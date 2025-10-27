|
Pondelok 27.10.2025
Meniny má Sabína
Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka" plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov
Tagy: Duálna akadémia Konferencia PR
V priestoroch Duálnej Akadémie v Devínskej Novej Vsi sa uskutočnila inšpiratívna konferencia s názvom "Som fpoho - Som Expertka", ktorá priniesla spojenie reálnych príbehov, ...
27.10.2025 (SITA.sk) - V priestoroch Duálnej Akadémie v Devínskej Novej Vsi sa uskutočnila inšpiratívna konferencia s názvom "Som fpoho – Som Expertka", ktorá priniesla spojenie reálnych príbehov, odborných diskusií a silných ženských hlasov z oblasti priemyslu, vzdelávania a ľudských zdrojov. Podujatie sa konalo pod záštitou Duálnej Akadémie a generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť fpoho.
Konferencia sa začala úvodným privítaním a predstavením cieľa podujatia v podaní Renáty Valekovej, Natálie Segura a Vladimíra Hrivnáka. Moderátorkou bola študentka Olívia Zacharová, ktorá svojou energiou sprevádzala hostí počas celého popoludnia.
Úvodný blok sa niesol v duchu motivácie a inšpirácie. Key note speakerka Vera Wisterová rozprávala o motivácii a kam chodí pre inšpiráciu v náročných dňoch.. Zúčastneným na konferencii dala rady a tipy, koho sledovať či čítať. Na jej slová nadviazal HR expert zo spoločnosti fpoho, Vladimír Hrivnák, ktorý predstavil aktuálne a budúce legislatívne a profesné výzvy v oblasti odmeňovania a rovnosti príležitostí v pracovnom prostredí. Táto téma sa zároveň stala nosnou aj v ďalšej časti programu, a to v panelovej diskusii.
Jedným z vrcholov programu bola panelová diskusia, v ktorej svoje pohľady na tému rovnosti a férového prístupu v zamestnaní predstavili Agnieszka Olenderek (Volkswagen Slovakia), Magda Dobišová (Skanska), Lucia Lednárová Dítětová (TREXIMA) a Zuzana Semanová (ZAR).
Panelová diskusia priniesla otvorenú výmenu skúseností medzi firemným a osobným pohľadom na postavenie žien v pracovnom prostredí, ako aj diskusiu o možnostiach, ako systémovo podporovať rovnosť príležitostí a férové odmeňovanie.
Popoludňajší program pokračoval interaktívnou diskusiou formou "World Cafe", počas ktorej sa účastníci zapojili do skupinových rozhovorov na sedem tém. Zdieľali svoje skúsenosti, výzvy a návrhy riešení, ktoré prinesú cenné podnety pre budúce aktivity Duálnej Akadémie aj partnerských organizácií. Záver konferencie patril prezentáciám výstupov jednotlivých skupín, zhrnutiu hlavných myšlienok a poďakovaniu účastníkom.
Duálna Akadémia ďakuje všetkým účastníkom, spíkrom a partnerom, ktorí prispeli k úspechu tejto inšpiratívnej konferencie. Medzi zúčastnenými nechýbali ani zástupcovia desiatok významných firiem a inštitúcií, vrátane:
AHK Slowakei, Akadémia psychológie, Brose Prievidza, dm drogerie markt, Duálna akadémia, ENGIE Services, Faurecia Automotive Slovakia, Forbes, Gebrüder Weiss, ING Bank, Kia Slovakia, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Nadácia Volkswagen Slovakia, Siemens, Skanska, Tatra banka, TESCO STORES SR, TREXIMA Bratislava, Veolia Energia Slovensko, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Železnice Slovenskej republiky a mnohí ďalší.
Najväčšie poďakovanie patrí generálnemu partnerovi konferencie, spoločnosti fpoho, ktorá dlhodobo podporuje otvorenú diskusiu o ľudskej rozmanitosti, wellbeingu a duševnej pohode a o potrebách zamestnancov nielen v pracovnom prostredí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Duálna akadémia Konferencia PR
