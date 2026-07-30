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30. júla 2026
Dunaj v Srbsku klesol na historické minimá, nízka hladina ochromuje lodnú dopravu aj energetiku
Tagy: Dunaj nízka hladina Sucho vlna horúčav
Na srbskom úseku Dunaja nedostatok zrážok odhalil piesočné brehy a na viacerých miestach uviazli lode. Niektoré úseky rieky sú už také plytké, že ich možno prejsť pešo. Hladina Dunaja v Srbsku ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Na srbskom úseku Dunaja nedostatok zrážok odhalil piesočné brehy a na viacerých miestach uviazli lode. Niektoré úseky rieky sú už také plytké, že ich možno prejsť pešo.
Hladina Dunaja v Srbsku klesla na historické minimá, čo už narušilo lodnú dopravu, obmedzilo dovoz pohonných látok aj výrobu elektriny z vodných elektrární. Situáciu navyše zhoršuje nová vlna horúčav, ktorá podľa meteorológov prinesie v nasledujúcich dňoch teploty až okolo 40 stupňov Celzia a môže trvať takmer dva týždne.
Výstrahy pred extrémnymi horúčavami vydali aj ďalšie krajiny Balkánu. Úrady zároveň očakávajú zvýšené riziko lesných požiarov, keďže vysoké teploty prichádzajú po dlhodobom suchu. Európu v ostatných týždňoch zasiahlo niekoľko vĺn horúčav sprevádzaných rozsiahlymi požiarmi. Vedci upozorňujú, že ich intenzitu zvyšuje klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou.
Na srbskom úseku Dunaja nedostatok zrážok odhalil piesočné brehy a na viacerých miestach uviazli lode. Niektoré úseky rieky sú už také plytké, že ich možno prejsť pešo.
Šesťdesiatdeväťročný Dragoljub Selakovič, ktorý žije v Novom Sade viac ako tri desaťročia, tvrdí, že podobnú situáciu ešte nezažil. „Nepamätám si, že by bol Dunaj niekedy taký nízky alebo že by bola situácia taká zlá,“ povedal agentúre AFP počas svojej každodennej prechádzky popri rieke.
Ustupujúca voda vytvorila pri Novom Sade provizórne pláže, ktoré využívajú miestni obyvatelia na únik pred horúčavami. Naopak, takmer úplne zmizli turisti z výletných lodí a po bežne rušnej vodnej ceste sa opatrne pohybujú už len jednotlivé rybárske člny.
„Obchod jednoducho poklesol a veľké množstvo osobných lodí ruší zastávky, pretože sa nedokážu dostať do Nového Sadu,“ povedala vedúca novomestského riečneho prístavu Jovana Radakovičová.
Podľa údajov hydrometeorologickej služby dosiahol Dunaj pri obci Bezdan neďaleko hraníc s Chorvátskom a Maďarskom najnižšiu hladinu za viac ako polstoročie. „Teraz zaznamenávame historické minimá,“ povedal hydrológ Republikového hydrometeorologického ústavu Dejan Vladikovič. „Ide o veľmi nepriaznivú hydrologickú situáciu a naozaj veľmi vážny stav.“
Nízky prietok rieky podľa úradov ohrozuje výrobu elektriny vo vodných elektrárňach, riečnu dopravu, poľnohospodárstvo aj riečne ekosystémy. Najväčšia srbská vodná elektráreň v súčasnosti vyrába približne tretinu bežného objemu elektriny, štátna spoločnosť však ubezpečuje, že dodávky zostávajú stabilné.
Pokles hladiny ovplyvnil aj dovoz ropných produktov. V júli sa do krajiny podarilo dopraviť iba štvrtinu plánovaného objemu. „Nákladné člny môžu prevážať len 30 až 40 percent svojej plnej kapacity,“ uviedla ministerka energetiky Dubravka Djedovićová Handanovićová.
V prístave Prahovo na východe Srbska, ktorý býva za normálnych okolností rušným dopravným uzlom, v uplynulých dňoch takmer nepriplávali žiadne lode. „Dva či tri dni sme nevyložili ani jedinú tonu nákladu, pretože sa k nám nič nedostalo,“ povedal riaditeľ prístavu Damir Vladič. Dodal, že niektoré plavidlá museli časť nákladu preložiť na iné lode, aby sa pre nízku hladinu neocitli na plytčine.
Hydrológ Vladikovič upozornil, že nepriaznivá situácia bude pokračovať počas celého augusta a zasiahne aj ďalšie rieky. O približne desať dní podľa neho nastane obdobie biologického minima prietokov, keď môže pokles obsahu kyslíka vo vode vážne poškodiť riečne ekosystémy a populácie rýb.
Nedostatok vody môže spôsobiť problémy aj poľnohospodárom využívajúcim závlahy, keďže nízka je aj hladina podzemných vôd. Vodohospodári v severnej provincii Vojvodina už v niektorých oblastiach zavlažovanie pozastavili a upozornili, že za nadmernú spotrebu vody budú udeľovať pokuty.
