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 24hod.sk    Ekonomika

03. júna 2026

Zamestnanosť začiatkom roka klesla najmä v priemysle a stavebníctve, bez práce bolo vyše 160-tisíc ľudí


Tagy: Analytik Nezamestnanosť

Z regionálneho hľadiska sa počty pracujúcich v prvom štvrťroku 2026 medziročne zredukovali v šiestich z ôsmich krajov SR. Najvyšší percentuálny pokles, a to o 3,3 %, zaznamenal Banskobystrický ...



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3.6.2026 (SITA.sk) - Z regionálneho hľadiska sa počty pracujúcich v prvom štvrťroku 2026 medziročne zredukovali v šiestich z ôsmich krajov SR. Najvyšší percentuálny pokles, a to o 3,3 %, zaznamenal Banskobystrický kraj.


Zamestnanosť v prvom štvrťroku 2026 mierne klesla. Najväčšie úbytky pracujúcich z priemyslu a stavebníctva kompenzovali prírastkom dve odvetvia v sektore služieb, v dominantnom vnútornom obchode však pokles pokračoval. Počty pracujúcich medziročne klesli v šiestich z ôsmich krajov Slovenska, pribudli len v Trnavskom a Prešovskom kraji. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

2,5 milióna ľudí pracovalo


Na Slovensku v úvode tohto roka pracovalo 2,585 milióna osôb. Ich počet medziročne poklesol o necelé percento, teda takmer o 19-tisíc osôb. Počet pracujúcich mierne klesal už štvrtý štvrťrok za sebou. Zamestnanosť po sezónnom očistení medzikvartálne klesla tempom pod 0,1 %. Miera zamestnanosti ako podiel pracujúcich z počtu obyvateľov sa medziročne znížila iba mierne o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.) na 77,8 %.

Vo výrobných odvetviach zamestnanosť klesla o 3 %, prišli o takmer 29-tisíc pracovníkov. V priemysle, stavebníctve a poľnohospodárstve s lesníctvom tak v úvode tohto roka pracovalo 935-tisíc osôb. V službách v prvom kvartáli tohto roka pracovalo vyše 1,6 milióna pracovníkov. Ich počet medziročne mierne vzrástol o 0,5 %.

Nárast zamestnanosti v službách tak podľa ŠÚ SR čiastočne kompenzoval úbytok pracujúcich vo výrobných odvetviach. Celkovo zamestnanosť v prvom štvrťroku 2026 medziročne poklesla v 10 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky a v ôsmich odvetviach bola vyššia ako v úvode minulého roka.

Spomedzi väčších odvetví najviac pracovníkov, takmer 20-tisíc, pribudlo vo vzdelávaní, čo je nárast o 9,5 %. Nárast o 14,1 % zaznamenalo aj odvetvie odborných, vedeckých a technických činností, teda právne, účtovnícke, výskumné, architektonické či reklamné služby. Nárast počtu pracujúcich zaznamenala aj administratíva (o 10,6 %).

Veľkoobchod aj maloobchod zaznamenal pokles


Pokles pracujúcich však medziročne zaznamenal veľkoobchod a maloobchod, a to o 4,1 %. Odliv pracujúcich v druhom najväčšom zamestnávateľskom odvetví s viac ako 320-tisíc pracujúcimi pokračoval tretí štvrťrok za sebou. V doprave a skladovaní ubudlo 6,9-tisíca osôb, čo je pokles o 3,9 %. Ubytovanie a stravovanie prišlo o 3,9-tisíca pracovníkov, čo je pokles o rovné 4 %. Počet pracujúcich v tomto odvetví sa tak ustálil na úrovni 93-tisíc pracovníkov.

Z troch výrobných odvetví pokles pracujúcich postihol najviac priemysel. Toto odvetvie medziročne prišlo o vyše 21-tisíc pracovníkov, čo je pokles o 3,3 %. Priemysel tak v prvom štvrťroku 2026 zamestnával 623-tisíc ľudí. Stavebníctvo v úvode roka zaznamenalo pokles zamestnanosti o 4,9 %, čo je pokles o 12,6-tisíc pracovníkov.

