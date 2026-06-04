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04. júna 2026
Progresívci opäť tlačia na odvolanie Gašpara, nezastavili ich ani Ficove hrozby – VIDEO
Tagy: Kauza Očistec Mimoriadna schôdza parlamentu Odvolávanie Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky
Podľa lídra PS je potrebné chrániť dobré meno národnej rady. Opozičné Progresívne Slovensko opätovne podáva ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Podľa lídra PS je potrebné chrániť dobré meno národnej rady.
Opozičné Progresívne Slovensko opätovne podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce odvolávať obžalovaného podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).
Ako uviedol predseda hnutia Michal Šimečka, vyhrážkami premiéra Roberta Fica o odvolaní opozičného podpredsedu NR SR Martina Dubéciho sa nenechajú odradiť ani zastrašiť.
„Náš návrh koalícia odkopla na september, ale toto nepočká. Tibor Gašpar nemá čo byť podpredsedom parlamentu už ani len minútu. Z tejto pozície sa snaží zlepšiť si svoju situáciu pred súdom, pričom hazarduje s povesťou parlamentu,“ upozornil Šimečka.
Podľa lídra PS je potrebné chrániť dobré meno národnej rady. „Nie je to nič osobné. Ale mať za podpredsedu zákonodarného zboru obžalovaného Tibora Gašpara je naozaj príliš. Poslanecký mandát mu, samozrejme, brať nechceme, ale ak mu záleží na reputácii parlamentu, v jeho vedení musí čo najskôr skončiť,“ podčiarkol Šimečka.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej dôvody na Gašparove odvolávanie trvajú. „Je obžalovaný z toho, že keď bol prezidentom Policajného zboru, tak polícia fungovala ako organizovaná zločinecká skupina. Vypaľovali podnikateľov, sledovali politikov a prokurátorov, vynášali info z lustrácií Norbertovi Bödörovi. Ak Fico porovnáva tento prípad s 10 rokov starým hoaxom, je na smiech,“ uzavrela Mesterová.
Premiér Robert Fico ešte v pondelok 1. júna zdôraznil, že ak bude opozícia iniciovať odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady SR, strana Smer-SD iniciuje odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. V tejto súvislosti predseda vlády pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
„Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi obchádzajúcimi transparentný účet. Internet doteraz volá pána Dubéciho igelitovým Martinom,“ vyhlásil Fico.
Stíhanie Gašpara v kauze Očistec premiér zároveň označil za zmanipulované a nezákonné. „Takéto odvážne tvrdenie nie je môj subjektívny pocit, ani pocit Tibora Gašpara. Naše tvrdenie sa opiera o fakt, že vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v kauze Očistec, ako napríklad (Ján) Čurilla či (Michal) Šurek, sú dnes právoplatne stíhaní za to, že pri hone na Tibora Gašpara v tejto kauze zneužívali právomoc a porušovali zákony ako na bežiacom páse,“ doplnil Fico.
Poslanecký klub Progresívneho Slovenska (PS) ešte minulý týždeň opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom podľa progresívcov je, že je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície, ktorá mala chrániť vybraných a nezákonne sledovať ľudí. Poukázali tiež na to, že korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Zoltán Andruskó vo svojej výpovedi na súde Gašpara spomenul. Konkrétne podľa jeho slov, keď chcel v minulosti hovoriť o vražde bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, dostal údajne sprostredkovane odkaz, že môže dopadnúť ako Basternák.Tento odkaz podľa Andruskóa pochádzal podľa sprostredkovateľa od Gašpara.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci opäť tlačia na odvolanie Gašpara, nezastavili ich ani Ficove hrozby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Progresívne Slovensko opätovne podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce odvolávať obžalovaného podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).
Ako uviedol predseda hnutia Michal Šimečka, vyhrážkami premiéra Roberta Fica o odvolaní opozičného podpredsedu NR SR Martina Dubéciho sa nenechajú odradiť ani zastrašiť.
Hazardovanie s povesťou parlamentu
„Náš návrh koalícia odkopla na september, ale toto nepočká. Tibor Gašpar nemá čo byť podpredsedom parlamentu už ani len minútu. Z tejto pozície sa snaží zlepšiť si svoju situáciu pred súdom, pričom hazarduje s povesťou parlamentu,“ upozornil Šimečka.
Podľa lídra PS je potrebné chrániť dobré meno národnej rady. „Nie je to nič osobné. Ale mať za podpredsedu zákonodarného zboru obžalovaného Tibora Gašpara je naozaj príliš. Poslanecký mandát mu, samozrejme, brať nechceme, ale ak mu záleží na reputácii parlamentu, v jeho vedení musí čo najskôr skončiť,“ podčiarkol Šimečka.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej dôvody na Gašparove odvolávanie trvajú. „Je obžalovaný z toho, že keď bol prezidentom Policajného zboru, tak polícia fungovala ako organizovaná zločinecká skupina. Vypaľovali podnikateľov, sledovali politikov a prokurátorov, vynášali info z lustrácií Norbertovi Bödörovi. Ak Fico porovnáva tento prípad s 10 rokov starým hoaxom, je na smiech,“ uzavrela Mesterová.
Prezidentská kampaň
Premiér Robert Fico ešte v pondelok 1. júna zdôraznil, že ak bude opozícia iniciovať odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady SR, strana Smer-SD iniciuje odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. V tejto súvislosti predseda vlády pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
„Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi obchádzajúcimi transparentný účet. Internet doteraz volá pána Dubéciho igelitovým Martinom,“ vyhlásil Fico.
Stíhanie Gašpara v kauze Očistec premiér zároveň označil za zmanipulované a nezákonné. „Takéto odvážne tvrdenie nie je môj subjektívny pocit, ani pocit Tibora Gašpara. Naše tvrdenie sa opiera o fakt, že vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v kauze Očistec, ako napríklad (Ján) Čurilla či (Michal) Šurek, sú dnes právoplatne stíhaní za to, že pri hone na Tibora Gašpara v tejto kauze zneužívali právomoc a porušovali zákony ako na bežiacom páse,“ doplnil Fico.
Poslanecký klub Progresívneho Slovenska (PS) ešte minulý týždeň opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom podľa progresívcov je, že je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície, ktorá mala chrániť vybraných a nezákonne sledovať ľudí. Poukázali tiež na to, že korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Zoltán Andruskó vo svojej výpovedi na súde Gašpara spomenul. Konkrétne podľa jeho slov, keď chcel v minulosti hovoriť o vražde bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, dostal údajne sprostredkovane odkaz, že môže dopadnúť ako Basternák.Tento odkaz podľa Andruskóa pochádzal podľa sprostredkovateľa od Gašpara.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci opäť tlačia na odvolanie Gašpara, nezastavili ich ani Ficove hrozby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Očistec Mimoriadna schôdza parlamentu Odvolávanie Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky
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