Zdroj: SITA.sk - Dunaj v Srbsku klesol na historické minimá, nízka hladina ochromuje lodnú dopravu aj energetiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Hladina Dunaja v Srbsku klesla na historické minimá, čo už narušilo lodnú dopravu, obmedzilo dovoz pohonných látok aj výrobu elektriny z vodných elektrární. Situáciu navyše zhoršuje nová vlna horúčav, ktorá podľa meteorológov prinesie v nasledujúcich dňoch teploty až okolo 40 stupňov Celzia a môže trvať takmer dva týždne.
Výstrahy pred extrémnymi horúčavami vydali aj ďalšie krajiny Balkánu. Úrady zároveň očakávajú zvýšené riziko lesných požiarov, keďže vysoké teploty prichádzajú po dlhodobom suchu. Európu v ostatných týždňoch zasiahlo niekoľko vĺn horúčav sprevádzaných rozsiahlymi požiarmi. Vedci upozorňujú, že ich intenzitu zvyšuje klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou.
Na srbskom úseku Dunaja nedostatok zrážok odhalil piesočné brehy a na viacerých miestach uviazli lode. Niektoré úseky rieky sú už také plytké, že ich možno prejsť pešo.
Už len rybárske člny
Šesťdesiatdeväťročný Dragoljub Selakovič, ktorý žije v Novom Sade viac ako tri desaťročia, tvrdí, že podobnú situáciu ešte nezažil. „Nepamätám si, že by bol Dunaj niekedy taký nízky alebo že by bola situácia taká zlá,“ povedal agentúre AFP počas svojej každodennej prechádzky popri rieke.
Ustupujúca voda vytvorila pri Novom Sade provizórne pláže, ktoré využívajú miestni obyvatelia na únik pred horúčavami. Naopak, takmer úplne zmizli turisti z výletných lodí a po bežne rušnej vodnej ceste sa opatrne pohybujú už len jednotlivé rybárske člny.
„Obchod jednoducho poklesol a veľké množstvo osobných lodí ruší zastávky, pretože sa nedokážu dostať do Nového Sadu,“ povedala vedúca novomestského riečneho prístavu Jovana Radakovičová.
Najnižšia hladina za viac ako polstoročie
Podľa údajov hydrometeorologickej služby dosiahol Dunaj pri obci Bezdan neďaleko hraníc s Chorvátskom a Maďarskom najnižšiu hladinu za viac ako polstoročie. „Teraz zaznamenávame historické minimá,“ povedal hydrológ Republikového hydrometeorologického ústavu Dejan Vladikovič. „Ide o veľmi nepriaznivú hydrologickú situáciu a naozaj veľmi vážny stav.“
Nízky prietok rieky podľa úradov ohrozuje výrobu elektriny vo vodných elektrárňach, riečnu dopravu, poľnohospodárstvo aj riečne ekosystémy. Najväčšia srbská vodná elektráreň v súčasnosti vyrába približne tretinu bežného objemu elektriny, štátna spoločnosť však ubezpečuje, že dodávky zostávajú stabilné.
Pokles hladiny ovplyvnil aj dovoz ropných produktov. V júli sa do krajiny podarilo dopraviť iba štvrtinu plánovaného objemu. „Nákladné člny môžu prevážať len 30 až 40 percent svojej plnej kapacity,“ uviedla ministerka energetiky Dubravka Djedovićová Handanovićová.
Pokuty za nadmernú spotrebu
V prístave Prahovo na východe Srbska, ktorý býva za normálnych okolností rušným dopravným uzlom, v uplynulých dňoch takmer nepriplávali žiadne lode. „Dva či tri dni sme nevyložili ani jedinú tonu nákladu, pretože sa k nám nič nedostalo,“ povedal riaditeľ prístavu Damir Vladič. Dodal, že niektoré plavidlá museli časť nákladu preložiť na iné lode, aby sa pre nízku hladinu neocitli na plytčine.
Hydrológ Vladikovič upozornil, že nepriaznivá situácia bude pokračovať počas celého augusta a zasiahne aj ďalšie rieky. O približne desať dní podľa neho nastane obdobie biologického minima prietokov, keď môže pokles obsahu kyslíka vo vode vážne poškodiť riečne ekosystémy a populácie rýb.
Nedostatok vody môže spôsobiť problémy aj poľnohospodárom využívajúcim závlahy, keďže nízka je aj hladina podzemných vôd. Vodohospodári v severnej provincii Vojvodina už v niektorých oblastiach zavlažovanie pozastavili a upozornili, že za nadmernú spotrebu vody budú udeľovať pokuty.
Zdroj: SITA.sk - Dunaj v Srbsku klesol na historické minimá, nízka hladina ochromuje lodnú dopravu aj energetiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dunaj nízka hladina Sucho vlna horúčav
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