V prvom štvrťroku v stavebníctve pracovalo 247-tisíc osôb. Z týchto dvoch výrobných odvetví tak medziročne ubudlo 34-tisíc ľudí. Tento trend podľa ŠÚ SR čiastočne eliminoval rast zamestnanosti v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove, v ktorom pribudlo 5,2-tisíc osôb, čo je nárast o 8,7 %.

Najmenej pracujúcich v Banskobystrickom kraji


Z regionálneho hľadiska sa počty pracujúcich v prvom štvrťroku 2026 medziročne zredukovali v šiestich z ôsmich krajov SR. Najvyšší percentuálny pokles, a to o 3,3 %, zaznamenal Banskobystrický kraj. V tomto regióne pracovalo v úvode roka 281-tisíc osôb, čo bolo najmenej za posledné štyri roky.

Naopak, dlhodobý rekord s počtom necelých 360-tisíc pracujúcich evidoval Prešovský kraj, v ktorom pribudlo 6,5-tisíc pracujúcich osôb. Najvýraznejšie, a to o 2,5 %, stúpol počet zamestnaných v Trnavskom kraji, v ktorom pracovalo takmer 290-tisíc osôb.

Miera zamestnanosti zostala aj po miernom poklese najvyššia v Bratislavskom kraji (83,6 %), v Trnavskom kraji stúpla na 81,8 %, podobne tak aj v Žilinskom kraji. Pod úrovňou 80 % ostala zamestnanosť v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Mieru zamestnanosti nižšiu ako 75 % mali v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Za prácou do zahraničia v prvom štvrťroku 2026 dochádzalo celkom 124-tisíc osôb, čo bolo najviac za posledného tri a pol roka. Medziročne ich pribudlo 3,7 %, väčšina pracovala v stavebníctve a priemysle.

Nezamestnaných bolo viac ako 160-tisíc ľudí


Bez práce bolo na Slovensku v prvom štvrťroku 2026 viac ako 160-tisíc ľudí. Počet nezamestnaných medziročne stúpol o 10,4 %. Miera nezamestnanosti v prvom kvartáli tohto roka ostala pod úrovňou 6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počet nezamestnaných za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol 161 900 osôb. Medziročne pribudlo 15 300 ľudí bez práce. Potvrdili to aktuálne zverejnené dáta z Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS). Nezamestnaných bolo podľa údajov ŠÚ SR viac než v prvých štvrťrokoch dvoch predchádzajúcich rokov a ich počet bol rovnaký ako priemerná hodnota za celý rok 2023. Celkový počet nezamestnaných sa v porovnaní s koncom vlaňajšieho roka zvýšil o 3,4 % na 159 900 osôb.

Miera nezamestnanosti sa v prvom štvrťroku 2026 dostala na hodnotu 5,9 %, medziročne narástla o 0,6 percentuálneho bodu (p.b.). Ostala tak tesne pod úrovňou 6 %, ktorú naposledy prekročila pred tromi rokmi.

Počet dlhodobo nezamestnaných stúpol na takmer 106-tisíc osôb, v štruktúre nezamestnaných ich podiel zostal 65 %. Išlo o ľudí, ktorí nepracovali už viac ako jeden rok. Krátkodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí boli bez práce menej ako rok, bolo 56-tisíc. V medziročnom porovnaní ich počet narástol o vyše 3000 osôb. V jednom štvrťroku ich tak podľa ŠÚ SR pribudlo takmer toľko, ako za celý minulý rok.

