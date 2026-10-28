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28. októbra 2026

Tragickú zrážku vlakov v Španielsku zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie dispečerov


Tagy: Obete Toledo Zranení Zrážka vlakov

Pri nešťastí zahynulo najmenej 68 ľudí. Riadiace stredisko povolilo vlaku pokračovať v jazde napriek poruche zabezpečovacieho systému. Tragickú zrážku dvoch ...



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spain_train_crash_58254 1 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Pri nešťastí zahynulo najmenej 68 ľudí. Riadiace stredisko povolilo vlaku pokračovať v jazde napriek poruche zabezpečovacieho systému.


Tragickú zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku, ktorá si v stredu vyžiadala najmenej 68 obetí, zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie železničného riadiaceho strediska.


To povolilo jednému z vlakov pokračovať v jazde napriek poruche zabezpečovacieho systému, ktorý predtým automaticky zastavil všetky súpravy na príslušnom úseku trate. Oznámil to španielsky minister dopravy Óscar Puente.



Výpadok systému


Podľa ministra výpadok automatického zabezpečovacieho systému zasiahol približne 63 kilometrov trate v regióne Kastília-La Mancha. Porucha spôsobila automatické zastavenie všetkých vlakov, ktoré sa v tom čase nachádzali na postihnutom úseku.

„Rozhodnutie obnoviť premávku, hoci systém ešte nebol opravený, patrilo riadiacemu stredisku. To rozhodlo o pokračovaní dopravy za okolností, ktoré sú z nášho pohľadu nevysvetliteľné,“ vyhlásil Puente.

Obrovská rýchlosť


Vysokorýchlostný vlak štátnej spoločnosti Renfe následne pokračoval v jazde a po približne 25 kilometroch narazil zozadu do stojacej súpravy súkromného dopravcu Iryo.

Podľa ministra mohol dosiahnuť rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu, presná rýchlosť pri náraze však zatiaľ nie je známa.

„Je zrejmé, že riadiace stredisko rozhodlo o obnovení jazdy a potom malo viac než dosť času na overenie chyby, no nenapravilo ju,“ zdôraznil minister.

Ďalšia tragédia


Zrážka sa stala neďaleko obce Urda v provincii Toledo. Niekoľko vozňov sa vykoľajilo a zrútilo zo železničného násypu.

Prvé zistenia vyvolávajú ďalšie otázky o bezpečnosti španielskych železníc. V januári si podobná nehoda dvoch vysokorýchlostných vlakov pri meste Adamuz vyžiadala 46 obetí.


Zdroj: SITA.sk - Tragickú zrážku vlakov v Španielsku zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie dispečerov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obete Toledo Zranení Zrážka vlakov
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