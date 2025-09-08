Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Drvivá väčšina voličov v Petržalke využilo v doplňujúcich komunálnych voľbách digitálne doklady


Novinkou sobotňajších doplňujúcich komunálnych volieb bolo pilotné testovanie digitálnych dokladov. eDoklady Svoju totožnosť preukázalo vo volebnej miestnosti prostredníctvom digitálneho ...



gettyimages 621376766 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Novinkou sobotňajších doplňujúcich komunálnych volieb bolo pilotné testovanie digitálnych dokladov.

eDoklady



Svoju totožnosť preukázalo vo volebnej miestnosti prostredníctvom digitálneho občianskeho preukazu v mobile takmer 150 voličov, drvivá väčšina v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Priebeh volieb bol pokojný, bez problémov a rušivých momentov. Informoval o tom v pondelok hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.

Využitie digitálnych dokladov vo voľbách umožnila nedávno nasadená nová funkcionalita aplikácie ministerstva vnútra eDoklady, na základe ktorej dochádza k bezpečnej výmene digitálnych dokladov medzi dvomi fyzickými osobami. Ministerstvo vnútra SR vytipovalo na pilotné testovanie Petržalku ako najväčšie sídlisko na Slovensku, kde za týmto účelom zabezpečilo aj školenie volebných komisií.

137 volebných okrskov


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali okrem Petržalky aj v mestách Ilava a Dobšiná a v ďalších tridsiatich obciach. Vo voľbách podľa rezortu vnútra hlasovalo spolu 23 657 voličov, celková účasť predstavuje 18,83 percenta. Obyvatelia rozhodovali o trinástich starostoch, 21 poslancoch obecného zastupiteľstva a dvoch poslancoch mestského zastupiteľstva. Vytvorených bolo 137 volebných okrskov, z toho 95 práve v Petržalke.

Voľby sa neuskutočnili v jedenástich obciach, v ktorých nebola podaná žiadna kandidátna listina. Ide o obce Dulov, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Brezovec, Geraltov, Starina a Vyšná Myšľa. V týchto obciach budú opätovne vyhlásené voľby v novom termíne na jar budúceho roka.


Zdroj: SITA.sk

