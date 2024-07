Tenista Murray ešte nekončí, zápas štvorhry proti Japoncom zdvihol divákov zo sedadiel

Dvojnásobný zlatý olympijský medailista v tenise Andy Murray sa rozhodol, že zo zdravotných dôvodov nebude súťažiť vo dvojhre na OH v Paríži. Tridsaťsedemročný Škót, ktorý už pred časom oznámil ukončenie kariéry po OH, by ešte chcel rozšíriť svoju zbierku cenných kovov z olympijských turnajov. Vitrínu najlepšieho škótskeho tenistu v histórii už zdobia tri olympijské medaily. Zo zlata v singli sa tešil v Londýne 2012 a v Riu de Janeiro v roku 2016. Okrem toho pred 12 rokmi v Londýne spoločne s Laurou Robsonovou získal olympijské striebro v mixe.





29.7.2024 (SITA.sk) - Britský tenista Andy Murray odmietol prehru v 1. kole štvorhry a s ňou aj avizovaný koniec kariéry po olympijskom turnaji v Paríži. Po boku krajana Dana Evansa zvíťazili nad japonským duom Taro Daniel, Kei Nišikori 2:6, 7:6 (5) a 11:9 a vybojovali si postup do osemfinále.Spôsob, akým to dokázali, zdvihol divákov zo sedadiel. Ich japonskí súperi viedli 6:2 a 4:2 a neskôr v rozhodujúcom zápasovom tajbrejku mali za stavu 9:4 päť mečbalov. Briti však sériou siedmich víťazných loptičiek otočili na konečných 11:9.„Nehral som vôbec dobre a nevyzeralo to, žeby sme to mohli otočiť a zvíťaziť. Aj môj partner nepodával najlepší výkon. V závere sme sa však obaja zlepšili a zrazu nám to začalo herne klapať. Všetko do seba správne zapadlo a zvíťazili sme," uviedol Andy Murray pre BBC Sport.Za stavu 4:9 v rozhodujúcom tajbrejku už svojmu synovi neverila ani jeho mama a zároveň dlhoročná trénerka Judy. „Už som ho v duchu odpísala a rozmýšľala nad prvým letom domov na Britské ostrovy. Ukázalo sa však, že Andyho netreba odpisovať ani v jeho poslednom turnaji kariéry," uviedla Judy Murrayová.