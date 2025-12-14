Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislava, Bronislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

14. decembra 2025

Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc“ konkurentov – VIDEO, FOTO



Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase záverečného jesenného kola Niké ligy ...



Zdieľať
588769267_1279224380913898_7900698519837481749_n 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase záverečného jesenného kola Niké ligy 2025/2026 v Podbrezovej 1:0 a priebežne sa dostali na 1. miesto v tabuľke. V prípade, že majstrovský Slovan Bratislava v nedeľu nezdolá Žilinu, mužstvo zo Žitného ostrova bude zimovať na líderskej pozícii.

Dávka šťastia


Tréner DAC Branislav Fodrek po stretnutí na Horehroní priznal, že hosťom sa podarilo dosiahnuť to, čo si zaumienili. „Chceli sme v Podbrezovej získať tri body a to sa nám podarilo. Zápas z našej strany nebol ideálny, ale chlapci ho odmakali,“ uviedol Fodrek podľa oficiálneho klubového webu.

Podľa kouča hostí mali Dunajskostredčania aj dávku šťastia, ktorá v ostatných stretnutiach tímu chýbala. „V predošlých zápasoch sme mali pri brvnách a žrdiach smolu a teraz sa to vrátilo. Víťazstvo je trochu šťastné, ale pre nás cenné a veľmi sa z neho tešíme,“ dodal 44-ročný lodivod.

Zlyhala efektivita


Naopak, jeho náprotivok z podbrezovskej lavičky Štefan Markulík smútil. V závere jesene podávalo mužstvo solídne výkony a aj s hrou proti Dunajskej Strede vyslovil spokojnosť. „Dnes nám vyšlo všetko až na efektivitu. To, ako sme sa však prezentovali proti aktuálnemu lídrovi, ktorého sme nepustili cez polovicu, je výborné. Výsledok ma mrzí, ale záver jesene bol fajn, nemám čo chlapcom vyčítať, možno len efektivitu,“ poznamenal Markulík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podbrezová napriek prehre s Dunajskou Stredou zostane na 6. mieste v tabuľke, so štvorbodovým náskokom pred duom Ružomberok - Prešov. „Ďakujem mojim hráčom za výkony počas jesene a verím, že na jar budeme pripravení,“ dodal Markulík.



Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc“ konkurentov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Paul Lim zo Singapuru sa stal najstarším víťazom zápasu na majstrovstvách sveta – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Košice v priebehu šiestich dní dostali od Popradu 15 gólov, hororový týždeň podčiarkli ďalšie prehry – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 