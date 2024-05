Ukrajinci vedú s Rusmi „zúrivé“ pohraničné bitky. V početnej nevýhode sa snažia útoky zadržať, konštatuje Zelenskyj

Prudké boje

Rusi využívajú slabiny Kyjeva

13.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci sú zomknutí v intenzívnych bojoch s postupujúcou ruskou armádou v dvoch pohraničných oblastiach. Ako referuje web The Guardian , uviedol to ukrajinský prezident Ukrajinský líder konštatoval, že blízko hraníc na východe a severovýchode Ukrajiny prebiehajú „zúrivé bitky“, pričom ukrajinskí vojaci sa v početnej nevýhode snažia zadržať veľkú ruskú pozemnú ofenzívu.„Obranné boje prebiehajú na veľkej časti nášho pohraničia. Sú to prudké boje,“ povedal Zelenskyj. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v nedeľu neskoro večer informoval, že ruské sily podnikli za ostatných 24 hodín najmenej 22 útokov vo dvoch častiach Charkovskej oblasti a mali „taktický úspech“. Vyhlásenie nebolo bližšie špecifikované.Ruské sily sa snažia využiť slabiny Kyjeva predtým, ako Ukrajincom v najbližších týždňoch a mesiacoch dorazí na bojisko veľká dávka novej vojenskej pomoci od amerických a európskych partnerov, tvrdia analytici.Toto obdobie predstavuje pre Moskvu príležitosť, kým pre Ukrajinu je to jedna z najnáročnejších fáz doterajšieho priebehu vojny.Ruská invázia do Charkovskej oblasti môže byť pokusom o vytvorenie „nárazníkovej zóny“ na ochranu Belgorodskej oblasti, ruského pohraničného regiónu, ktorý sa často stáva terčom ukrajinských útokov.