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21. júla 2026

Počet civilných obetí a zranených v rusko-ukrajinskom konflikte podľa OSN prudko vzrástol


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Organizácia upozorňuje na pokračujúce útoky na civilistov a pripomína, že zámerné útoky na civilné ciele predstavujú vojnový zločin. Počet



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russia_ukraine_war_62228 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Organizácia upozorňuje na pokračujúce útoky na civilistov a pripomína, že zámerné útoky na civilné ciele predstavujú vojnový zločin.


Počet civilných obetí vojny medzi Ruskom a Ukrajinou sa v prvom polroku tohto roka zvýšil o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V utorok to oznámila Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine.

„Zdokumentovali sme 1 396 zabitých civilistov a 7 978 zranených, čo predstavuje nárast o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ uviedla v Ženeve šéfka misie Danielle Bellová.

Útoky na civilistov odmietajú


Rusko aj Ukrajina, ktoré odmietajú, že by úmyselne útočili na civilistov, v posledných mesiacoch zintenzívnili každodenné vzájomné útoky.

Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení takmer štyri a pol roka trvajúceho konfliktu pritom naďalej viaznu.

Vojnové zločiny


Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zároveň odsúdil viaceré útoky z posledných dní, ktoré si vyžiadali civilné obete na Ukrajine aj v Rusku.

„Civilisti a civilná infraštruktúra sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne chránení a každý úmyselný útok na ne predstavuje vojnový zločin,“ vyhlásil hovorca úradu Thameen Al-Kheetan.


Zdroj: SITA.sk - Počet civilných obetí a zranených v rusko-ukrajinskom konflikte podľa OSN prudko vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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