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30. júla 2026
Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 30, záchranári pátrajú po preživších
Tagy: Obete Zemetrasenie v Japonsku
Silné otrasy spôsobili rozsiahle škody, tisíce domácností sú bez elektriny a vody. Situáciu zhoršujú horúčavy s teplotami blížiacimi sa k 38 stupňom Celzia. Počet obetí silného
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30.7.2026 (SITA.sk) - Silné otrasy spôsobili rozsiahle škody, tisíce domácností sú bez elektriny a vody. Situáciu zhoršujú horúčavy s teplotami blížiacimi sa k 38 stupňom Celzia.
Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré v utorok zasiahlo juhozápad Japonska, stúpol na 30. Oznámila to vo štvrtok premiérka Sanae Takaičiová, zatiaľ čo záchranári pokračujú v pátraní po možných preživších v zrútenom obchodnom centre Aeon v prefektúre Kumamoto.
Podľa predstaviteľov krízového riadenia z trosiek obchodného centra vytiahli desať ľudí. Štyria z nich boli mŕtvi, ďalší nejavil známky života a päť utrpelo zranenia.
Budovu po zemetrasení evakuovali, približne o 50 minút neskôr ju však zničil mohutný výbuch, ktorý podľa úradov pravdepodobne spôsobila unikajúca plynová prípojka.
„Vytiahli sme desať ľudí. Štyria boli potvrdení ako mŕtvi, ďalší nejaví známky života,“ uviedol predstaviteľ regionálneho krízového štábu.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zničilo domy, poškodilo mosty, vyvolalo požiare a spôsobilo rozsiahle výpadky dodávok elektriny a vody.
Bez elektriny zostáva viac ako 22-tisíc odberných miest a problémy so zásobovaním vodou postihujú približne 84-tisíc domácností.
V evakuačných centrách našli útočisko stovky ľudí, najmä seniorov, ktorých trápi aj vlna horúčav. Úrady preto do dočasných prístreškov rozmiestnili stovky klimatizačných jednotiek.
„V tomto teple je bez elektriny a klimatizácie veľmi ťažké vydržať,“ povedal zamestnanec supermarketu Hirojuki Macušima.
Pri zemetrasení zahynulo aj päť ľudí v papierňach Nippon Paper Industries v meste Jacuširo, kde sa zrútila časť priemyselného komína. Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta a podobné otrasy zažíva pravidelne.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 30, záchranári pátrajú po preživších © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré v utorok zasiahlo juhozápad Japonska, stúpol na 30. Oznámila to vo štvrtok premiérka Sanae Takaičiová, zatiaľ čo záchranári pokračujú v pátraní po možných preživších v zrútenom obchodnom centre Aeon v prefektúre Kumamoto.
Podľa predstaviteľov krízového riadenia z trosiek obchodného centra vytiahli desať ľudí. Štyria z nich boli mŕtvi, ďalší nejavil známky života a päť utrpelo zranenia.
Mohutný výbuch
Budovu po zemetrasení evakuovali, približne o 50 minút neskôr ju však zničil mohutný výbuch, ktorý podľa úradov pravdepodobne spôsobila unikajúca plynová prípojka.
„Vytiahli sme desať ľudí. Štyria boli potvrdení ako mŕtvi, ďalší nejaví známky života,“ uviedol predstaviteľ regionálneho krízového štábu.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zničilo domy, poškodilo mosty, vyvolalo požiare a spôsobilo rozsiahle výpadky dodávok elektriny a vody.
Tisíce bez elektriny
Bez elektriny zostáva viac ako 22-tisíc odberných miest a problémy so zásobovaním vodou postihujú približne 84-tisíc domácností.
V evakuačných centrách našli útočisko stovky ľudí, najmä seniorov, ktorých trápi aj vlna horúčav. Úrady preto do dočasných prístreškov rozmiestnili stovky klimatizačných jednotiek.
„V tomto teple je bez elektriny a klimatizácie veľmi ťažké vydržať,“ povedal zamestnanec supermarketu Hirojuki Macušima.
Ďalší mŕtvi
Pri zemetrasení zahynulo aj päť ľudí v papierňach Nippon Paper Industries v meste Jacuširo, kde sa zrútila časť priemyselného komína. Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta a podobné otrasy zažíva pravidelne.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 30, záchranári pátrajú po preživších © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obete Zemetrasenie v Japonsku
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