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04. augusta 2026

USA uvalili nové sankcie na ruské vojenské štruktúry


Tagy: Americká vláda americké ministerstvo zahraničia Ruská armáda sankcie voči Rusku

Opatrenia nadobudli účinnosť už 24. júla, americký rezort diplomacie ich však zverejnil až v pondelok 4. augusta. Spojené štáty uvalili nové sankcie na viaceré ruské vojenské štruktúry, ...



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gettyimages 2255207652 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Opatrenia nadobudli účinnosť už 24. júla, americký rezort diplomacie ich však zverejnil až v pondelok 4. augusta.


Spojené štáty uvalili nové sankcie na viaceré ruské vojenské štruktúry, spoločnosti a jednotlivcov pre porušenie amerického zákona o nešírení zbraní hromadného ničenia vo vzťahu k Iránu, Sýrii a Severnej Kórei. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničných vecí.

Opatrenia nadobudli účinnosť už 24. júla, rezort diplomacie ich však zverejnil až v pondelok 4. augusta.

Na sankčný zoznam pribudli ruské pozemné sily, Hlavné riaditeľstvo raketového a delostrelectva ruského ministerstva obrany, Riaditeľstvo pokročilého medziútvarového výskumu a špeciálnych projektov ruského ministerstva obrany, ako aj 1061. logistické centrum.

Sankcie sa vzťahujú aj na spoločnosti Gideon Alfa a International Invest Company vrátane ich právnych nástupcov, dcérskych spoločností a organizačných zložiek.

Na zoznam sankcionovaných osôb zaradili Spojené štáty aj piatich občanov Ruska - Andreja Guseva, Andreja Kosolapova, Vladislava Morozika, Alexandra Prichodka a Sergeja Cibariova. Obmedzenia sa týkajú aj občanov Malajzie, Severnej Kórey, Taiwanu, Sýrie a Iránu.

Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí federálne úrady a vládne inštitúcie nesmú od sankcionovaných subjektov nakupovať tovary, technológie ani služby a zároveň s nimi nemôžu uzatvárať žiadne zmluvy. Sankcie zahŕňajú aj zákaz poskytovania podpory dotknutým osobám a organizáciám, ako aj obmedzenia na predaj vojenského materiálu a udeľovanie vývozných licencií.

Spojené štáty tak rozšírili tlak na Rusko necelé dva týždne po tom, ako Európska únia prijala svoj 21. balík sankcií zameraný okrem iného na finančný sektor, ropný priemysel a vojensko-priemyselný komplex Ruska.


Zdroj: SITA.sk - USA uvalili nové sankcie na ruské vojenské štruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vláda americké ministerstvo zahraničia Ruská armáda sankcie voči Rusku
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