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04. júna 2026
Na Istrijskom polostrove spadlo športové lietadlo, hlásia štyroch mŕtvych
Podľa verejnoprávnej stanice HRT išlo o malé lietadlo registrované v Nemecku, ktoré odštartovalo z Rakúska. Štyria ľudia zahynuli vo štvrtok pri
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4.6.2026 (SITA.sk) - Podľa verejnoprávnej stanice HRT išlo o malé lietadlo registrované v Nemecku, ktoré odštartovalo z Rakúska.
Štyria ľudia zahynuli vo štvrtok pri páde lietadla na severnom pobreží Chorvátska, oznámila polícia.
„Podľa doteraz dostupných informácií zomreli štyri osoby“ pri havárii lietadla neďaleko obce Medulin na polostrove Istria, uviedla polícia. Nehoda sa stala v oblasti Campanoz mimo mesta a „všetky záchranné zložky sú na mieste“.
Národná hasičská asociácia informovala, že hlásenie o páde lietadla pri športovom letisku v Meduline dostala o 11.19 h miestneho času. Na miesto vyslali sedem hasičov s tromi vozidlami, tri zdravotnícke tímy, leteckú záchrannú službu a políciu.
Miestne médiá zverejnili zábery z neobývanej oblasti pri letisku a uviedli, že pátranie po ďalších dvoch osobách pokračuje. Podľa verejnoprávnej stanice HRT išlo o malé lietadlo registrované v Nemecku, ktoré odštartovalo z Rakúska a smerovalo do Medulinu.
Podrobnosti sa očakávajú po príchode vyšetrovateľov z národnej agentúry AIN pre vyšetrovanie leteckých, námorných a železničných nehôd.
Zdroj: SITA.sk - Na Istrijskom polostrove spadlo športové lietadlo, hlásia štyroch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyria ľudia zahynuli vo štvrtok pri páde lietadla na severnom pobreží Chorvátska, oznámila polícia.
„Podľa doteraz dostupných informácií zomreli štyri osoby“ pri havárii lietadla neďaleko obce Medulin na polostrove Istria, uviedla polícia. Nehoda sa stala v oblasti Campanoz mimo mesta a „všetky záchranné zložky sú na mieste“.
Národná hasičská asociácia informovala, že hlásenie o páde lietadla pri športovom letisku v Meduline dostala o 11.19 h miestneho času. Na miesto vyslali sedem hasičov s tromi vozidlami, tri zdravotnícke tímy, leteckú záchrannú službu a políciu.
Miestne médiá zverejnili zábery z neobývanej oblasti pri letisku a uviedli, že pátranie po ďalších dvoch osobách pokračuje. Podľa verejnoprávnej stanice HRT išlo o malé lietadlo registrované v Nemecku, ktoré odštartovalo z Rakúska a smerovalo do Medulinu.
Podrobnosti sa očakávajú po príchode vyšetrovateľov z národnej agentúry AIN pre vyšetrovanie leteckých, námorných a železničných nehôd.
Zdroj: SITA.sk - Na Istrijskom polostrove spadlo športové lietadlo, hlásia štyroch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
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