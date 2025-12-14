Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.12.2025
 Meniny má Branislava, Bronislava
 24hod.sk    Šport

14. decembra 2025

Paul Lim zo Singapuru sa stal najstarším víťazom zápasu na majstrovstvách sveta – VIDEO


Tagy: Majstrovstvá sveta v šípkach

Singapurský veterán Paul Lim sa vo veku 71 rokov stal najstarším hráčom, ktorý vyhral zápas na majstrovstvách sveta v šípkach, keď v sobotu v londýnskom Alexandra Palace zdolal Jeffreyho de Graafa ...



lim 676x477 14.12.2025 (SITA.sk) - Singapurský veterán Paul Lim sa vo veku 71 rokov stal najstarším hráčom, ktorý vyhral zápas na majstrovstvách sveta v šípkach, keď v sobotu v londýnskom Alexandra Palace zdolal Jeffreyho de Graafa 3:1.

Prekonaný rekord


Lim tak prekonal doterajší rekord Severného Íra Johna MaGowana, ktorý v decembri 2008 zvíťazil vo veku 67 rokov. Skúsený Singapurčan je známy aj tým, že ešte v roku 1990 hodil prvú deväťšípkovú kombináciu v histórii MS, to znamená, že 501-bodovú škálu „vynuloval“ deviatimi hodmi, čo je najmenší možný počet šípok.

„Takýto moment ma udržiava pri tomto športe celé tie roky,“ povedal Lim po zápase. Podľa neho sa úroveň šípok výrazne zmenila. „Úroveň hry dnes nie je taká ako kedysi. Tento turnaj je Super Bowl šípok, takže by som povedal, že je to dobrý moment,“ dodal.

Druhé kolo


V druhom kole čaká Lima úradujúci majster sveta z roku 2024 Luke Humphries, ktorý je od neho o 41 rokov mladší. Singapurčan však pripomenul, že Humphriesa dokázal poraziť na svetovom šampionáte pred piatimi rokmi.

„Dúfam, že v daný deň sa to môže zopakovať,“ uviedol Lim. „Nikdy sa nevzdávam. Je dobrý, ale dá sa poraziť,“ skonštatoval Lim, ktorý na budúci mesiac oslávi 72. narodeniny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Paul Lim zo Singapuru sa stal najstarším víťazom zápasu na majstrovstvách sveta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta v šípkach
