľad investícií, ale aj dôkaz, že regionálna samospráva dokáže prinášať konkrétne výsledky. Ukázali sme, že kraj vie nielen spravovať svoje kompetencie, ale aj koordinovať veľké rozvojové projekty naprieč územím. Dnes máme pripravené projekty, partnerstvá aj finančné zdroje na to, aby rozvoj Bratislavského kraja pokračoval aj v ďalších rokoch,“ uzavrel Juraj Droba.


Zdroj: SITA.sk - Droba sa chce opäť uchádzať o dôveru Bratislavčanov. Sľubuje dokončenie projektov, ktoré budú obyvateľom slúžiť vyše 50 rokov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financovanie Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Regionálne voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na Istrijskom polostrove spadlo športové lietadlo, hlásia štyroch mŕtvych
<< predchádzajúci článok
Progresívci opäť tlačia na odvolanie Gašpara, nezastavili ich ani Ficove hrozby – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 