Duel legiend si užili aj nehokejisti, Sagan nehral: Bol by som klaun

Exhibičný zápas hokejových legiend Slovenska priniesol nielen súboje majstrov sveta či víťazov Stanleyho pohára, ale aj konfrontáciu osobností iných športov či odvetví. Diváci na michalovskom zimnom štadióne adresovali obrovský aplauz najmä bývalému cyklistovi Petrovi Saganovi, ktorý si užil akciu, no na ľad si netrúfol: "Trápil by som sa," priznal.

Sagan prišiel do Michaloviec priamo z Monaka, pred zápasom stihol potešiť stovky záujemcov na autogramiáde a neskôr vhodil čestné buly. Napokon sa však nezaradil k vodnému slalomárovi Matejovi Beňušovi či iným ne-hokejistom a na ľade chýbal. "Viem korčuľovať. Je možno lepšie zahrať si s profesionálmi, ktorí vedia, že si voči mne nemôžu nič dovoliť, než s amatérmi, s ktorými sa ideme pozabíjať. Trúfol by som si ísť na ľad, ale asi by som bol len klaun na korčuliach," poznamenal Sagan s úsmevom. Organizátor akcie Richard Lintner aj ďalší aktéri už nahlas hovorili o obdobnom podujatí, ktoré je v pláne v roku 2026. Sagan sa zamyslel nad predstavou, že by bol riadna súčasť niektorého z tímov: "Keď tu mohli hrať nejakí herci... Pravdupovediac, trápil by som sa. Nie som na tom asi technicky tak dobre. Lepšie sa mi na to pozeralo zhora," priznal.

V zápase nastúpili proti sebe hráči, ktorí sa podľa svojho pôvodu rozdelili do tímov západu a východu. Pre "východniarov" išlo o snahu vrátiť súperovi vlaňajšiu prehru z košickej Steel arény, no napokon sa opäť tešili "hostia" s kapitánom Ľubomírom Višňovským. "Mali sme lepšiu taktiku. Na začiatku sme dali gól a ukázali, ako by to mohlo ísť. Neskôr sme poľavili, no potom opäť zapli a mali zápas pod kontrolou. Chcem sa poďakovať skvelým divákom. Bolo to výborne zorganizované a išlo o to, aby sme sa zabavili," konštatoval "Višňa", ktorý sa zapojil aj do rozhovoru kapitána východu Ladislava Nagyho. Ten dostal otázku, prečo východ druhýkrát doma prehral. "Lebo má zlého kapitána," zasmial sa Višňovský.



Kapitáni tímov sa pred zápasom aj po ňom doberali, no uznali, že išlo predovšetkým o zábavu pre hráčov i divákov. "Teraz mi bude ´Višňa´ zase stále pripomínať, že sme prehrali. Už ich musíme zdolať, nech potom volám ja jemu. Najlepšie o rok," konštatoval Nagy. V zápase sa divákom na michalovskom zimnom štadióne predstavili majstri sveta z roku 2002 Ján Lašák, Michal Handzuš, Róbert Tomík, Peter Pucher, víťaz Stanleyho pohára Martin Cibák, ale aj víťaz futbalovej Ligy majstrov Vladimír Šmicer. Okrem Sagana sledovali duel spoza mantinelu aj Marián Hossa či Marián Gáborík, no jediný slovenský medailista z OH 2024 Matej Beňuš si nenechal ujsť príležitosť ukázať sa na ľade. "Bol to perfektný zážitok. Mal som rešpekt z hráčov, ktorí boli okolo mňa, keďže tam boli mnohí majstri sveta či víťazi Stanleyho pohára. Veľmi som chcel dať gól brankárovi, napokon som trafil žŕdku. Milujem hokej, hrávam ho často a som rád, že som si mohol zahrať s bývalými hráčmi NHL," poznamenal Beňuš.

