Programové vyhlásenie Matovičovej vlády bolo pre koronavírus šité horúcou ihlou, myslí si Ruman

Od pondelka schôdza parlamentu

Nová vláda čelí vážnym výzvam

SaS môže vytvárať konflikty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 - Skutočnosť, že schvaľovanie programového vyhlásenia vlády bude len pár hodím predtým, ako bude predložené do Národnej rady SR (NR SR), poskytuje priestor domnievať sa, že text mohol byť „šitý horúcou ihlou“.Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman.Za hlavný dôvod považuje súčasnú situáciu na Slovensku v dôsledku šírenia koronavírusu, ktorej riešeniu sa podľa jeho slov venuje väčšina vlády.Vláda bude schvaľovať znenie programového vyhlásenia na svojom rokovaní v nedeľu o 9.00. O programovom vyhlásení vlády bude následne rokovať parlament na schôdzi, ktorá sa začína v pondelok 20. apríla o 13.00. Tak dôležitý dokument si podľa politológa vyžaduje časový odstup a diskusiu.„Je to vlastne manuál, podľa ktorého bude vláda najbližšie štyri roky robiť politiku, to znamená predkladať a schvaľovať konkrétne legislatívne návrhy,“ vysvetlil Ruman.Nová vláda musí podľa neho v súčasnosti čeliť vážnym výzvam, ktorými sú problémy týkajúce sa šírenia koronavírusu na Slovensku, v dôsledku čoho je „drvivá väčšina politickej agendy sústredená na riešenie týchto problémov“.Považuje to za primárny dôvod, prečo sa programové vyhlásenie „rodilo“ tak dlho a nebolo predmetom diskusie v takom rozsahu, ako to bolo pri minulých vládach.„Samozrejme, v pozadí môžu existovať aj ďalšie dôvody, a to napríklad náročnejšie hľadanie konsenzu koaličných partnerov pri zostavovaní jednotlivých programových téz. Predsa len, okrem strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá sa ideologicky a hodnotovo radí k pravici a v niektorých sociálnych a ekonomických otázkach až k radikálnej pravici, ostatné koaličné strany oscilujú okolo politického stredu a sú skôr ľudovo a konzervatívne ladené,“ vysvetlil Ruman.Predchádzajúci mesiac podľa politológa ukázal, ako samotnú moc uchopil premiér Igor Matovič (OĽaNO) a ako sa k určitým otázkam postavila strana SaS. „Nečudoval by som sa, ak by v budúcnosti bola práve SaS tým koaličným partnerom, vďaka ktorému bude dochádzať k intenzívnym konfliktným situáciám,“ uzavrel Ruman.Vláda je povinná do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z Ústavy SR. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu Igora Matoviča, ktorú tvoria hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a strany SaS a Za ľudí 21. marca.V ten istý deň prijala vláda na svojom prvom rokovaní uznesenie, ktorým poverila premiéra Matoviča predložiť návrh programového vyhlásenia vlády na rokovanie vlády do 13. apríla. Matovič tak urobil v nedeľu.To, že je vláda zodpovedná parlamentu, je jedným zo základných znakov parlamentnej demokracie na Slovensku. Parlament jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.„Vláda môže kedykoľvek požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde,“ píše sa v Ústave SR. Parlament môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, v takom prípade ho z funkcie odvoláva prezident republiky.