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22. júna 2026
Dubóczi: Návrh na umožnenie skrátenia volebného obdobia parlamentu referendom je v tejto chvíli skôr politickým gestom pre voličov
Dubóczi upozorňuje na riziká návrhu, Slovensko by mohol posunúť k modelu permanentnej volebnej kampane, kde sa každá väčšia politická kríza zmení na boj o predčasné voľby. Návrh na umožnenie ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Dubóczi upozorňuje na riziká návrhu, Slovensko by mohol posunúť k modelu permanentnej volebnej kampane, kde sa každá väčšia politická kríza zmení na boj o predčasné voľby.
Návrh na umožnenie skrátenia volebného obdobia Národnej rady (NR) SR referendom je v tejto chvíli skôr politickým gestom pre voličov, než reálne priechodnou ústavnou zmenou. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Strana Hlas-SD totiž prišla s návrhom, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Daný návrh len pred niekoľkými dňami v parlamente neprešiel, strana ho predložila ako pozmeňujúci návrh k novele, ktorou sa malo predĺžiť volebné obdobie samospráv zo štyroch na päť rokov. Vzhľadom na to, že ide o zmenu Ústavy SR, bolo potrebné, aby ju podporilo viac ako 90 poslancov.
Za návrh ako celok ale hlasovalo len 78 zákonodarcov, a teda neprešla ani zmena týkajúca sa referenda. Strana Hlas následne avizovala zámer opätovne návrh predložiť, ale tentokrát ako samostatnú právnu úpravu. Politológ poukazuje, že koalícia nemá k dispozícii 90 hlasov a opozícia dlhodobo vraví, že na podobných zásahoch do ústavy nebudú s koaličnými politikmi spolupracovať.
"Opoziční politici argumentujú najmä tým, že ide len o ďalšie ‚ohýbanie‘ ústavy podľa aktuálnych potrieb vlády. Samotný spôsob, akým sa koalícia snažila zmenu vniesť do ústavy – cez pozmeňujúci návrh k inej novele – tento dojem len posilňuje,” vraví Dubóczi. Podotýka, že hoci navonok sa hovorí o posilnení práv občanov, tento návrh skôr pripomína snahu získať ďalší nástroj v bežnom politickom zápase.
"Ak by takáto zmena prešla, slovenský politický systém by dostal nový nástroj na predčasné ukončenie volebného obdobia mimo parlamentu. V ústavnom rámci by pribudla priama účasť občanov na rozhodovaní o tom, či má parlament pokračovať, alebo sa má skrátiť jeho mandát. Potenciálnym benefitom je, že v prípade hlbokej politickej krízy by existovala jasná, ústavne upravená cesta, ako sa dostať k predčasným voľbám bez toho, aby to záviselo len od dohody politických strán v parlamente,” vysvetľuje politológ dôsledky zmeny.
Upozornil ale, že tento návrh so sebou prináša viacero rizík. Slovensko by mohol posunúť k modelu permanentnej volebnej kampane, kde sa každá väčšia politická kríza zmení na boj o predčasné voľby. Tým by sa ale oslabila stabilita ústavného rámca a vytvoril tlak na politikov, aby namiesto vládnutia neustále pripravovali ďalšie a ďalšie mobilizačné kampane.
"Politická reality show síce naberie na obrátkach, ale obsah politiky a záujmy občanov by sa v tejto zbytočnej kakofónii stratili,” myslí si Dubóczi. Rovnako upozornil, že v krajine, kde už v súčasnosti vládne vysoká polarizácia a nedôvera voči inštitúciám, by sa možnosť skrátenia volebného obdobia referendom mohla stať nástrojom na mobilizáciu najradikálnejších voličov, nie mechanizmom rozumného riešenia výnimočných situácií.
"Stabilita štvorročného volebného cyklu je pritom dôležitým prvkom predvídateľnosti – pre politické strany, ale aj pre verejnú politiku a dlhodobejšie reformy,” doplnil politológ.
Predkladatelia pri predstavení návrhu uviedli, že petícia za vypísanie referenda by podľa novely mala byť predložená prezidentovi do šiestich mesiacov od jej začiatku, nemá byť nástrojom pre politické strany, aby si dlhodobo robili volebnú kampaň. Petíciu by tiež nemalo byť možné predložiť prvý rok po parlamentných voľbách a rok pred nadchádzajúcimi voľbami.
Vláda by podľa predkladateľa mala mať dostatok času, aby ukázala, či svoje programové vyhlásenie plní. Rok pred voľbami zas opätovne začína boj o voliča, referendum by ale nemalo byť náhradou riadnej volebnej kampane.
