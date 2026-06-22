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22. júna 2026

Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku proti plánom vlády



Protestujú proti zmenám financovania verejnoprávnych médií, ktoré by podľa nich znamenali výrazné škrty aj prepúšťanie. Zamestnanci



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gettyimages 930239388 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Protestujú proti zmenám financovania verejnoprávnych médií, ktoré by podľa nich znamenali výrazné škrty aj prepúšťanie.

Zamestnanci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vstúpili v pondelok do výstražného štrajku na protest proti plánom vlády premiéra Andreja Babiša zmeniť financovanie verejnoprávnych médií a výrazne obmedziť ich rozpočty. Informoval o tom portál Novinky.cz.


Štrajk sa prejavuje minútovým posunom začiatku niektorých televíznych relácií a spoločným vysielaním ČT a ČRo pred 8.00, 12.00 a 18.00 hod.



Všetci v čiernom


Diváci zároveň môžu na obrazovke vidieť informačný pás o štrajku a QR kód odkazujúci na vyhlásenie zamestnancov.


Moderátori a ďalší pracovníci vystupujú v čiernom oblečení. Protest sa týka všetkých televíznych staníc okrem detského kanála ČT Déčko.



Nedeľná demonštrácia


Štrajk nadväzuje na nedeľný protest niekoľkých tisíc ľudí pred sídlom Českej televízie na pražských Kavčích horách.


Demonštranti vyjadrili nesúhlas so zámerom vlády zrušiť koncesionárske poplatky, financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu presunúť pod štátny rozpočet a vrátiť ich financovanie na úroveň spred minuloročného zvýšenia koncesionárskych poplatkov.


Podľa vedenia oboch médií by navrhované opatrenia znamenali výpadok približne 1,4 miliardy českých korún (približne 56 miliónov eur), čo by si vyžiadalo obmedzenie výroby programov aj prepúšťanie zamestnancov.



Babiš kritizuje


Premiér Andrej Babiš kritiku odmieta. Na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že cieľom vlády je hospodárnejšie nakladanie s verejnými financiami. „Chceme, aby ste šetrili peniaze. A vy nešetríte,“ odkázal zástupcom verejnoprávnych médií.


Zamestnanci ČT a ČRo zdôraznili, že ich cieľom je zabezpečiť vysielanie v plnom rozsahu bez dosahu na divákov a poslucháčov.





Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku proti plánom vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

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