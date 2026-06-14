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14. júna 2026
Držte si klobúky, varuje Jakab. Pri zostavovaní rozpočtu príde peklo a všetci budú vydierať
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Poslanec parlamentu Štátny rozpočet
Táto jeseň bude podľa poslanca Júliusa Jakaba naozaj peklo pre celú spoločnosť. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to
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14.6.2026 (SITA.sk) - Táto jeseň bude podľa poslanca Júliusa Jakaba naozaj peklo pre celú spoločnosť.
Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas-SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu (SNS) avizoval už aj jej predseda Andrej Danko.
„Myslím si, že si môžeme držať klobúky, pretože to, čo uvidíme najbližšie mesiace a na jeseň pri skladaní záverečného rozpočtu, s ktorým pôjde táto vláda do volieb, tak to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a Huliakom, Kuffom a neviem s kým. Všetci sa navzájom obviňujú a nemajú sa radi, aj s Migaľom aj so Šalitrošom,“ povedal poslanec s tým, že už teraz nastáva chaos. „Oni si teraz budú klásť podmienky. Pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu. A pokiaľ si on nechce rozbiť vládu. Takže budú vydierať absolútne všetci,“ myslí si Jakab.
Ako pripomenul, premiér Robert Fico (Smer-SD) do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. „Popritom ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tie tri konsolidácie boli také zbabrané, že nestačia. Čiže oni by mali aj šetriť, aj rozdávať a popritom každý z koaličných partnerov bude niečo žiadať a navzájom sa budú vydierať. Táto jeseň bude naozaj peklo pre celú spoločnosť,“ uzavrel poslanec za Hnutie Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Držte si klobúky, varuje Jakab. Pri zostavovaní rozpočtu príde peklo a všetci budú vydierať © SITA Všetky práva vyhradené.
Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas-SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu (SNS) avizoval už aj jej predseda Andrej Danko.
„Myslím si, že si môžeme držať klobúky, pretože to, čo uvidíme najbližšie mesiace a na jeseň pri skladaní záverečného rozpočtu, s ktorým pôjde táto vláda do volieb, tak to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a Huliakom, Kuffom a neviem s kým. Všetci sa navzájom obviňujú a nemajú sa radi, aj s Migaľom aj so Šalitrošom,“ povedal poslanec s tým, že už teraz nastáva chaos. „Oni si teraz budú klásť podmienky. Pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu. A pokiaľ si on nechce rozbiť vládu. Takže budú vydierať absolútne všetci,“ myslí si Jakab.
Ako pripomenul, premiér Robert Fico (Smer-SD) do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. „Popritom ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tie tri konsolidácie boli také zbabrané, že nestačia. Čiže oni by mali aj šetriť, aj rozdávať a popritom každý z koaličných partnerov bude niečo žiadať a navzájom sa budú vydierať. Táto jeseň bude naozaj peklo pre celú spoločnosť,“ uzavrel poslanec za Hnutie Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Držte si klobúky, varuje Jakab. Pri zostavovaní rozpočtu príde peklo a všetci budú vydierať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Poslanec parlamentu Štátny rozpočet
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