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04. augusta 2026

Zrážku s rušňom muž na železničnej stanici v Trenčíne prežil, skončil v nemocnici


Tagy: hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Nehoda Zrážka s vlakom

Pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Na železničnej stanici v Trenčíne zrazil v pondelok večer rušeň smerujúci z Bratislavy do Púchova 68 - ročného muža, ktorý sa ...



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sni mka obrazovky 2026 08 04 o 13.09.28 676x447 4.8.2026 (SITA.sk) - Pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.


Na železničnej stanici v Trenčíne zrazil v pondelok večer rušeň smerujúci z Bratislavy do Púchova 68 - ročného muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku. Pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Podľa doterajších informácií nie je jeho život v ohrození.

„Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu. Z daného dôvodu bol mužovi odobratý biologický materiál, ktorý bude podrobený toxikologickému vyšetreniu,“ informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Petra Klenková.

Polícia upozorňuje verejnosť, aby nevstupovala do koľajiska mimo miest na to určených. Vlak alebo rušeň nedokáže zastaviť na krátku vzdialenosť a rušňovodič často nemá žiadnu možnosť zrážke zabrániť.


Zdroj: SITA.sk - Zrážku s rušňom muž na železničnej stanici v Trenčíne prežil, skončil v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Nehoda Zrážka s vlakom
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