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21. júla 2026
Tragická nehoda v Trebišove si vyžiadala život dieťaťa, polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia
Vodič osobného auta zrazil maloletú osobu na miestnej komunikácii. Alkohol ani drogy sa u neho nepotvrdili, presné príčiny a okolnosti tragickej nehody vyšetruje polícia. Pri dopravnej nehode v Trebišove ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Vodič osobného auta zrazil maloletú osobu na miestnej komunikácii. Alkohol ani drogy sa u neho nepotvrdili, presné príčiny a okolnosti tragickej nehody vyšetruje polícia.
Pri dopravnej nehode v Trebišove prišlo o život dieťa. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, tragická dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala život maloletej osoby, sa stala v pondelok 20. júla v podvečerných hodinách na jednej z ulíc v Trebišove.
„Podľa doterajších zistení vodič osobného auta Volkswagen Sharan z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii. Pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek snahe zdravotníkov v trebišovskej nemocnici podľahla,” uvádza polícia.
Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu, a tiež orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Oba testy mali negatívny výsledok. Miesto dopravnej nehody polícia dôkladne zadokumentovala a zabezpečila potrebné dôkazy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,” uzatvára KR PZ s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Trebišove si vyžiadala život dieťaťa, polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri dopravnej nehode v Trebišove prišlo o život dieťa. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, tragická dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala život maloletej osoby, sa stala v pondelok 20. júla v podvečerných hodinách na jednej z ulíc v Trebišove.
„Podľa doterajších zistení vodič osobného auta Volkswagen Sharan z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii. Pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek snahe zdravotníkov v trebišovskej nemocnici podľahla,” uvádza polícia.
Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu, a tiež orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Oba testy mali negatívny výsledok. Miesto dopravnej nehody polícia dôkladne zadokumentovala a zabezpečila potrebné dôkazy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,” uzatvára KR PZ s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Trebišove si vyžiadala život dieťaťa, polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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