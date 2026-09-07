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07. septembra 2026

Merz je šokovaný debaklom CDU v Sasku-Anhaltsku, priznáva chyby a sľubuje reformy


Tagy: Krajinské voľby v Nemecku Volebne vysledky

Nemecký kancelár priznal, že k porážke prispela aj jeho nízka popularita a kritika pomalého presadzovania vládnych reforiem. Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že je „hlboko ...



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germany_election_11344 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár priznal, že k porážke prispela aj jeho nízka popularita a kritika pomalého presadzovania vládnych reforiem.


Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že je „hlboko šokovaný“ ťažkou porážkou svojej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, kde na celej čiare zvíťazila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).

Napriek výsledku však prisľúbil, že jeho vláda bude pokračovať v plánovaných reformách.

„Je to najťažšia volebná porážka, akú CDU utrpela za celé roky, za celé desaťročia,“ povedal skleslý Merz deň po voľbách vo východonemeckej spolkovej krajine. „Prirodzene, bude to musieť mať dôsledky.“

AfD chýba pár hlasov


CDU, ktorá vedie vládnu koalíciu na celoštátnej úrovni, získala iba 17 percent hlasov. Krajne pravicová, protiimigračná a k Rusku ústretová AfD dostala takmer 44 percent a iba tesne jej chýba počet poslancov potrebný na samostatné vládnutie.

Doterajší krajinský premiér Sven Schulze z CDU uznal, že AfD získala právo pokúsiť sa vytvoriť vládnu väčšinu. „My sme opozícia – mandát na vládnutie teraz patrí AfD,“ povedal po boku Merza.

Kancelárova nízka popularita


Kancelár zároveň pripustil, že k výsledku prispela aj jeho vlastná nízka popularita, ako aj kritika, že spolková vláda presadzuje reformy príliš pomaly.

„Viem, že ja osobne som bol v tejto volebnej kampani neustálou témou. Vieme, že reformy boli neustálou témou,“ povedal Merz. Podľa neho sa musí aj on sám pokúsiť „účinnejšie osloviť ľudí, vrátane celej škály ich emócií“.

Ide o budúcnosť Nemecka


Sedemdesiatročný kancelár napriek porážke odmietol ustúpiť od plánovaných zmien v hospodárskej politike, dôchodkovom systéme či zdravotníctve.

„Moje odhodlanie pokračovať na ceste reforiem zostáva nezlomené,“ vyhlásil. Zároveň však uznal, že vláda ich musí ľuďom lepšie vysvetľovať, nielen obhajovať ekonomickými výpočtami.

„Nejde o nič menšie ako o budúcnosť našej krajiny a o príležitosti našich detí a vnúčat,“ dodal Merz.


Zdroj: SITA.sk - Merz je šokovaný debaklom CDU v Sasku-Anhaltsku, priznáva chyby a sľubuje reformy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krajinské voľby v Nemecku Volebne vysledky
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