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21. júla 2026
Dúfam, že naše manželstvo bude riadne zapísané do slovenskej matriky, reaguje Novotný na Žilinku, ktorý zakročil proti ministerstvu vnútra
Tagy: Homosexuálne manželstvá
Novotný reakciu Žilinku označil za ďalšie víťazstvo v ceste za rovnosť. Diplomat a expert strany SaS pre ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Novotný reakciu Žilinku označil za ďalšie víťazstvo v ceste za rovnosť.
Diplomat a expert strany SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný reaguje na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý upozornil na nečinnosť Ministerstva vnútra SR vo veci žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis ich homosexuálneho „manželstva“.
„Dnes som podal Ministerstvu vnútra SR dve upozornenia prokurátora na nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré Ministerstvo vnútra SR nevybavilo v zákonnej lehote,“ informoval Žilinka na sociálnej sieti.
Podľa slov generálneho prokurátora ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
Ako je známe o uznanie svojho homosexuálneho „manželstva“ požiadali poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo a Michal Šefčík, ako aj Metod Špaček, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ivan Novotný, ktorý je expertom strany SaS na zahraničnú politiku.
Novotný reakciu Žilinku označil za ďalšie víťazstvo v ceste za rovnosť. "Generálny prokurátor vyhovel nášmu podnetu vo veci registrácie nášho rakúskeho sobášneho listu z roku 2020. Znamená to, že Eštokovo Ministerstvo vnútra porušilo naše procesné práva v tomto konaní," píše Novotný vo svojej reakcii na sociálnej sieti.
"Keďže Maroš Žilinka uložil povinnosť Šutajovi Eštokovi konať, dúfam, že zvyšok konania už bude v súlade so slovenským právom aj právom EÚ. A teda že naše manželstvo bude riadne zapísané aj do slovenskej matriky," vyjadril sa Novotný.
"Ak ste náhodou v situácii, že zvažujete odchod zo Slovenska pre nenávistnú klímu vytváranú touto vládou, prosím, ak je to čo i len trochu možné, ostaňte. Lebo šikanátorom sa musíme postaviť, nie im ustupovať. Na konci dňa určite vyhráme," odkázal expert strany SaS na záver.
Zdroj: SITA.sk - Dúfam, že naše manželstvo bude riadne zapísané do slovenskej matriky, reaguje Novotný na Žilinku, ktorý zakročil proti ministerstvu vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.
Diplomat a expert strany SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný reaguje na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý upozornil na nečinnosť Ministerstva vnútra SR vo veci žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis ich homosexuálneho „manželstva“.
„Dnes som podal Ministerstvu vnútra SR dve upozornenia prokurátora na nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré Ministerstvo vnútra SR nevybavilo v zákonnej lehote,“ informoval Žilinka na sociálnej sieti.
Podľa slov generálneho prokurátora ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
Ministerstvo vnútra musí konať
Ako je známe o uznanie svojho homosexuálneho „manželstva“ požiadali poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo a Michal Šefčík, ako aj Metod Špaček, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ivan Novotný, ktorý je expertom strany SaS na zahraničnú politiku.
Novotný reakciu Žilinku označil za ďalšie víťazstvo v ceste za rovnosť. "Generálny prokurátor vyhovel nášmu podnetu vo veci registrácie nášho rakúskeho sobášneho listu z roku 2020. Znamená to, že Eštokovo Ministerstvo vnútra porušilo naše procesné práva v tomto konaní," píše Novotný vo svojej reakcii na sociálnej sieti.
"Keďže Maroš Žilinka uložil povinnosť Šutajovi Eštokovi konať, dúfam, že zvyšok konania už bude v súlade so slovenským právom aj právom EÚ. A teda že naše manželstvo bude riadne zapísané aj do slovenskej matriky," vyjadril sa Novotný.
"Ak ste náhodou v situácii, že zvažujete odchod zo Slovenska pre nenávistnú klímu vytváranú touto vládou, prosím, ak je to čo i len trochu možné, ostaňte. Lebo šikanátorom sa musíme postaviť, nie im ustupovať. Na konci dňa určite vyhráme," odkázal expert strany SaS na záver.
Zdroj: SITA.sk - Dúfam, že naše manželstvo bude riadne zapísané do slovenskej matriky, reaguje Novotný na Žilinku, ktorý zakročil proti ministerstvu vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Homosexuálne manželstvá
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