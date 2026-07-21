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21. júla 2026
Počet civilných obetí a zranených v rusko-ukrajinskom konflikte podľa OSN prudko vzrástol
Organizácia upozorňuje na pokračujúce útoky na civilistov a pripomína, že zámerné útoky na civilné ciele predstavujú vojnový zločin. Počet
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21.7.2026 (SITA.sk) - Organizácia upozorňuje na pokračujúce útoky na civilistov a pripomína, že zámerné útoky na civilné ciele predstavujú vojnový zločin.
Počet civilných obetí vojny medzi Ruskom a Ukrajinou sa v prvom polroku tohto roka zvýšil o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V utorok to oznámila Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine.
„Zdokumentovali sme 1 396 zabitých civilistov a 7 978 zranených, čo predstavuje nárast o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ uviedla v Ženeve šéfka misie Danielle Bellová.
Rusko aj Ukrajina, ktoré odmietajú, že by úmyselne útočili na civilistov, v posledných mesiacoch zintenzívnili každodenné vzájomné útoky.
Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení takmer štyri a pol roka trvajúceho konfliktu pritom naďalej viaznu.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zároveň odsúdil viaceré útoky z posledných dní, ktoré si vyžiadali civilné obete na Ukrajine aj v Rusku.
„Civilisti a civilná infraštruktúra sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne chránení a každý úmyselný útok na ne predstavuje vojnový zločin,“ vyhlásil hovorca úradu Thameen Al-Kheetan.
Zdroj: SITA.sk - Počet civilných obetí a zranených v rusko-ukrajinskom konflikte podľa OSN prudko vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet civilných obetí vojny medzi Ruskom a Ukrajinou sa v prvom polroku tohto roka zvýšil o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V utorok to oznámila Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine.
„Zdokumentovali sme 1 396 zabitých civilistov a 7 978 zranených, čo predstavuje nárast o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ uviedla v Ženeve šéfka misie Danielle Bellová.
Útoky na civilistov odmietajú
Rusko aj Ukrajina, ktoré odmietajú, že by úmyselne útočili na civilistov, v posledných mesiacoch zintenzívnili každodenné vzájomné útoky.
Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení takmer štyri a pol roka trvajúceho konfliktu pritom naďalej viaznu.
Vojnové zločiny
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zároveň odsúdil viaceré útoky z posledných dní, ktoré si vyžiadali civilné obete na Ukrajine aj v Rusku.
„Civilisti a civilná infraštruktúra sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne chránení a každý úmyselný útok na ne predstavuje vojnový zločin,“ vyhlásil hovorca úradu Thameen Al-Kheetan.
Zdroj: SITA.sk - Počet civilných obetí a zranených v rusko-ukrajinskom konflikte podľa OSN prudko vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.
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