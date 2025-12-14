|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislava, Bronislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. decembra 2025
Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc“ konkurentov – VIDEO, FOTO
Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase záverečného jesenného kola Niké ligy ...
Zdieľať
14.12.2025 (SITA.sk) - Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase záverečného jesenného kola Niké ligy 2025/2026 v Podbrezovej 1:0 a priebežne sa dostali na 1. miesto v tabuľke. V prípade, že majstrovský Slovan Bratislava v nedeľu nezdolá Žilinu, mužstvo zo Žitného ostrova bude zimovať na líderskej pozícii.
Tréner DAC Branislav Fodrek po stretnutí na Horehroní priznal, že hosťom sa podarilo dosiahnuť to, čo si zaumienili. „Chceli sme v Podbrezovej získať tri body a to sa nám podarilo. Zápas z našej strany nebol ideálny, ale chlapci ho odmakali,“ uviedol Fodrek podľa oficiálneho klubového webu.
Podľa kouča hostí mali Dunajskostredčania aj dávku šťastia, ktorá v ostatných stretnutiach tímu chýbala. „V predošlých zápasoch sme mali pri brvnách a žrdiach smolu a teraz sa to vrátilo. Víťazstvo je trochu šťastné, ale pre nás cenné a veľmi sa z neho tešíme,“ dodal 44-ročný lodivod.
Naopak, jeho náprotivok z podbrezovskej lavičky Štefan Markulík smútil. V závere jesene podávalo mužstvo solídne výkony a aj s hrou proti Dunajskej Strede vyslovil spokojnosť. „Dnes nám vyšlo všetko až na efektivitu. To, ako sme sa však prezentovali proti aktuálnemu lídrovi, ktorého sme nepustili cez polovicu, je výborné. Výsledok ma mrzí, ale záver jesene bol fajn, nemám čo chlapcom vyčítať, možno len efektivitu,“ poznamenal Markulík.
Podbrezová napriek prehre s Dunajskou Stredou zostane na 6. mieste v tabuľke, so štvorbodovým náskokom pred duom Ružomberok - Prešov. „Ďakujem mojim hráčom za výkony počas jesene a verím, že na jar budeme pripravení,“ dodal Markulík.
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc“ konkurentov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dávka šťastia
Tréner DAC Branislav Fodrek po stretnutí na Horehroní priznal, že hosťom sa podarilo dosiahnuť to, čo si zaumienili. „Chceli sme v Podbrezovej získať tri body a to sa nám podarilo. Zápas z našej strany nebol ideálny, ale chlapci ho odmakali,“ uviedol Fodrek podľa oficiálneho klubového webu.
Podľa kouča hostí mali Dunajskostredčania aj dávku šťastia, ktorá v ostatných stretnutiach tímu chýbala. „V predošlých zápasoch sme mali pri brvnách a žrdiach smolu a teraz sa to vrátilo. Víťazstvo je trochu šťastné, ale pre nás cenné a veľmi sa z neho tešíme,“ dodal 44-ročný lodivod.
Zlyhala efektivita
Naopak, jeho náprotivok z podbrezovskej lavičky Štefan Markulík smútil. V závere jesene podávalo mužstvo solídne výkony a aj s hrou proti Dunajskej Strede vyslovil spokojnosť. „Dnes nám vyšlo všetko až na efektivitu. To, ako sme sa však prezentovali proti aktuálnemu lídrovi, ktorého sme nepustili cez polovicu, je výborné. Výsledok ma mrzí, ale záver jesene bol fajn, nemám čo chlapcom vyčítať, možno len efektivitu,“ poznamenal Markulík.
Podbrezová napriek prehre s Dunajskou Stredou zostane na 6. mieste v tabuľke, so štvorbodovým náskokom pred duom Ružomberok - Prešov. „Ďakujem mojim hráčom za výkony počas jesene a verím, že na jar budeme pripravení,“ dodal Markulík.
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc“ konkurentov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Paul Lim zo Singapuru sa stal najstarším víťazom zápasu na majstrovstvách sveta – VIDEO
Paul Lim zo Singapuru sa stal najstarším víťazom zápasu na majstrovstvách sveta – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Košice v priebehu šiestich dní dostali od Popradu 15 gólov, hororový týždeň podčiarkli ďalšie prehry – VIDEO, FOTO
Košice v priebehu šiestich dní dostali od Popradu 15 gólov, hororový týždeň podčiarkli ďalšie prehry – VIDEO, FOTO