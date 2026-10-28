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28. októbra 2026

Drucker po kontrole nákupu areálu vo Voderadoch nevidí systémové zlyhanie, priestory bude využívať inovačné centrum


Tagy: Minister školstva Plán obnovy Ústav súdneho inžinierstva Voderady

NITC má byť ekonomicky sebestačné a generovať aj zisk, z ktorého by sa splácala nákupná cena. Štát už nespochybňuje nákup areálu bývalého outletu vo Voderadoch v ...



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drucker 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - NITC má byť ekonomicky sebestačné a generovať aj zisk, z ktorého by sa splácala nákupná cena.


Štát už nespochybňuje nákup areálu bývalého outletu vo Voderadoch v okrese Trnava pre Národné inovačné a technologické centrum. Minister školstva a zastupujúci podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker začiatkom roka nariadil v tomto prípade vnútornú kontrolu. Jej výsledkom je konštatovanie, že pri nákupe nedošlo k systémovému zlyhaniu.

Hodnota areálu bola vyššia ako jeho cena


Znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline podľa Druckera stanovil hodnotu majetku na 18,12 milióna eur, pričom štát na kúpu poskytol 16,9 milióna eur. Úrad naďalej poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, vecou sa zaoberá Generálna prokuratúra SR.

„Jednoznačne sa preukázalo, že hodnota areálu bola vyššia ako jeho cena. Nič to však nemení na tom, že niekoľko rokov predtým bol areál ponúkaný v konkurze sa oveľa nižšiu cenu,“ povedal po rokovaní Drucker. Dodal, že v kúpnej cene bola aj obnova priestorov tak, aby ich Národné inovačné a technologické centrum (NITC) mohlo využívať. Predávajúci už zabezpečil obnovu asi tretiny objektov a bude pokračovať ďalej.

Navrhované ciele


Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) predložil vláde ďalší postup pri NITC. Materiál stanovuje priority, merateľné ciele a podmienky spustenia centra: ochranu štátnej investície, transparentné vedenie a prevádzku postavenú na vlastných príjmoch a zodpovednosti partnerov. Centrum má prepájať školy, výskumníkov a firmy.

V prvej etape sa zameria na technické vzdelávanie, popularizáciu vedy a podporu talentov. Medzi navrhované ciele patrí 80 nových pracovných miest v areáli do piatich rokov, vyvolanie súkromných investícií a rozvoj spoločných projektov výskumných organizácií a podnikov. NITC má byť podľa ministra Druckera ekonomicky sebestačné a malo by generovať aj zisk, z ktorého by sa postupne splácala nákupná cena.

Uznesenie vlády počíta s transparentným výberovým konaním na štatutárnu funkciu do 31. januára 2027 a každoročným predkladaním výročnej správy. Povinnosť bezodkladne informovať vládu o významných rizikách ponecháva nedotknutú. „Úspech budeme merať tým, ako centrum hospodári, aké príležitosti vytvára a čo prináša školám, výskumníkom a firmám. Tieto výsledky musia určovať každú ďalšiu etapu,“ zdôraznil Drucker.


Zdroj: SITA.sk - Drucker po kontrole nákupu areálu vo Voderadoch nevidí systémové zlyhanie, priestory bude využívať inovačné centrum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister školstva Plán obnovy Ústav súdneho inžinierstva Voderady
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