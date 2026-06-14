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14. júna 2026
Ruská vojnová mašinéria si ukrajuje čoraz väčšiu časť štátnych financií, rozpočtová záťaž rastie do rekordných rozmerov
Tagy: Analytik Ruská ekonomika ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Ruský plyn Ruský prezident Ruský štátny rozpočet Vojna na Ukrajine
Rozpočtový deficit sa prehlbuje rýchlejšie, než Kremeľ očakával. Ruská vojnová mašinéria si ukrajuje čoraz väčšiu časť štátnych financií. Podľa výpočtov analytika nemeckého Inštitútu pre ...
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14.6.2026 (SITA.sk) - Rozpočtový deficit sa prehlbuje rýchlejšie, než Kremeľ očakával.
Ruská vojnová mašinéria si ukrajuje čoraz väčšiu časť štátnych financií. Podľa výpočtov analytika nemeckého Inštitútu pre medzinárodnú bezpečnosť Janisa Klugeho smerovalo v prvom štvrťroku 2026 na vojenské výdavky až 65,26 percenta všetkých príjmov federálneho rozpočtu.
Ako referuje web The Moscow Times, ide o historicky najvyšší podiel od začiatku invázie na Ukrajinu a zároveň o ďalší signál, že financovanie vojny začína vytláčať ostatné oblasti ruskej ekonomiky.
Za obdobie január až marec vybral ruský štát na daniach a ďalších príjmoch 8,309 bilióna rubľov, ale z tejto sumy však až 5,908 bilióna rubľov putovalo na vojenské účely. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o približne 30-percentný nárast vojenských výdavkov a až päťnásobok úrovne z predvojnového roku 2021.
Vývoj je o to pozoruhodnejší, že príjmy z ropy a plynu sa Rusku výrazne prepadli. Kým ešte pred rokom tvorili dôležitý pilier rozpočtu, v prvom kvartáli 2026 dosiahli len 1,443 bilióna rubľov, čo predstavuje medziročný pokles o 45 percent. Podľa analytikov sa pod to podpísali nové sankcie, silný rubeľ aj spomaľovanie ekonomiky.
Výpadok sa síce Moskva snaží kompenzovať vyššími daňami a rastom neenergetických príjmov, no vojna spotrebúva čoraz väčšiu časť vybraných peňazí.
Trend je pritom dlhodobý. Kým v roku 2022 smerovala na vojenské výdavky približne štvrtina rozpočtových príjmov, v roku 2023 to bolo už 32 percent a vlani viac než 43 percent. V predvojnovom roku 2021 predstavovali obranné výdavky necelých 19 percent príjmov štátu. Za štyri roky sa tak ich podiel viac než strojnásobil.
Niektorí ekonómovia upozorňujú, že časť enormného nárastu môže súvisieť s presunom výdavkov z minulého roka do rozpočtu na rok 2026.
Ministerstvo financií sa podľa nich snažilo zmierniť oficiálny deficit za rok 2025 a časť platieb odložilo. Aj po zohľadnení tejto možnosti však vojenské výdavky výrazne prevyšujú plánované úrovne. V prvom štvrťroku dosiahli približne 12 percent ruského HDP, hoci rozpočet počítal s úrovňou 6,8 percenta.
Podľa informácií agentúry Bloomberg ruské ministerstvo financií pri zostavovaní rozpočtu dúfalo, že počas roka dôjde k diplomatickému posunu vo vojne na Ukrajine a tempo vojenských výdavkov sa podarí zmierniť.
Ekonomický blok vlády údajne Vladimira Putina upozorňoval, že pokračujúce financovanie konfliktu môže vytvoriť neudržateľný tlak na verejné financie. Ruský prezident sa však údajne priklonil k požiadavkám armády a nariadil hľadať úspory v civilných programoch, nie v obrannom rozpočte.
Výsledkom je, že rozpočtový deficit sa prehlbuje rýchlejšie, než Kremeľ očakával. Ešte začiatkom roka rátalo ministerstvo financií s tým, že schodok klesne na 3,8 bilióna rubľov. Už na konci mája však dosiahla „diera“ v štátnej kase približne šesť biliónov rubľov, teda viac než za celý minulý rok. Pre Rusko to znamená ďalší dôkaz, že vojna sa postupne stáva nielen vojenskou, ale aj čoraz väčšou ekonomickou záťažou.
