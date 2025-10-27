Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov


Tagy: Duálna akadémia Konferencia PR

V priestoroch Duálnej Akadémie v Devínskej Novej Vsi sa uskutočnila inšpiratívna konferencia s názvom "Som fpoho - Som Expertka", ktorá priniesla spojenie reálnych príbehov, ...



Zdieľať
dsc_3970 676x450 27.10.2025 (SITA.sk) - V priestoroch Duálnej Akadémie v Devínskej Novej Vsi sa uskutočnila inšpiratívna konferencia s názvom "Som fpoho – Som Expertka", ktorá priniesla spojenie reálnych príbehov, odborných diskusií a silných ženských hlasov z oblasti priemyslu, vzdelávania a ľudských zdrojov. Podujatie sa konalo pod záštitou Duálnej Akadémie a generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť fpoho.


Silné príbehy a aktuálne témy


Konferencia sa začala úvodným privítaním a predstavením cieľa podujatia v podaní Renáty Valekovej, Natálie Segura a Vladimíra Hrivnáka. Moderátorkou bola študentka Olívia Zacharová, ktorá svojou energiou sprevádzala hostí počas celého popoludnia.

Úvodný blok sa niesol v duchu motivácie a inšpirácie. Key note speakerka Vera Wisterová rozprávala o motivácii a kam chodí pre inšpiráciu v náročných dňoch.. Zúčastneným na konferencii dala rady a tipy, koho sledovať či čítať. Na jej slová nadviazal HR expert zo spoločnosti fpoho, Vladimír Hrivnák, ktorý predstavil aktuálne a budúce legislatívne a profesné výzvy v oblasti odmeňovania a rovnosti príležitostí v pracovnom prostredí. Táto téma sa zároveň stala nosnou aj v ďalšej časti programu, a to v panelovej diskusii.

Panelová diskusia a interaktívne zapojenie publika


Jedným z vrcholov programu bola panelová diskusia, v ktorej svoje pohľady na tému rovnosti a férového prístupu v zamestnaní predstavili Agnieszka Olenderek (Volkswagen Slovakia), Magda Dobišová (Skanska), Lucia Lednárová Dítětová (TREXIMA) a Zuzana Semanová (ZAR).
Panelová diskusia priniesla otvorenú výmenu skúseností medzi firemným a osobným pohľadom na postavenie žien v pracovnom prostredí, ako aj diskusiu o možnostiach, ako systémovo podporovať rovnosť príležitostí a férové odmeňovanie.

Networking, výstupy a odporúčania


Popoludňajší program pokračoval interaktívnou diskusiou formou "World Cafe", počas ktorej sa účastníci zapojili do skupinových rozhovorov na sedem tém. Zdieľali svoje skúsenosti, výzvy a návrhy riešení, ktoré prinesú cenné podnety pre budúce aktivity Duálnej Akadémie aj partnerských organizácií. Záver konferencie patril prezentáciám výstupov jednotlivých skupín, zhrnutiu hlavných myšlienok a poďakovaniu účastníkom.

Poďakovanie


Duálna Akadémia ďakuje všetkým účastníkom, spíkrom a partnerom, ktorí prispeli k úspechu tejto inšpiratívnej konferencie. Medzi zúčastnenými nechýbali ani zástupcovia desiatok významných firiem a inštitúcií, vrátane:

AHK Slowakei, Akadémia psychológie, Brose Prievidza, dm drogerie markt, Duálna akadémia, ENGIE Services, Faurecia Automotive Slovakia, Forbes, Gebrüder Weiss, ING Bank, Kia Slovakia, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Nadácia Volkswagen Slovakia, Siemens, Skanska, Tatra banka, TESCO STORES SR, TREXIMA Bratislava, Veolia Energia Slovensko, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Železnice Slovenskej republiky a mnohí ďalší.

Najväčšie poďakovanie patrí generálnemu partnerovi konferencie, spoločnosti fpoho, ktorá dlhodobo podporuje otvorenú diskusiu o ľudskej rozmanitosti, wellbeingu a duševnej pohode a o potrebách zamestnancov nielen v pracovnom prostredí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Duálna akadémia Konferencia PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump sa nebude v roku 2028 uchádzať o post viceprezidenta. Nebolo by to správne, vyhlásil
<< predchádzajúci článok
Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 