Dunajská Streda bude hostiť profesionálnu cyklistickú súťaž

Dunajská Streda 17. júna (TASR) – V nedeľu 23. júna sa v Dunajskej Strede bude konať druhý ročník profesionálnej cyklistickej súťaže a rodinného cyklistického dňa Kukkonia Tour 2019. Registrácia do súťaže končí 22. júna a zatiaľ sa do nej zaregistrovalo približne 200 cyklistov, ktorí prejdú jednu z troch tratí (Tour de Kukkonia, Tour de Kukkonia Easy a Kukkonia Family).Ako uviedla Anna Molnárová z občianskeho združenia Kukkónia, ktoré podujatie zastrešuje, cieľom akcie je upozorniť na pohyb, zdravý životný štýl a krásy Žitného ostrova. Rovnako ako minulý rok bude spoločný odchod od MOL Arény v Dunajskej Strede. Prví štartujú profesionáli.Tour De Kukkonia je 80 kilometrov dlhá trať určená pre profesionálnych cyklistov so závodným bicyklom. Štart bude na križovatke Bratislavskej a Viedenskej cesty a trať povedie cez Kráľovičove Kračany, Jurovú, Baku, cez Gabčíkovo do Ňáradu, Baloňu, Čiližskú Radvaň, Padáň, Dolný Štál, Okoč, Topoľníky, Trhovú Hradskú cez Ohrady až do Dunajskej Stredy. Tour De Kukkonia Easy bude mať 36 kilometrov a povedie cez Kráľovičove Kračany, Jurovú, Baku i Gabčíkovo a späť do Dunajskej Stredy. Tretia kategória privíta rodiny s deťmi na šesťkilometrovej trati do Kráľovičových Kračian a späť.Predregistrácia na súťaž je možná do 20. júna na www.kukkonia.sk, v MOL Aréne do 22. júna od 16.00 h do 18.00 h a v deň súťaže, 23. júna, od 7.00 h do 8.30 h. Registrácia zahŕňa štartovný balíček, čip na meranie času, číslo a rôzne výrobky Kukkónia.