Zdroj: SITA.sk - Ruská vojnová mašinéria si ukrajuje čoraz väčšiu časť štátnych financií, rozpočtová záťaž rastie do rekordných rozmerov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská vojnová mašinéria si ukrajuje čoraz väčšiu časť štátnych financií. Podľa výpočtov analytika nemeckého Inštitútu pre medzinárodnú bezpečnosť Janisa Klugeho smerovalo v prvom štvrťroku 2026 na vojenské výdavky až 65,26 percenta všetkých príjmov federálneho rozpočtu.
Ako referuje web The Moscow Times, ide o historicky najvyšší podiel od začiatku invázie na Ukrajinu a zároveň o ďalší signál, že financovanie vojny začína vytláčať ostatné oblasti ruskej ekonomiky.
Za obdobie január až marec vybral ruský štát na daniach a ďalších príjmoch 8,309 bilióna rubľov, ale z tejto sumy však až 5,908 bilióna rubľov putovalo na vojenské účely. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o približne 30-percentný nárast vojenských výdavkov a až päťnásobok úrovne z predvojnového roku 2021.
Prepad príjmov z ropy a plynu
Vývoj je o to pozoruhodnejší, že príjmy z ropy a plynu sa Rusku výrazne prepadli. Kým ešte pred rokom tvorili dôležitý pilier rozpočtu, v prvom kvartáli 2026 dosiahli len 1,443 bilióna rubľov, čo predstavuje medziročný pokles o 45 percent. Podľa analytikov sa pod to podpísali nové sankcie, silný rubeľ aj spomaľovanie ekonomiky.
Výpadok sa síce Moskva snaží kompenzovať vyššími daňami a rastom neenergetických príjmov, no vojna spotrebúva čoraz väčšiu časť vybraných peňazí.
Trend je pritom dlhodobý. Kým v roku 2022 smerovala na vojenské výdavky približne štvrtina rozpočtových príjmov, v roku 2023 to bolo už 32 percent a vlani viac než 43 percent. V predvojnovom roku 2021 predstavovali obranné výdavky necelých 19 percent príjmov štátu. Za štyri roky sa tak ich podiel viac než strojnásobil.
Neudržateľný tlak na verejné financie
Niektorí ekonómovia upozorňujú, že časť enormného nárastu môže súvisieť s presunom výdavkov z minulého roka do rozpočtu na rok 2026.
Ministerstvo financií sa podľa nich snažilo zmierniť oficiálny deficit za rok 2025 a časť platieb odložilo. Aj po zohľadnení tejto možnosti však vojenské výdavky výrazne prevyšujú plánované úrovne. V prvom štvrťroku dosiahli približne 12 percent ruského HDP, hoci rozpočet počítal s úrovňou 6,8 percenta.
Podľa informácií agentúry Bloomberg ruské ministerstvo financií pri zostavovaní rozpočtu dúfalo, že počas roka dôjde k diplomatickému posunu vo vojne na Ukrajine a tempo vojenských výdavkov sa podarí zmierniť.
Ekonomický blok vlády údajne Vladimira Putina upozorňoval, že pokračujúce financovanie konfliktu môže vytvoriť neudržateľný tlak na verejné financie. Ruský prezident sa však údajne priklonil k požiadavkám armády a nariadil hľadať úspory v civilných programoch, nie v obrannom rozpočte.
Výsledkom je, že rozpočtový deficit sa prehlbuje rýchlejšie, než Kremeľ očakával. Ešte začiatkom roka rátalo ministerstvo financií s tým, že schodok klesne na 3,8 bilióna rubľov. Už na konci mája však dosiahla „diera“ v štátnej kase približne šesť biliónov rubľov, teda viac než za celý minulý rok. Pre Rusko to znamená ďalší dôkaz, že vojna sa postupne stáva nielen vojenskou, ale aj čoraz väčšou ekonomickou záťažou.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Ruská vojnová mašinéria si ukrajuje čoraz väčšiu časť štátnych financií, rozpočtová záťaž rastie do rekordných rozmerov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Analytik Ruská ekonomika ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Ruský plyn Ruský prezident Ruský štátny rozpočet Vojna na Ukrajine
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