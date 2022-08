Francúzsko si pochvaľuje letnú turistickú sezónu, cudzinci míňali ako pred pandémiou a niekde aj viac

Dva milióny pracovných miest

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Výdavky turistov vo Francúzsku dosiahli predpandemickú úroveň a v niektorých oblastiach ju dokonca prekonali. Informovala o tom ministerka turizmu Olivia Grégoireová.Podľa predbežných vládnych odhadov turisti počas tohtoročného leta vo Francúzsku minuli o 10 percent viac ako v roku 2019.Odhady sú založené na údajoch o používaní bankových kariet a údajoch z ubytovacích a reštauračných zariadení. Turizmus tvorí osem percent francúzskej ekonomiky a v krajine vytvára dva milióny pracovných miest.V roku 2019 prišlo do Francúzska 90 miliónov turistov. Odhaduje sa, že ich počet by mohol vzrásť na 100 miliónov ročne.Počas tohtoročného leta sa do Francúzska vo veľkom vrátili britskí turisti ale aj návštevníci z USA, Holandska, Nemecka a Belgicka.Americkí a európski turisti tak vo Francúzsku nahradili výraznú neprítomnosť turistov z Ázie, ktorí zostali doma pre pokračujúce opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu.