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14. júna 2026

V Chorvátsku sa zrazili katamarán a plachetnica, obeťou tragickej nehody majú byť traja Česi – VIDEO


Tagy: Zrážka lodí

Na palube katamaránu sa v čase nehody nachádzalo 118 cestujúcich a sedem členov posádky. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri ...



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zrazka katamaranu a plachetnice pri splite 676x385 14.6.2026 (SITA.sk) - Na palube katamaránu sa v čase nehody nachádzalo 118 cestujúcich a sedem členov posádky.


Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Oznámilo to v nedeľu chorvátske ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry.

Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila.

Na palube katamaránu sa v čase nehody nachádzalo 118 cestujúcich a sedem členov posádky. Na plachetnici bolo osem osôb. Tri z nich pri nehode zahynuli, štyroch ľudí sa podarilo zachrániť z mora a po jednej osobe záchranné zložky naďalej pátrajú.

Vyšetrovanie príčin nehody pokračuje a regionálny denník Slobodna Dalmacija s odvolaním sa na neoficiálne zdroje informoval, že obeťami mohli byť občania Česka. Túto informáciu však úrady oficiálne nepotvrdili.

Miestne médiá zverejnili fotografie niekoľko desiatok metrov dlhého katamaránu aj potápajúcej sa plachetnice. Záchranné práce v oblasti pokračujú.

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Zdroj: SITA.sk - V Chorvátsku sa zrazili katamarán a plachetnica, obeťou tragickej nehody majú byť traja Česi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zrážka lodí
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