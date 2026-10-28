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28. októbra 2026
Iránsky režisér Panahí dostal vyše päť rokov väzenia, súd nariadil aj konfiškáciu jeho majetku
Tagy: Cannes Súdny proces Zlatá palma
Držiteľ Zlatej palmy z Cannes čelí ďalšiemu rozsudku iránskej justície. Odsúdili ho v neprítomnosti, pričom zatiaľ nie je jasné, z čoho ho súd v najnovšom prípade uznal za vinného. Iránsky súd ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Držiteľ Zlatej palmy z Cannes čelí ďalšiemu rozsudku iránskej justície. Odsúdili ho v neprítomnosti, pričom zatiaľ nie je jasné, z čoho ho súd v najnovšom prípade uznal za vinného.
Iránsky súd odsúdil medzinárodne uznávaného filmového režiséra Džafara Panahího v neprítomnosti na päť rokov a jeden mesiac väzenia a nariadil konfiškáciu celého jeho hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Informovala o tom iránska tlačová agentúra ISNA s odvolaním sa na režisérovho advokáta Mostafu Nílího. Šesťdesiatšesťročný filmár, ktorý vlani získal Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes, dostal zároveň dvojročný zákaz používania sociálnych sietí a dvojročný zákaz vycestovania z krajiny.
Rozsudok vyniesol revolučný súd v Teheráne, no konkrétne obvinenia zatiaľ neboli zverejnené. Podľa advokáta sa o rozhodnutí dozvedel až po tom, ako ho Panahí minulý týždeň upozornil na zablokovanie svojich bankových účtov. Nílí následne navštívil príslušné oddelenie prokuratúry, kde zistil, že voči jeho klientovi už existuje právoplatné rozhodnutie určené na výkon trestu. Právnik tiež uviedol, že režisér nebol informovaný o termíne pojednávania.
Panahí má podľa svojho advokáta v Iráne rozpracované tri súdne prípady. V júni tamojšia justícia zamietla jeho odvolanie proti ročnému trestu väzenia, ktorý dostal vlani v decembri za údajnú propagandu proti štátu. Režisér sa podľa Nílího vrátil do Iránu počas vojny s Izraelom a Spojenými štátmi, ktorá vypukla 28. februára. Nie je však jasné, či sa v krajine naďalej nachádza.
Panahí patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej iránskej kinematografie a jeho tvorba pravidelne získava ocenenia na prestížnych európskych festivaloch. Vlani triumfoval v Cannes s filmom „It Was Just an Accident“ (Bola to len nehoda), ktorý rozpráva príbeh piatich bývalých väzňov zvažujúcich pomstu mužovi, o ktorom sa domnievajú, že bol ich niekdajším väzniteľom. Medzinárodnú pozornosť získal už v roku 1995 debutom „Biely balónik“, oceneným na festivale v Cannes.
Iránske úrady ho dlhodobo postihujú pre jeho tvorbu a verejné postoje. V roku 2010 dostal šesťročný trest väzenia a dvadsaťročný zákaz nakrúcania filmov a vycestovania po tom, ako podporil protivládne protesty a nakrútil snímky kritické voči pomerom v krajine. Za mrežami vtedy strávil dva mesiace, následne ho prepustili na kauciu. Napriek zákazu pokračoval v tvorbe. Dokument „Toto nie je film“ sa v roku 2011 dostal na festival v Cannes na USB kľúči ukrytom v koláči.
Pozornosť vzbudil aj jeho film „Taxi Teherán“ z roku 2015, ktorý nakrútil celý v automobile, pričom sám stvárnil taxikára. V roku 2022 Panahího opäť zatkli v súvislosti s protestmi skupiny filmárov a na slobodu sa dostal takmer po siedmich mesiacoch. Iránske úrady prísne kontrolujú tvorbu domácich režisérov, novinárov a ďalších verejne známych osobností, najmä ak ich diela obsahujú kritiku islamskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky režisér Panahí dostal vyše päť rokov väzenia, súd nariadil aj konfiškáciu jeho majetku © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky súd odsúdil medzinárodne uznávaného filmového režiséra Džafara Panahího v neprítomnosti na päť rokov a jeden mesiac väzenia a nariadil konfiškáciu celého jeho hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Informovala o tom iránska tlačová agentúra ISNA s odvolaním sa na režisérovho advokáta Mostafu Nílího. Šesťdesiatšesťročný filmár, ktorý vlani získal Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes, dostal zároveň dvojročný zákaz používania sociálnych sietí a dvojročný zákaz vycestovania z krajiny.
Rozsudok vyniesol revolučný súd v Teheráne, no konkrétne obvinenia zatiaľ neboli zverejnené. Podľa advokáta sa o rozhodnutí dozvedel až po tom, ako ho Panahí minulý týždeň upozornil na zablokovanie svojich bankových účtov. Nílí následne navštívil príslušné oddelenie prokuratúry, kde zistil, že voči jeho klientovi už existuje právoplatné rozhodnutie určené na výkon trestu. Právnik tiež uviedol, že režisér nebol informovaný o termíne pojednávania.
Tri súdne prípady
Panahí má podľa svojho advokáta v Iráne rozpracované tri súdne prípady. V júni tamojšia justícia zamietla jeho odvolanie proti ročnému trestu väzenia, ktorý dostal vlani v decembri za údajnú propagandu proti štátu. Režisér sa podľa Nílího vrátil do Iránu počas vojny s Izraelom a Spojenými štátmi, ktorá vypukla 28. februára. Nie je však jasné, či sa v krajine naďalej nachádza.
Panahí patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej iránskej kinematografie a jeho tvorba pravidelne získava ocenenia na prestížnych európskych festivaloch. Vlani triumfoval v Cannes s filmom „It Was Just an Accident“ (Bola to len nehoda), ktorý rozpráva príbeh piatich bývalých väzňov zvažujúcich pomstu mužovi, o ktorom sa domnievajú, že bol ich niekdajším väzniteľom. Medzinárodnú pozornosť získal už v roku 1995 debutom „Biely balónik“, oceneným na festivale v Cannes.
Dlhodobé postihy pre jeho tvorbu
Iránske úrady ho dlhodobo postihujú pre jeho tvorbu a verejné postoje. V roku 2010 dostal šesťročný trest väzenia a dvadsaťročný zákaz nakrúcania filmov a vycestovania po tom, ako podporil protivládne protesty a nakrútil snímky kritické voči pomerom v krajine. Za mrežami vtedy strávil dva mesiace, následne ho prepustili na kauciu. Napriek zákazu pokračoval v tvorbe. Dokument „Toto nie je film“ sa v roku 2011 dostal na festival v Cannes na USB kľúči ukrytom v koláči.
Pozornosť vzbudil aj jeho film „Taxi Teherán“ z roku 2015, ktorý nakrútil celý v automobile, pričom sám stvárnil taxikára. V roku 2022 Panahího opäť zatkli v súvislosti s protestmi skupiny filmárov a na slobodu sa dostal takmer po siedmich mesiacoch. Iránske úrady prísne kontrolujú tvorbu domácich režisérov, novinárov a ďalších verejne známych osobností, najmä ak ich diela obsahujú kritiku islamskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky režisér Panahí dostal vyše päť rokov väzenia, súd nariadil aj konfiškáciu jeho majetku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cannes Súdny proces Zlatá palma
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