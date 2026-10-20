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20. októbra 2026
Nákladné auto narazilo v Egypte do turistického autobusu, zahynulo 13 ľudí
Pri nehode západne od Káhiry utrpelo zranenia ďalších 34 ľudí, predná časť autobusu bola pri náraze úplne zničená. Trinásť ľudí zahynulo a ďalších 34 utrpelo ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Pri nehode západne od Káhiry utrpelo zranenia ďalších 34 ľudí, predná časť autobusu bola pri náraze úplne zničená.
Nehoda sa stala na západnej púštnej ceste medzi Káhirou a Asjútom. Denník Al-Ahrám uviedol, že „pri tragickej zrážke autobusu a nákladného auta zahynulo 13 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia“.
Spravodajca AFP na mieste uviedol, že úrady odstraňovali následky nehody a sprejazdňovali diaľnicu. Žeriav zdvihol poškodený autobus, ktorému náraz úplne odtrhol prednú časť. Okolo vozidla zostali pokrútené kusy kovu a trosky.
Sedadlá pre cestujúcich boli rozhádzané popri ceste a časti autobusu zostali zachytené aj na zadnej časti nákladného auta.
Zranených previezli do nemocnice v Gíze. Úrady začali vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu nehody.
Dopravné nehody sú v Egypte časté a úrady ich pripisujú najmä riskantnej jazde, zlému technickému stavu vozidiel a nedostatočnému dodržiavaniu dopravných predpisov. Podľa egyptského štatistického úradu zahynulo vlani na cestách takmer šesťtisíc ľudí.
Minulý mesiac zahynulo pri nehode autobusu na Sinaji 22 ľudí vrátane desiatich jordánskych turistov.
V auguste si zrážka dvoch pick-upov s poľnohospodárskymi robotníkmi na severe Egypta vyžiadala najmenej 18 obetí, z ktorých mnohé boli deti.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto narazilo v Egypte do turistického autobusu, zahynulo 13 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Trinásť ľudí zahynulo a ďalších 34 utrpelo zranenia pri utorkovej zrážke veľkého nákladného auta s turistickým autobusom západne od egyptskej metropoly Káhira, informovali štátne médiá.
Nehoda sa stala na západnej púštnej ceste medzi Káhirou a Asjútom. Denník Al-Ahrám uviedol, že „pri tragickej zrážke autobusu a nákladného auta zahynulo 13 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia“.
Hrôzostrašná nehoda
Spravodajca AFP na mieste uviedol, že úrady odstraňovali následky nehody a sprejazdňovali diaľnicu. Žeriav zdvihol poškodený autobus, ktorému náraz úplne odtrhol prednú časť. Okolo vozidla zostali pokrútené kusy kovu a trosky.
Sedadlá pre cestujúcich boli rozhádzané popri ceste a časti autobusu zostali zachytené aj na zadnej časti nákladného auta.
Zranených previezli do nemocnice v Gíze. Úrady začali vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu nehody.
Tisíce mŕtvych
Dopravné nehody sú v Egypte časté a úrady ich pripisujú najmä riskantnej jazde, zlému technickému stavu vozidiel a nedostatočnému dodržiavaniu dopravných predpisov. Podľa egyptského štatistického úradu zahynulo vlani na cestách takmer šesťtisíc ľudí.
Minulý mesiac zahynulo pri nehode autobusu na Sinaji 22 ľudí vrátane desiatich jordánskych turistov.
V auguste si zrážka dvoch pick-upov s poľnohospodárskymi robotníkmi na severe Egypta vyžiadala najmenej 18 obetí, z ktorých mnohé boli deti.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto narazilo v Egypte do turistického autobusu, zahynulo 13 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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