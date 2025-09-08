Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. septembra 2025

Ukrajinci zaútočili na vojenskú jednotku na ruskom Ďalekom východe


Tagy: ruské územie ukrajinský útok vojna na Ukrajine

Dva výbuchy v meste Chabarovsk na ruskom Ďalekom východe zabili a zranili príslušníkov vojenskej jednotky, ktorá podľa Ukrajiny spáchala vojnové zločiny počas bitky o Kyjev v roku 2022. Pre web Kyiv Independent to ...



gettyimages 1404197689 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Dva výbuchy v meste Chabarovsk na ruskom Ďalekom východe zabili a zranili príslušníkov vojenskej jednotky, ktorá podľa Ukrajiny spáchala vojnové zločiny počas bitky o Kyjev v roku 2022. Pre web Kyiv Independent to povedal zdroj z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby.


Dve výbušné zariadenia explodovali na parkovisku neďaleko vojenskej jednotky,“ uviedol zdroj. „Výbuchy nastali okolo 9:00, presne v momente, keď ruskí vojaci prišli do služby. V dôsledku výbuchov sú medzi príslušníkmi nepriateľskej armády mŕtvi a zranení," vyjadrila sa ukrajinská vojenská rozviedka.

Terčom boli ruskí vojaci bojujúci v roku 2022 pri Kyjeve


Podľa zdroja bola terčom útoku jednotka 748. samostatného operačného práporu Ruskej gardy, ktorá je umiestnená v Chabarovsku vzdialenom viac ako 6-tisíc kilometrov od Ukrajiny. Jednotka sa zapojila do bojov neďaleko Kyjeva v prvých týždňoch ruskej invázie, keď ruskí vojaci spáchali mnohé vojnové zločiny, najmä v mestách Buča a Irpiň.

Zdroj z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tvrdí, že po výbuchoch miestne úrady v Chabarovsku „zablokovali mobilný internet a presmerovali verejnú dopravu, aby sa miestni obyvatelia nedozvedeli pravdu o mimoriadnej udalosti“.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zaútočili na vojenskú jednotku na ruskom Ďalekom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie ukrajinský útok vojna na Ukrajine
