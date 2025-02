V LIGE MAJSTROV IDE DO TUHÉHO: V play off v akcii aj Hancko

Nový formát futbalovej Ligy majstrov priniesol už v play off o osemfinále milionárskej súťaže súboj dvoch gigantov. O vyraďovaciu časť si zahrajú dvaja predošlí majstri súťaže, keď Manchester City privíta v prvom stretnutí Real Madrid. Zo slovenského pohľadu je zaujímavý aj stredajší duel v Rotterdame, v ktorom privíta Feyenoord s Dávidom Hanckom favorizované AC Miláno.





Real Madrid je úradujúci šampión súťaže a zároveň najúspešnejší v jej histórii s 15 titulmi. Sériového anglického majstra, ktorý prežíva výsledkový prepad, navyše vyradil dvakrát v predošlých troch ročníkoch LM. "Bielemu baletu" chýbal na priamy postup bod, kým City bojovalo vôbec o miestenku v play off. Tú si zaistilo výhrou 3:1 nad Bruggami, no odvtedy utŕžilo vysokú prehru 1:5 na pôde Arsenalu a v sobotu zdolalo v Anglickom pohári FA len o gól treťoligový Leyton Orient. Na druhej strane majú "Citizens" dobrú formu na domácom štadióne, kde tento rok ešte neprehrali. V Lige majstrov vyšiel bodovo naprázdno v troch z úvodných piatich duelov aj Real Madrid a v domácej súťaži má za sebou remízu a prehru, no na rozdiel od nadchádzajúceho súpera vedie v domácej súťaži. ManCity je piaty s mankom pätnásť bodov na vedúci Liverpool. Jeho prepad formy súvisí so zranením predného skríženého väzu defenzívneho stredopoliara Rodriho, ktorý je mimo hry od septembra. City namiesto neho priviedlo v januári Nica Gonzaleza, za ktorého zaplatilo takmer 50 miliónov libier, no mladý Španiel sa zranil hneď pri debute proti Leytonu Orient. Úradujúci španielsky majster má zas výrazné medzery v defenzíve, spomedzi obrancov figurujú na listine zranených David Alaba, Antonio Rüdiger a najnovšie aj stredopoliar Lucas Vazquez, ktorý zastupoval za dlhodobejšie zraneného beka Daniho Carvajala.Výsledková bilancia Feyneoordu je v posledných desiatich zápasoch ako na horskej dráhe so štyrmi výhrami, jednou remízou a piatimi prehrami. Medzi triumfami je však prekvapivý výsledok 3:0 proti Bayernu Mníchov. Medzi opory tímu patrí práve Hancko, v útoku stavia tréner Brian Priske na Igora Paixaoa a v strede poľa plní úlohu "špílmachra" Quinten Timber. AC Miláno je na tom vo všeobecnosti lepšie so šiestimi výhrami vrátane zisku talianskeho Superpohára proti Interu Miláno, ale na záver LM zaváhalo na pôde Dinama Záhreb (1:2). V zadných radoch milánskeho AC zas úraduje Theo Hernandez, v útoku Rafael Leao a na opačnom pravom krídle Christian Pulisic.Ďalší holandský zástupca PSV Eindhoven sa predstaví na pôde Juventusu Turín, ktorý je aj po skončení prestupového okna spájaný práve s Hanckom. "Stará dáma" skončila v ligovej fáze až dvadsiata a je tak v pozícii nenasadeného tímu. Stavať môže na defenzíve, keďže inkasovala v ôsmich zápasoch len sedemkrát a v tomto ukazovateli patrí medzi šestku najlepších tímov. Zároveň má však na konte len deväť strelených gólov, čo je druhý najmenší počet spomedzi postupujúcich tímov. PSV zas v neúspešnom boji o priamy postup prekvapilo na záver najlepší tím základnej fázy Liverpool, ktorý zdolalo 3:1.V akcii budú historicky najlepšie tímy súťaže Real Madrid a AC Miláno, ktoré v stredu doplní aj tretí najúspešnejší Bayern Mníchov. O osemfinále zabojuje proti Celticu Glasgow a v tomto stretnutí je jednoznačným favoritom. Na strane škótskeho tímu je síce 11-zápasová výherná bilancia na domácej pôde, Bayern však vstupuje do duelu na vlne, keď v posledných troch dueloch strelil 10 gólov - tri z toho do siete Slovana Bratislava na záver ligovej fázy. Pre ofenzívu s Harrym Kaneom či stálicou Thomasom Müllerom bude výzva skórovať v Celtic Parku, kde domáci neinkasovali v deviatich zo spomínaných jedenástich duelov.

play off o osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy



utorok 11. februára:



18.45 Stade Brest - Paríž Saint-Germain /rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci BaH)/



21.00 Sporting Lisabon - Borussia Dortmund /rozhodcovia: Eskaas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)



21.00 Juventus Turín - PSV Eindhoven /rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/



21.00 Manchester City - Real Madrid /rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/



streda:



18.45 FC Bruggy - Atalanta Bergamo /rozhodcovia: Meler - Ersoy, Uyarcan (všetci Turecko)



21.00 AS Monaco - Benfica Lisabon /rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)/



21.00 Feyenoord Rotterdam - AC Miláno /rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.)/



21.00 Celtic Glasgow - Bayern Mníchov /rozhodcovia: Manzano - Barbero, Nevado (všetci Šp.)/