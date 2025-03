Dudinská päťdesiatka: Dudince opäť prilákajú svetovú elitu, prídu aj dvaja olympijskí víťazi

Aj 44. ročník významného atletického podujatia Dudinská päťdesiatka priláka svetovú chodeckú elitu. Hlavné preteky mužov na 35 km absolvujú v sobotu dvaja olympijskí šampióni – Poliak Dawid Tomala, víťaz päťdesiatky z OH v Tokiu a Ekvádorčan Brian Pintado, ktorý si z uplynulých hier v Paríži odniesol zlato v pretekoch na 20 km.





Dudinská päťdesiatka, ktorá má zlatý status seriálu World Athletics Race Walking Tour, láka čoraz viac pretekárov svetovej špičky. Okrem Tomalu a Pintada sa na štart v hlavnej kategórii postavia vicemajster sveta z roku 2019 na 50 km Joao Vieira z Portugalska, piaty na 20 km z OH 2016 i 2021 Nemec Christopher Linke, bronzový medailista z Tokia na 50 km Evan Dunfee z Kanady, európsky šampión na 50 km z Berlína 2018 Ukrajinec Maryan Zakalnyckyj a ďalší.Na 35 km žien je prihlásená majsterka sveta na 20 a 35 km z Eugene 2022 Peruánka Kimberly Garciová Leonová, ktorá sa v Dudinciach v roku 2023 blysla svetovým rekordom na 35 km (2:37:44). Na pretekoch sa zúčastní aj vicemajsterka sveta z roku 2022 na 20 aj 35 km Katarzyna Zdzieblová z Poľska, piata z MS 2023 aj OH 2024 na 20 km Mexičanka Alegna Gonzalezová či Brazílčanka Viviane Lyrová, štvrtá z MS 2023 na 35 km.Špičkoví chodci a chodkyne absolvujú v Dudinciach aj preteky na 20 km. Do štyroch hlavných disciplín je prihlásených celkom 135 športovcov, pričom vo všetkých sedemnástich súťažiach naprieč vekovými kategóriami očakávajú organizátori viac než 300 pretekárov. "Prípravy takéhoto podujatia nie sú vôbec jednoduché. Preteky takéhoto rangu si vyžadujú množstvo času na ich prípravu. V súťažný deň ich zabezpečuje približne 90 ľudí – rozhodcov, dobrovoľníkov i ďalších. Každý rok sa snažíme niečo vylepšiť a som rád, že sme našli pochopenie u partnerov podujatia, ktorí nám pomohli zabezpečiť bohaté štartové balíčky pre chodcov, aby si z Dudiniec odniesli nielen pekné výkony, ale aj spomienky," uviedol riaditeľ pretekov Július Korčok v tlačovej správe Slovenského atletického zväzu (SAZ).Súčasťou podujatia bude aj sedem národných šampionátov na 35 km – chorvátsky, poľský, rumunský, maďarský, český, fínsky (len ženy) a v neposlednom rade aj slovenský. O miestenky na septembrové MS v Tokiu budú bojovať olympionici Mária Katerinka Czaková, Hana Burzalová, Dominik Černý a Michal Morvay. Černého ambíciou je splniť limit 2:28:00 h, čo by znamenalo zlepšiť slovenský rekord Mateja Tótha z roku 2015 (2:30:34 h). "Tempo 4:13 min na kilometer je veľká výzva, no je to môj cieľ. Takisto sa teším na súboj so špičkovou svetovou konkurenciou. Osobne by som si dokonca tipol, že na 35 km padne svetový rekord," vyhlásil slovenský Chodec roka 2024. Jeho osobné maximum je 2:32:56 h z MS 2023 v Budapešti.Dudinská päťdesiatka tradične patrí medzi najkvalitnejšie chodecké podujatia. Vlani jej zo 107 súťaží sveta patrilo ôsme miesto, predvlani dokonca prvé a v roku 2022 piate. "Sme hrdí, že Dudinská päťdesiatka patrí k najvýznamnejším atletickým podujatiam organizovaným na Slovensku. Má vyše 40-ročnú históriu, počas ktorej u nás súťažili azda všetci najvýznamnejší chodci sveta. Stále sa teší veľkej medzinárodnej popularite," konštatoval prezident SAZ Peter Korčok. Slávnostné otvorenie 44. ročníka je na programe v sobotu 22. marca o 8.10 h, štart prvej disciplíny (35 km mužov aj žien) je naplánovaný na 8.30 h.

Program 44. ročníka Dudinskej päťdesiatky, sobota 22. marca:



8:10 h slávnostné otvorenie



8:30 h 35 km muži



8:31 h 35 km ženy



12:00 h 5 km dorastenci a dorastenky, veteráni a veteránky



3 km starší žiaci a staršie žiačky



12:35 h 1 km mladší žiaci a mladšie žiačky



12:45 h 1 km najmladší žiaci a najmladšie žiačky



13:10 h 20 km muži, 10 km juniori, 10 km muži do 23 rokov



13:11 h 20 km ženy, 10 km juniorky, 10 km ženy do 23 rokov



13:15 h medailový ceremoniál – národné šampionáty na 35 km



15:00 h medailový ceremoniál – muži a ženy 35 km, muži a ženy 20 km