V Bonne sa začala 10-dňová klimatická konferencia OSN

Na snímke budova, v ktorej sa koná klimatická konferencia OSN v nemeckom Bonn 17. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bonn/Brusel 17. júna (TASR) - Svetoví odborníci a diplomati sa zišli v pondelok v nemeckom Bonne na konferencii o klimatickej zmene, ktorú usporiadala OSN pred nadchádzajúcimi klimatickými summitmi v New Yorku a Santiagu (Čile), naplánovanými na september a december tohto roka. Podujatie sa koná v čase zvyšujúceho sa tlaku na vlády, aby postupovali rýchlejšie v boji proti globálnemu otepľovaniu, informovali tlačové agentúry AP a DPA.Účastníci konferencie, ktorá potrvá do 27. júna, sa majú zamerať na nedoriešené záležitosti z posledného klimatického summitu z decembra 2018 v poľských Katoviciach. Medzi tie patria pravidlá medzinárodného obchodovania s tzv. emisnými certifikátmi, umožňujúcimi bohatým krajinám kompenzovať svoje emisie financovaním projektov na ochranu klímy v chudobných krajinách. Práve trhové mechanizmy na presadzovanie cieľov parížskej klimatickej dohody patria medzi najspornejšie témy diskusií.Nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová poukázala v tejto súvislosti na pravidelné protesty školákov známe ako Piatky za budúcnosť, pričom ich označila zapovedala pre DPA.Na diskusiách v Bonne sa má zúčastniť až 3000 expertov na klímu.Boj proti klimatickej zmene má byť aj predmetom tohtotýždňového summitu v Bruseli, počas ktorého sa očakáva stanovenie cieľa nulovej bilancie emisií tzv. skleníkových plynov do roku 2050. Tlačová agentúra AFP to uviedla v pondelok s odvolaním sa naa návrh strategickej agendy EÚ na najbližších šesť rokov. Podľa citovaného vyhlásenia environmentálnej organizácie WWF má tento cieľ v súčasnosti podporu 16 z 28 členských krajín EÚ.Spomínaný návrh agendy poukazuje nav podobe. Európska únia podľa neho