Lintner plánuje duel legiend na Štrbskom Plese: "Čakám fenomenálnu akciu"





Hlavný organizátor exhibície hokejových legiend Slovenska Richard Lintner hovoril po nedeľňajšom zápase v Michalovciach o spokojnosti a načrtol aj smelé plány do ďalšieho roka. Duel tímov Východu a Západu by sa po Košiciach a Michalovciach mal v roku 2026 uskutočniť pod holým nebom na Štrbskom Plese. Detaily podujatia budú známe pravdepodobne v máji, no podľa Lintnera by malo ísť o najväčšiu akciu tohto charakteru.



Duel v Michalovciach splnil jeho očakávania, keď zaplnil tamojší štadión a plejáda osobností slovenského hokeja doplnená o Petra Sagana, Mateja Beňuša, Vladimíra Šmicera či Martina Dejdara bavila publikum. "Kombinácia toho, že je tu krásny štadión, hokejové mesto a klub, ktorý oslavuje 50-tku, mi prišla ako výborný nápad. Teraz, keď to môžem zhodnotiť, to bol výborný krok. Spoločne sme si to užili s fanúšikmi michalovského hokeja," uviedol Lintner.



Bývalý slovenský reprezentant stojí za viacerými podobnými akciami z minulosti. Okrem zápasov slovenských legiend organizoval aj Zápas hviezd slovenskej extraligy v Poprade, konfrontáciu hviezd štyroch líg (slovenskej, českej, nemeckej DEL a medzinárodnej EBEL), ale aj zápas pod holým nebom v Banskej Bystrici v roku 2019. Pred sebou má zrejme najväčšiu výzvu v tejto oblasti - priniesť hokejovú exhibíciu v prostredí Vysokých Tatier. "Chystáme najväčšiu akciu tohto charakteru, aká tu kedy bola. Už pol roka sa na tom pracuje. Verím, že v máji oznámime veľkú novinu a predstavíme nový projekt. Netajím to, nie je na to dôvod, no je to v štádiu príprav. Tie prípravy idú lepšie, než bol pôvodný plán. Cítim priam neskutočnú odozvu od každého, komu o tom hovorím. Očakávam, že tá akcia bude fenomenálna a prinesie najväčšiu oslavu slovenského hokeja, aká kedy bola," uviedol Lintner pre TASR.



Na rozdiel od viacerých podobných akcií by sa duel netýkal slovenskej extraligy, ale išlo by iba o exhibičný súboj osobností. "Ak hovoríme o budúcoročnom projekte, tak by išlo iba o exhibičný zápas. Išlo by o odkaz na hokejové majstrovstvá Európy, ktoré sa na Štrbskom Plese uskutočnili presne pred sto rokmi, teda v roku 2025. Spomenieme si na kľúčové postavy slovenského hokeja. Vážime si aj našich zahraničných partnerov, no očakávam, že tento projekt bude o slovenských fanúšikoch, slovenskom hokeji a slovenských hráčoch a legendách," načrtol Lintner, ktorý projekt bližšie predstaví pravdepodobne v máji: "Strategicky aj prezentačne mi to tak dáva zmysel, keďže na prelome apríla a mája je záver sezóny v Tatrách. To vieme využiť rovnako ako to, že sa v tom čase budú konať MS. Takýto veľký projekt si vyžaduje dlhodobú komunikáciu, nedá sa uskutočniť to za pár mesiacov."



Jednou z osobností michalovskej exhibície bol aj bývalý český futbalista Vladimír Šmicer. Predstava, že by si podobný duel zopakoval o rok pod štítmi Vysokých Tatier, ho nadchla: "To by bolo úžasné. Niečo podobné sme mali hrať v Špindlerovom Mlýne, no asi mesiac pred akciou to zrušili pre pandémiu. Ak sa to podarí, tak to bude úžasný zážitok pre všetkých. To by som sa asi prišiel pozrieť aj keby som nehral," poznamenal Šmicer.