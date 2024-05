Dúbravka má vďaka Kauflandu svoj K Park na skok, otvorenia sa zúčastnil aj Separ

K Park druhú májovú sobotu slávnostne otvorili Separ, Michal

Dendeš zo spoločnosti Kaufland Slovensko (v strede) a starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Moderné multifunkčné ihriská poskytujú mladej generácii priestor

na aktívne trávenie voľného času.

13.5.2024 (SITA.sk) -Súťažilo sa o jeho merch, známy raper venoval aj desiatky autogramov. Neskôr sa chopil mikrofónu a odpálil parádny koncert. Po celý deň mu hudobne skvelo sekundoval DJ Smart. No aj ďalší vystupujúci mali u divákov úspech. Svoju dokonalú šou v Dúbravke predviedla známa Škola Brejku, o zábavu sa postarali tanečníci Capoeiry či švihadloví šikovníci. Viacnásobný majster Slovenska, Európy a sveta vo fitness, Michal Barbier, podrobil vybavenie K Parku náročnej skúške. Svoje tajné triky odhalili tiež profesionálni skateboardisti a kolobežkári.Okrem vydareného koncertu mal Separ v sobotu 11. mája ešte jednu dôležitú úlohu, spoločne so zástupcami spoločnosti Kaufland a mestskej časti Bratislava-Dúbravka slávnostne prestrihol červenú pásku. Pomohol tak otvoriť nový moderný športovo-oddychový areál s lezeckou stenou, streetbalovým ihriskom, pingpongovým stolom, oddychovou či workoutovou zónou pod holým nebom, ale aj špeciálnymi plochami, na ktorých sa dá jazdiť na skateboarde a kolobežke. Na prvý pohľad vidno, že toto miesto bude baviť hlavne tínedžerov. Tí za posledné roky trávia veľa času za počítačmi alebo na telefónoch, vďaka K Parku sa môžu s partiou stretnúť aj naživo. Na super mieste, kde sa vedia venovať športom, na ktoré klasické ihriská nemajú priestor ani výbavu. To všetko si Dúbravčania budú užívať aj vďaka Kauflandu.vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s. Obľúbený predajca potravín aj týmto spôsobom motivuje svojich zákazníkov, aby svoj voľný čas trávili pohybom na čerstvom vzduchu, a to v každom veku.O tom, že svoje moderné ihrisko známy reťazec postaví práve tu, rozhodla verejná súťaž, obyvatelia bratislavskej Dúbravky počas jej trvania odoslali tisíce hlasov.hovorí RNDr. Martin Zaťovič, starosta Dúbravky a dodáva:Už čoskoro sa spustí ďalšie kolo súťaže o multifunkčné K Parky, a opäť pôjde o veľa. Do štvrtého ročníka úspešného projektu spoločnosti Kaufland sa prihlásilo až 25 slovenských miest, výhercov však môže byť iba 7. O výsledku rozhodne verejné hlasovanie, ktoré začína od 30. mája a potrvá do 3. 7. 2024. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk Informačný servis