Najviac nezamestnaných prišlo zo stavebníctva


Podľa posledného zamestnania najviac aktuálne nezamestnaných naposledy pracovalo v priemysle (17,6 %), v obchode (9,9 %) a stavebníctve (9 %). Zo stavebníctva pritom prichádzal najväčší medziročný prírastok nezamestnaných, nasledoval ho priemysel. „Z dvoch najväčších produkčných odvetví sa tak na pracovnom trhu ocitol rekordný počet nezamestnaných osôb a spolu predstavovali dve tretiny aktuálneho prírastku na Slovensku,“ zhodnotil ŠÚ SR.

V celkovej štruktúre nezamestnaných štvrtinu tvorili ľudia, ktorí nikdy nepracovali. Ich počet medziročne klesol o necelý päť tisíc osôb, stále ich však bolo takmer 43-tisíc. Dlhodobo pritom podľa ŠÚ SR ide o mladých ľudí do 34 rokov, vrátane absolventov škôl, ktorí tvorili necelé dve tretiny.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V každom z nich bolo bez práce viac ako 30-tisíc ľudí. Počet nezamestnaných medziročne stúpol v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Najvýraznejšie, až 47 % nezamestnaných, medziročne pribudlo v Nitrianskom kraji. Nasledoval Banskobystrický kraj s prírastok 35 % ľudí bez práce.

Prekvapivý nárast zaznamenal Bratislavský kraj (25 %), ktorý bol dlhodobo regiónom s najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku. Nezamestnanosť medziročne klesla v Prešovskom (17 %) a Trnavskom (bezmála 16 %) kraji. Zníženie o vyše 2 % zaznamenal aj Žilinský kraj. Miera nezamestnanosti bola najvyššia v Banskobystrickom (9,9 %), Košickom (9,7 %) a Prešovskom (8,8%) kraji. Štvrtú najvyššiu hodnotu mal po náraste na 5,5 % Nitriansky kraj. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Trnavskom kraji (2,6 %) a Žilinskom kraji (2,9 %).

Dve regióny prekvapili


Oba tieto regióny mali prekvapivo nižšiu mieru nezamestnanosti ako Bratislavský kraj, dlhodobý líder rebríčka regiónov s najnižšou mierou nezamestnanosti. Hodnota ukazovateľa v regióne okolo hlavného mesta Slovenska totiž poskočila na 3,3 % a tak prišiel o dlhotrvajúce prvenstvo v rebríčku,“ uviedol ŠÚ SR.

V súhrne z ôsmich regiónov Slovenska medziročný nárast miery nezamestnanosti zaznamenalo päť krajov. Najdynamickejší medziročný nárast o 2,6 p.b. nastal v Banskobystrickom kraji a tiež o 1,7 p. b. v Nitrianskom kraji. Naopak najvýraznejší pokles o 1,7 p. b. evidoval Prešovský kraj, v ktorom sa miera nezamestnanosti už druhý kvartál za sebou udržala pod úrovňou 10 %.

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša sa nezamestnanosť v prvom štvrťroku tohto roka vyvíjala v súlade s očakávaniami. „Očakávame, že ekonomický rast v tomto roku zostane tlmený, približne na podobných úrovniach ako v minulom roku. Rast ekonomiky okolo 1 % nedokáže generovať dostatok nových pracovných miest, preto očakávame, že miera nezamestnanosti na horizonte celého roka dosiahne v priemere 6 %,“ zhodnotil analytik. Pod tlakom podľa neho ostanú veľké odvetvia, najmä priemysel, ktorý sa musí vyrovnať s nepriaznivou globálnou situáciou.

Naďalej tiež platí, že dlhodobo nezamestnaní tvoria približne dve tretiny všetkých nezamestnaných a ich počet sa pohybuje okolo 100-tisíc osôb. Ide o potenciál pracovnej sily, ktorý Slovensko vzhľadom na demografické zmeny potrebuje v budúcnosti aktívne využiť, pochopiteľne však nepôjde o jednoduchý proces,“ uviedol Kočiš.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnanosť začiatkom roka klesla najmä v priemysle a stavebníctve, bez práce bolo vyše 160-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Analytik Nezamestnanosť
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