"Zákonodarca týmto návrhom formálne sleduje rozšírenie priamej účasti občanov na moci – teda možnosť, aby ľudia v referende rozhodli o skrátení volebného obdobia parlamentu. Argumentuje sa tým, že ak občania dávajú politikom mandát, mali by ho vedieť aj skôr odobrať. Z komunikácie predstaviteľov Hlasu‑SD a Smeru zároveň vyplýva, že ide aj o plnenie dlhodobého politického sľubu ich voličom po sporoch o (ne)ústavnosť predchádzajúcich referendových otázok,” uviedol Dubóczi.
V minulosti už boli pokusy skracovať volebné obdobie prostredníctvom referenda, naposledy zo strany mimoparlamentných Demokratov. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum na základe ich petície, avšak bez otázky o skrátení volebného obdobia, keďže nie je v súlade s ústavou. Politológ je toho názoru, že okrem oficiálneho zdôvodnenia má návrh aj zjavne politický rozmer.
"Pomáha koalícii budovať obraz, že stojí na strane ‘ľudu’ proti údajne elitárskej opozícii, a Hlas‑SD si cez neho pestuje vlastnú profiláciu ako strana, ktorá prináša referendovú ‘brzdu’ k paralelným snahám o predlžovanie mandátov. SNS v tomto balíku stelesňuje tlak na dlhšie funkčné obdobia, Smer si drží tradičnú rétoriku o referendách ako ‘hlase ľudu’ a Hlas sa snaží ukázať, že nie je len mladším súrodencom Smeru, ale má vlastnú predstavu o tom, ako má priama demokracia vyzerať v ústave,” vraví Dubóczi.
Poukázal aj na širší rámec, súčasná koalícia podľa neho pracuje s ústavou ako s dokumentom, do ktorého sa zasahuje pomerne často a zvyčajne v súvislosti s aktuálnymi politickými cieľmi, napríklad pri trestnom práve, bezpečnostných inštitúciách, a teraz pri dĺžke mandátov a referendách.
"Namiesto výnimočného konsenzu sa z ústavy stáva predmet bežnej mocenskej taktiky. V kombinácii s paralelným testovaním predlžovania mandátov to vytvára dvojaký pohyb. Na jednej strane snahu rozťahovať funkčné obdobia volených orgánov, na druhej strane ponuku referendovej ‘ručnej brzdy’. Politicky sa to dá predávať ako balansovanie stability a vôle ľudu, ale z hľadiska ústavného systému ide skôr o hľadanie nových, flexibilnejších páčok, ako s pravidlami hry narábať podľa momentálnych potrieb,” uzavrel Dubóczi.
Zdroj: SITA.sk - Dubóczi: Návrh na umožnenie skrátenia volebného obdobia parlamentu referendom je v tejto chvíli skôr politickým gestom pre voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrh na umožnenie skrátenia volebného obdobia Národnej rady (NR) SR referendom je v tejto chvíli skôr politickým gestom pre voličov, než reálne priechodnou ústavnou zmenou. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Strana Hlas-SD totiž prišla s návrhom, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Daný návrh len pred niekoľkými dňami v parlamente neprešiel, strana ho predložila ako pozmeňujúci návrh k novele, ktorou sa malo predĺžiť volebné obdobie samospráv zo štyroch na päť rokov. Vzhľadom na to, že ide o zmenu Ústavy SR, bolo potrebné, aby ju podporilo viac ako 90 poslancov.
Za návrh ako celok ale hlasovalo len 78 zákonodarcov, a teda neprešla ani zmena týkajúca sa referenda. Strana Hlas následne avizovala zámer opätovne návrh predložiť, ale tentokrát ako samostatnú právnu úpravu. Politológ poukazuje, že koalícia nemá k dispozícii 90 hlasov a opozícia dlhodobo vraví, že na podobných zásahoch do ústavy nebudú s koaličnými politikmi spolupracovať.
„Ohýbanie“ ústavy
"Opoziční politici argumentujú najmä tým, že ide len o ďalšie ‚ohýbanie‘ ústavy podľa aktuálnych potrieb vlády. Samotný spôsob, akým sa koalícia snažila zmenu vniesť do ústavy – cez pozmeňujúci návrh k inej novele – tento dojem len posilňuje,” vraví Dubóczi. Podotýka, že hoci navonok sa hovorí o posilnení práv občanov, tento návrh skôr pripomína snahu získať ďalší nástroj v bežnom politickom zápase.
"Ak by takáto zmena prešla, slovenský politický systém by dostal nový nástroj na predčasné ukončenie volebného obdobia mimo parlamentu. V ústavnom rámci by pribudla priama účasť občanov na rozhodovaní o tom, či má parlament pokračovať, alebo sa má skrátiť jeho mandát. Potenciálnym benefitom je, že v prípade hlbokej politickej krízy by existovala jasná, ústavne upravená cesta, ako sa dostať k predčasným voľbám bez toho, aby to záviselo len od dohody politických strán v parlamente,” vysvetľuje politológ dôsledky zmeny.
