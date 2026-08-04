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 24hod.sk    Zo zahraničia

04. augusta 2026

Dronový útok na turecké lode v Čiernom mori zranil niekoľkých námorníkov. Ankara je znepokojená eskaláciou v regióne


Tagy: Čierne more Námorná doprava Rusko-ukrajinský konflikt útoky na lode Vojna na Ukrajine

Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Turecké úrady v utorok oznámili, že pri



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russia_ukraine_war_14743 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora.


Turecké úrady v utorok oznámili, že pri útoku dronom na dve civilné plavidlá v Čiernom mori utrpeli niekoľkí členovia ich posádok zranenia. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že lode boli napadnuté po vyplávaní z ruského prístavu Novorossijsk v pondelok večer.

Sme hlboko znepokojení eskaláciou konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou v Čiernom mori, ktorý napriek našim početným varovaniam zasahuje civilnú lodnú dopravu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Vyzvalo všetky strany, aby „urýchlene prijali konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnej plavby v Čiernom mori“, inak môže byť ohrozené zásobovanie potravinami.

Podľa stránky monitorujúcej námornú dopravu MarineTraffic sa lode, ktoré ministerstvo identifikovalo ako Yasar a Nadežda, plavili pod panamskou a kamerunskou vlajkou, ale obdive majú tureckých majiteľov.

Rusko aj Ukrajina už niekoľko týždňov stupňujú útoky na nákladné plavidlá v oblasti Čierneho mora. V júni pri útoku na turecký rybársky čln pri pobreží Krymu zahynul jeden človek a štyria utrpeli zranenia. Koncom mája Turecko varovalo pred „nekontrolovanou eskaláciou“ v regióne po útoku dronom na tureckú nákladnú loď. Ukrajinské námorníctvo vtedy uviedlo, že plavidlo zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo.


Zdroj: SITA.sk - Dronový útok na turecké lode v Čiernom mori zranil niekoľkých námorníkov. Ankara je znepokojená eskaláciou v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Námorná doprava Rusko-ukrajinský konflikt útoky na lode Vojna na Ukrajine
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