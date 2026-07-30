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30. júla 2026
USA podnikli rozsiahle údery na Irán, konflikt sa opäť rozšíril do regiónu
Tagy: Hormuzský prieliv izraelsko-iránsky konflik Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
Americké sily zasiahli desiatky cieľov Revolučných gárd, boje sa rozšírili aj do Iraku, Jordánska a Libanonu. Rastú obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.
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30.7.2026 (SITA.sk) - Americké sily zasiahli desiatky cieľov Revolučných gárd, boje sa rozšírili aj do Iraku, Jordánska a Libanonu. Rastú obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.
Spojené štáty vo štvrtok uskutočnili rozsiahlu sériu leteckých útokov na Irán ako odvetu za iránske raketové útoky na americké vojenské základne v Jordánsku.
Po takmer týždňovej prestávke sa tak boje opäť naplno rozhoreli a konflikt sa rozšíril aj na ďalšie časti Blízkeho východu.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že jeho sily úspešne dokončili „rozsiahlu vlnu úderov“ proti desiatkam cieľov iránskych Revolučných gárd vrátane vojenských veliteľských centier.
Iránska štátna agentúra IRNA informovala o útokoch na viacero miest v juhozápadnej provincii Chúzestán vrátane Abadánu, Ahvázu, Šádegánu a Arvandkenáru, ako aj na ostrov Kešm v Perzskom zálive.
„Americké sily úspešne dokončili rozsiahlu vlnu úderov proti Iránu,“ uviedlo CENTCOM.
Konflikt sa zároveň rozšíril aj do ďalších krajín regiónu. Saudská Arábia spolu so Spojenými štátmi podnikla nálety na základne ozbrojených skupín podporovaných Iránom v Iraku.
Podľa aliancie Hašd aš-Šaabí pri nich zahynulo najmenej 20 jej členov vrátane piatich iránskych poradcov. Irak útoky odsúdil ako porušenie svojej suverenity, hoci podľa televízie Fox News americký prezident Donald Trump tvrdí, že boli koordinované s irackou vládou.
Napätie rastie aj medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Izrael obvinil Hizballáh z porušenia prímeria po nočnom útoku dronom na izraelské vozidlo na juhu Libanonu.
Iránske Revolučné gardy medzitým vyhlásili, že budú pokračovať v útokoch, pokiaľ bude Islamská republika čeliť hrozbám. „Pokiaľ budú hrozby voči Iránskej islamskej republike pokračovať, odpor bude pokračovať,“ uviedli Revolučné gardy.
Ďalším zdrojom napätia zostáva Hormuzský prieliv. Irán tvrdí, že má nad strategickou námornou trasou úplnú kontrolu a oznámil zámer vyberať poplatky za jej využívanie.
Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie voči subjektom napojeným na Revolučné gardy, ktoré podľa Washingtonu vydierajú obchodné lode plávajúce prielivom. Ceny ropy po predchádzajúcom prudkom raste vo štvrtok mierne klesli.
Zdroj: SITA.sk - USA podnikli rozsiahle údery na Irán, konflikt sa opäť rozšíril do regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty vo štvrtok uskutočnili rozsiahlu sériu leteckých útokov na Irán ako odvetu za iránske raketové útoky na americké vojenské základne v Jordánsku.
Po takmer týždňovej prestávke sa tak boje opäť naplno rozhoreli a konflikt sa rozšíril aj na ďalšie časti Blízkeho východu.
Útočili na gardy
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že jeho sily úspešne dokončili „rozsiahlu vlnu úderov“ proti desiatkam cieľov iránskych Revolučných gárd vrátane vojenských veliteľských centier.
Iránska štátna agentúra IRNA informovala o útokoch na viacero miest v juhozápadnej provincii Chúzestán vrátane Abadánu, Ahvázu, Šádegánu a Arvandkenáru, ako aj na ostrov Kešm v Perzskom zálive.
„Americké sily úspešne dokončili rozsiahlu vlnu úderov proti Iránu,“ uviedlo CENTCOM.
Militanti v Iraku
Konflikt sa zároveň rozšíril aj do ďalších krajín regiónu. Saudská Arábia spolu so Spojenými štátmi podnikla nálety na základne ozbrojených skupín podporovaných Iránom v Iraku.
Podľa aliancie Hašd aš-Šaabí pri nich zahynulo najmenej 20 jej členov vrátane piatich iránskych poradcov. Irak útoky odsúdil ako porušenie svojej suverenity, hoci podľa televízie Fox News americký prezident Donald Trump tvrdí, že boli koordinované s irackou vládou.
Napätie rastie
Napätie rastie aj medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Izrael obvinil Hizballáh z porušenia prímeria po nočnom útoku dronom na izraelské vozidlo na juhu Libanonu.
Iránske Revolučné gardy medzitým vyhlásili, že budú pokračovať v útokoch, pokiaľ bude Islamská republika čeliť hrozbám. „Pokiaľ budú hrozby voči Iránskej islamskej republike pokračovať, odpor bude pokračovať,“ uviedli Revolučné gardy.
Ropa mierne klesla
Ďalším zdrojom napätia zostáva Hormuzský prieliv. Irán tvrdí, že má nad strategickou námornou trasou úplnú kontrolu a oznámil zámer vyberať poplatky za jej využívanie.
Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie voči subjektom napojeným na Revolučné gardy, ktoré podľa Washingtonu vydierajú obchodné lode plávajúce prielivom. Ceny ropy po predchádzajúcom prudkom raste vo štvrtok mierne klesli.
Zdroj: SITA.sk - USA podnikli rozsiahle údery na Irán, konflikt sa opäť rozšíril do regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hormuzský prieliv izraelsko-iránsky konflik Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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