|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2025
Drvivá väčšina voličov v Petržalke využilo v doplňujúcich komunálnych voľbách digitálne doklady
Novinkou sobotňajších doplňujúcich komunálnych volieb bolo pilotné testovanie digitálnych dokladov. eDoklady Svoju totožnosť preukázalo vo volebnej miestnosti prostredníctvom digitálneho ...
Zdieľať
8.9.2025 (SITA.sk) - Novinkou sobotňajších doplňujúcich komunálnych volieb bolo pilotné testovanie digitálnych dokladov.
Svoju totožnosť preukázalo vo volebnej miestnosti prostredníctvom digitálneho občianskeho preukazu v mobile takmer 150 voličov, drvivá väčšina v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Priebeh volieb bol pokojný, bez problémov a rušivých momentov. Informoval o tom v pondelok hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Využitie digitálnych dokladov vo voľbách umožnila nedávno nasadená nová funkcionalita aplikácie ministerstva vnútra eDoklady, na základe ktorej dochádza k bezpečnej výmene digitálnych dokladov medzi dvomi fyzickými osobami. Ministerstvo vnútra SR vytipovalo na pilotné testovanie Petržalku ako najväčšie sídlisko na Slovensku, kde za týmto účelom zabezpečilo aj školenie volebných komisií.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali okrem Petržalky aj v mestách Ilava a Dobšiná a v ďalších tridsiatich obciach. Vo voľbách podľa rezortu vnútra hlasovalo spolu 23 657 voličov, celková účasť predstavuje 18,83 percenta. Obyvatelia rozhodovali o trinástich starostoch, 21 poslancoch obecného zastupiteľstva a dvoch poslancoch mestského zastupiteľstva. Vytvorených bolo 137 volebných okrskov, z toho 95 práve v Petržalke.
Voľby sa neuskutočnili v jedenástich obciach, v ktorých nebola podaná žiadna kandidátna listina. Ide o obce Dulov, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Brezovec, Geraltov, Starina a Vyšná Myšľa. V týchto obciach budú opätovne vyhlásené voľby v novom termíne na jar budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Drvivá väčšina voličov v Petržalke využilo v doplňujúcich komunálnych voľbách digitálne doklady © SITA Všetky práva vyhradené.
eDoklady
Využitie digitálnych dokladov vo voľbách umožnila nedávno nasadená nová funkcionalita aplikácie ministerstva vnútra eDoklady, na základe ktorej dochádza k bezpečnej výmene digitálnych dokladov medzi dvomi fyzickými osobami. Ministerstvo vnútra SR vytipovalo na pilotné testovanie Petržalku ako najväčšie sídlisko na Slovensku, kde za týmto účelom zabezpečilo aj školenie volebných komisií.
137 volebných okrskov
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali okrem Petržalky aj v mestách Ilava a Dobšiná a v ďalších tridsiatich obciach. Vo voľbách podľa rezortu vnútra hlasovalo spolu 23 657 voličov, celková účasť predstavuje 18,83 percenta. Obyvatelia rozhodovali o trinástich starostoch, 21 poslancoch obecného zastupiteľstva a dvoch poslancoch mestského zastupiteľstva. Vytvorených bolo 137 volebných okrskov, z toho 95 práve v Petržalke.
Voľby sa neuskutočnili v jedenástich obciach, v ktorých nebola podaná žiadna kandidátna listina. Ide o obce Dulov, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Brezovec, Geraltov, Starina a Vyšná Myšľa. V týchto obciach budú opätovne vyhlásené voľby v novom termíne na jar budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Drvivá väčšina voličov v Petržalke využilo v doplňujúcich komunálnych voľbách digitálne doklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinci zaútočili na vojenskú jednotku na ruskom Ďalekom východe
Ukrajinci zaútočili na vojenskú jednotku na ruskom Ďalekom východe
<< predchádzajúci článok
Minister spravodlivosti Susko vymenoval nových notárov – FOTO
Minister spravodlivosti Susko vymenoval nových notárov – FOTO