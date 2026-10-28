|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2026
Tragickú zrážku vlakov v Španielsku zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie dispečerov
Tagy: Obete Toledo Zranení Zrážka vlakov
Pri nešťastí zahynulo najmenej 68 ľudí. Riadiace stredisko povolilo vlaku pokračovať v jazde napriek poruche zabezpečovacieho systému. Tragickú zrážku dvoch ...
Zdieľať
28.10.2026 (SITA.sk) - Pri nešťastí zahynulo najmenej 68 ľudí. Riadiace stredisko povolilo vlaku pokračovať v jazde napriek poruche zabezpečovacieho systému.
Podľa ministra výpadok automatického zabezpečovacieho systému zasiahol približne 63 kilometrov trate v regióne Kastília-La Mancha. Porucha spôsobila automatické zastavenie všetkých vlakov, ktoré sa v tom čase nachádzali na postihnutom úseku.
„Rozhodnutie obnoviť premávku, hoci systém ešte nebol opravený, patrilo riadiacemu stredisku. To rozhodlo o pokračovaní dopravy za okolností, ktoré sú z nášho pohľadu nevysvetliteľné,“ vyhlásil Puente.
Vysokorýchlostný vlak štátnej spoločnosti Renfe následne pokračoval v jazde a po približne 25 kilometroch narazil zozadu do stojacej súpravy súkromného dopravcu Iryo.
Podľa ministra mohol dosiahnuť rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu, presná rýchlosť pri náraze však zatiaľ nie je známa.
„Je zrejmé, že riadiace stredisko rozhodlo o obnovení jazdy a potom malo viac než dosť času na overenie chyby, no nenapravilo ju,“ zdôraznil minister.
Zrážka sa stala neďaleko obce Urda v provincii Toledo. Niekoľko vozňov sa vykoľajilo a zrútilo zo železničného násypu.
Prvé zistenia vyvolávajú ďalšie otázky o bezpečnosti španielskych železníc. V januári si podobná nehoda dvoch vysokorýchlostných vlakov pri meste Adamuz vyžiadala 46 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Tragickú zrážku vlakov v Španielsku zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie dispečerov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tragickú zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku, ktorá si v stredu vyžiadala najmenej 68 obetí, zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie železničného riadiaceho strediska.
To povolilo jednému z vlakov pokračovať v jazde napriek poruche zabezpečovacieho systému, ktorý predtým automaticky zastavil všetky súpravy na príslušnom úseku trate. Oznámil to španielsky minister dopravy Óscar Puente.
Výpadok systému
Podľa ministra výpadok automatického zabezpečovacieho systému zasiahol približne 63 kilometrov trate v regióne Kastília-La Mancha. Porucha spôsobila automatické zastavenie všetkých vlakov, ktoré sa v tom čase nachádzali na postihnutom úseku.
„Rozhodnutie obnoviť premávku, hoci systém ešte nebol opravený, patrilo riadiacemu stredisku. To rozhodlo o pokračovaní dopravy za okolností, ktoré sú z nášho pohľadu nevysvetliteľné,“ vyhlásil Puente.
Obrovská rýchlosť
Vysokorýchlostný vlak štátnej spoločnosti Renfe následne pokračoval v jazde a po približne 25 kilometroch narazil zozadu do stojacej súpravy súkromného dopravcu Iryo.
Podľa ministra mohol dosiahnuť rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu, presná rýchlosť pri náraze však zatiaľ nie je známa.
„Je zrejmé, že riadiace stredisko rozhodlo o obnovení jazdy a potom malo viac než dosť času na overenie chyby, no nenapravilo ju,“ zdôraznil minister.
Ďalšia tragédia
Zrážka sa stala neďaleko obce Urda v provincii Toledo. Niekoľko vozňov sa vykoľajilo a zrútilo zo železničného násypu.
Prvé zistenia vyvolávajú ďalšie otázky o bezpečnosti španielskych železníc. V januári si podobná nehoda dvoch vysokorýchlostných vlakov pri meste Adamuz vyžiadala 46 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Tragickú zrážku vlakov v Španielsku zrejme spôsobilo chybné rozhodnutie dispečerov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obete Toledo Zranení Zrážka vlakov
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody a preteky na vysokých podpätkoch
Top foto dňa (28. október 2026): Zrážka v Španielsku, Socha slobody a preteky na vysokých podpätkoch
<< predchádzajúci článok
Drony zasiahli ďalšiu loď neďaleko pobrežia Bulharska, tri krajiny posilnia spoluprácu
Drony zasiahli ďalšiu loď neďaleko pobrežia Bulharska, tri krajiny posilnia spoluprácu