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04. augusta 2026
Dronový útok na turecké lode v Čiernom mori zranil niekoľkých námorníkov. Ankara je znepokojená eskaláciou v regióne
Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Turecké úrady v utorok oznámili, že pri
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4.8.2026 (SITA.sk) - Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora.
Turecké úrady v utorok oznámili, že pri útoku dronom na dve civilné plavidlá v Čiernom mori utrpeli niekoľkí členovia ich posádok zranenia. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že lode boli napadnuté po vyplávaní z ruského prístavu Novorossijsk v pondelok večer.
„Sme hlboko znepokojení eskaláciou konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou v Čiernom mori, ktorý napriek našim početným varovaniam zasahuje civilnú lodnú dopravu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Vyzvalo všetky strany, aby „urýchlene prijali konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnej plavby v Čiernom mori“, inak môže byť ohrozené zásobovanie potravinami.
Podľa stránky monitorujúcej námornú dopravu MarineTraffic sa lode, ktoré ministerstvo identifikovalo ako Yasar a Nadežda, plavili pod panamskou a kamerunskou vlajkou, ale obdive majú tureckých majiteľov.
Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora. V júni pri útoku na turecký rybársky čln pri pobreží Krymu zahynul jeden človek a štyria utrpeli zranenia. Koncom mája Turecko varovalo pred „nekontrolovanou eskaláciou“ v regióne po útoku dronom na tureckú nákladnú loď. Ukrajinské námorníctvo vtedy uviedlo, že plavidlo zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo.
Zdroj: SITA.sk - Dronový útok na turecké lode v Čiernom mori zranil niekoľkých námorníkov. Ankara je znepokojená eskaláciou v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecké úrady v utorok oznámili, že pri útoku dronom na dve civilné plavidlá v Čiernom mori utrpeli niekoľkí členovia ich posádok zranenia. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že lode boli napadnuté po vyplávaní z ruského prístavu Novorossijsk v pondelok večer.
„Sme hlboko znepokojení eskaláciou konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou v Čiernom mori, ktorý napriek našim početným varovaniam zasahuje civilnú lodnú dopravu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Vyzvalo všetky strany, aby „urýchlene prijali konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnej plavby v Čiernom mori“, inak môže byť ohrozené zásobovanie potravinami.
Podľa stránky monitorujúcej námornú dopravu MarineTraffic sa lode, ktoré ministerstvo identifikovalo ako Yasar a Nadežda, plavili pod panamskou a kamerunskou vlajkou, ale obdive majú tureckých majiteľov.
Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora. V júni pri útoku na turecký rybársky čln pri pobreží Krymu zahynul jeden človek a štyria utrpeli zranenia. Koncom mája Turecko varovalo pred „nekontrolovanou eskaláciou“ v regióne po útoku dronom na tureckú nákladnú loď. Ukrajinské námorníctvo vtedy uviedlo, že plavidlo zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo.
Zdroj: SITA.sk - Dronový útok na turecké lode v Čiernom mori zranil niekoľkých námorníkov. Ankara je znepokojená eskaláciou v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.
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