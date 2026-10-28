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28. októbra 2026
Najprv zlyhala automatika, potom človek: Španielska civilná ochrana hovorí už o 46 obetiach železničného nešťastia
Podľa zdrojov španielskych denníkov ABC a El País mohlo dôjsť k ľudskému pochybeniu pri odstraňovaní poruchy automatického signalizačného systému. Zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov v ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa zdrojov španielskych denníkov ABC a El País mohlo dôjsť k ľudskému pochybeniu pri odstraňovaní poruchy automatického signalizačného systému.
Zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov v španielskej provincii Toledo, pri ktorej podľa najnovších údajov zahynulo najmenej 46 ľudí, pravdepodobne spôsobila ľudská chyba pri riadení železničnej dopravy. Informoval o tom denník The Telegraph na základe informácií, ktoré zverejnili španielske médiá s odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania.
Nehoda sa stala v stredu okolo 9.00 h na vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou. Podľa prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry ADIF sa zrazili dva vlaky idúce rovnakým smerom medzi mestami Los Yébenes a Urda v provincii Toledo.
Regionálna vláda Kastílie-La Mancha potvrdila najmenej 30 obetí, no zdroje civilnej ochrany citované denníkmi ABC a El Español uviedli, že počet mŕtvych presiahol 46. Úrady sa obávajú, že počet obetí môže ešte vzrásť.
Pri nehode sa vykoľajili dva vozne, ktoré sa zrútili zo svahu. Vo vlaku štátnej železničnej spoločnosti Renfe AVE sa nachádzalo 147 cestujúcich, zatiaľ čo súkromný vlak spoločnosti Iryo viezol 397 ľudí. Obe súpravy smerovali z Madridu do Sevilly.
Predbežné zistenia naznačujú, že vlak Renfe narazil do zadnej časti stojaceho vlaku Iryo. Podľa zdrojov denníkov ABC a El País mohlo dôjsť k ľudskému pochybeniu pri odstraňovaní poruchy automatického signalizačného systému.
Po vyriešení problémov dostali vlaky pokyn pokračovať v jazde, ale vlak Iryo zostal stáť. Operátor následne omylom povolil jazdu súprave AVE, ktorá narazila do vlaku pred sebou.
Spoločnosť ADIF po nehode okamžite prerušila prevádzku na vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou. Vyšetrovanie okolností jednej z najtragickejších železničných nehôd v Španielsku za posledné roky pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Najprv zlyhala automatika, potom človek: Španielska civilná ochrana hovorí už o 46 obetiach železničného nešťastia © SITA Všetky práva vyhradené.
Zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov v španielskej provincii Toledo, pri ktorej podľa najnovších údajov zahynulo najmenej 46 ľudí, pravdepodobne spôsobila ľudská chyba pri riadení železničnej dopravy. Informoval o tom denník The Telegraph na základe informácií, ktoré zverejnili španielske médiá s odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania.
Vo vlakoch bolo viac než 500 cestujúcich
Nehoda sa stala v stredu okolo 9.00 h na vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou. Podľa prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry ADIF sa zrazili dva vlaky idúce rovnakým smerom medzi mestami Los Yébenes a Urda v provincii Toledo.
Regionálna vláda Kastílie-La Mancha potvrdila najmenej 30 obetí, no zdroje civilnej ochrany citované denníkmi ABC a El Español uviedli, že počet mŕtvych presiahol 46. Úrady sa obávajú, že počet obetí môže ešte vzrásť.
Pri nehode sa vykoľajili dva vozne, ktoré sa zrútili zo svahu. Vo vlaku štátnej železničnej spoločnosti Renfe AVE sa nachádzalo 147 cestujúcich, zatiaľ čo súkromný vlak spoločnosti Iryo viezol 397 ľudí. Obe súpravy smerovali z Madridu do Sevilly.
Omyl operátora
Predbežné zistenia naznačujú, že vlak Renfe narazil do zadnej časti stojaceho vlaku Iryo. Podľa zdrojov denníkov ABC a El País mohlo dôjsť k ľudskému pochybeniu pri odstraňovaní poruchy automatického signalizačného systému.
Po vyriešení problémov dostali vlaky pokyn pokračovať v jazde, ale vlak Iryo zostal stáť. Operátor následne omylom povolil jazdu súprave AVE, ktorá narazila do vlaku pred sebou.
Spoločnosť ADIF po nehode okamžite prerušila prevádzku na vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou. Vyšetrovanie okolností jednej z najtragickejších železničných nehôd v Španielsku za posledné roky pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Najprv zlyhala automatika, potom človek: Španielska civilná ochrana hovorí už o 46 obetiach železničného nešťastia © SITA Všetky práva vyhradené.
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