Návrh so sebou prináša viacero rizík
Upozornil ale, že tento návrh so sebou prináša viacero rizík. Slovensko by mohol posunúť k modelu permanentnej volebnej kampane, kde sa každá väčšia politická kríza zmení na boj o predčasné voľby. Tým by sa ale oslabila stabilita ústavného rámca a vytvoril tlak na politikov, aby namiesto vládnutia neustále pripravovali ďalšie a ďalšie mobilizačné kampane.
"Politická reality show síce naberie na obrátkach, ale obsah politiky a záujmy občanov by sa v tejto zbytočnej kakofónii stratili,” myslí si Dubóczi. Rovnako upozornil, že v krajine, kde už v súčasnosti vládne vysoká polarizácia a nedôvera voči inštitúciám, by sa možnosť skrátenia volebného obdobia referendom mohla stať nástrojom na mobilizáciu najradikálnejších voličov, nie mechanizmom rozumného riešenia výnimočných situácií.
"Stabilita štvorročného volebného cyklu je pritom dôležitým prvkom predvídateľnosti – pre politické strany, ale aj pre verejnú politiku a dlhodobejšie reformy,” doplnil politológ.
Rozšírenie priamej účasti občanov na moci
Predkladatelia pri predstavení návrhu uviedli, že petícia za vypísanie referenda by podľa novely mala byť predložená prezidentovi do šiestich mesiacov od jej začiatku, nemá byť nástrojom pre politické strany, aby si dlhodobo robili volebnú kampaň. Petíciu by tiež nemalo byť možné predložiť prvý rok po parlamentných voľbách a rok pred nadchádzajúcimi voľbami.
Vláda by podľa predkladateľa mala mať dostatok času, aby ukázala, či svoje programové vyhlásenie plní. Rok pred voľbami zas opätovne začína boj o voliča, referendum by ale nemalo byť náhradou riadnej volebnej kampane.
"Zákonodarca týmto návrhom formálne sleduje rozšírenie priamej účasti občanov na moci – teda možnosť, aby ľudia v referende rozhodli o skrátení volebného obdobia parlamentu. Argumentuje sa tým, že ak občania dávajú politikom mandát, mali by ho vedieť aj skôr odobrať. Z komunikácie predstaviteľov Hlasu‑SD a Smeru zároveň vyplýva, že ide aj o plnenie dlhodobého politického sľubu ich voličom po sporoch o (ne)ústavnosť predchádzajúcich referendových otázok,” uviedol Dubóczi.
Pokus Demokratov
V minulosti už boli pokusy skracovať volebné obdobie prostredníctvom referenda, naposledy zo strany mimoparlamentných Demokratov. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum na základe ich petície, avšak bez otázky o skrátení volebného obdobia, keďže nie je v súlade s ústavou. Politológ je toho názoru, že okrem oficiálneho zdôvodnenia má návrh aj zjavne politický rozmer.
"Pomáha koalícii budovať obraz, že stojí na strane ‘ľudu’ proti údajne elitárskej opozícii, a Hlas‑SD si cez neho pestuje vlastnú profiláciu ako strana, ktorá prináša referendovú ‘brzdu’ k paralelným snahám o predlžovanie mandátov. SNS v tomto balíku stelesňuje tlak na dlhšie funkčné obdobia, Smer si drží tradičnú rétoriku o referendách ako ‘hlase ľudu’ a Hlas sa snaží ukázať, že nie je len mladším súrodencom Smeru, ale má vlastnú predstavu o tom, ako má priama demokracia vyzerať v ústave,” vraví Dubóczi.
Širší rámec
Poukázal aj na širší rámec, súčasná koalícia podľa neho pracuje s ústavou ako s dokumentom, do ktorého sa zasahuje pomerne často a zvyčajne v súvislosti s aktuálnymi politickými cieľmi, napríklad pri trestnom práve, bezpečnostných inštitúciách, a teraz pri dĺžke mandátov a referendách.
"Namiesto výnimočného konsenzu sa z ústavy stáva predmet bežnej mocenskej taktiky. V kombinácii s paralelným testovaním predlžovania mandátov to vytvára dvojaký pohyb. Na jednej strane snahu rozťahovať funkčné obdobia volených orgánov, na druhej strane ponuku referendovej ‘ručnej brzdy’. Politicky sa to dá predávať ako balansovanie stability a vôle ľudu, ale z hľadiska ústavného systému ide skôr o hľadanie nových, flexibilnejších páčok, ako s pravidlami hry narábať podľa momentálnych potrieb,” uzavrel Dubóczi.
Zdroj: SITA.sk - Dubóczi: Návrh na umožnenie skrátenia volebného obdobia parlamentu referendom je v tejto chvíli skôr politickým gestom pre voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
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