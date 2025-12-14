Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

14. decembra 2025

Košice v priebehu šiestich dní dostali od Popradu 15 gólov, hororový týždeň podčiarkli ďalšie prehry – VIDEO, FOTO



Ostatný týždeň bol pre mužstvo úradujúceho slovenského hokejového šampióna HC Košice ako z hororu. „Oceliari“ odohrali tri extraligové duely na ľade ...



Zdieľať
599931873_1466815184845003_6484712215319305210_n 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Ostatný týždeň bol pre mužstvo úradujúceho slovenského hokejového šampióna HC Košice ako z hororu. „Oceliari“ odohrali tri extraligové duely na ľade východniarskych konkurentov a zakaždým schádzali z ľadu s prehrou. Aby toho nebolo málo, v týchto troch stretnutiach strelili dohromady len päť gólov a inkasovali až 20.

Opäť ďalšia „kefa“


Najprv minulú nedeľu prehrali Košičania zahanbujúco 2:8 v Poprade, nasledovala piatková prehra v Michalovciach (2:5) a v sobotu opäť ďalšia „kefa“ v Poprade (1:7).

„Bohužiaľ, aj taký je hokej. Momentálne neodvádzame také výkony ako predtým a na to trpíme. Musíme si vstúpiť do svedomia a začať opäť plniť detaily. Verím, že toto mužstvo sa z toho dostane,“ povedal podľa webu kosiceonline.sk reprezentačný útočník Filip Krivošík, ktorý v 44. sekunde zápasu pod Tatrami otvoril skóre, ale to bolo z pohľadu hostí všetko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Košičania majú v tomto období problém so zostavou. Vo všetkých troch nevydarených zápasoch chýbalo majstrovi šesť až sedem zranených hráčov, pričom v súboji v Michalovciach sa k tomu pridalo aj reprezentačné trio Patrik Jurčák, Mislav Rosandič a spomenutý Krivošík.

„Máme momentálne ťažké časy a verím, že počas budúceho týždňa a sa do zostavy vráti aspoň pár chlapcov. Popradčania boli jednoducho príliš silní. Mali štyri útoky, veľkých hráčov, štyri útoky prechádzali cez nás... Všetky štyri útoky hrali rovnakým spôsobom,“ dodal Krivošík.


Tri prehry


Košice sú po troch prehrách na 4. priečke a Poprad, ktorý mal nevydarený začiatok sezóny, sa k nim postupne približuje. Aktuálne sú Podtatranci ôsmi s deväťbodovým mankom na Košice, pričom ťahajú sériu jedenástich duelov s bodovým ziskom.

„Jednoducho to má hlavu a pätu. Dobre napádame, ale po strate puku sa rýchlo vraciame späť. Je to vidieť aj na výsledkoch,“ vyhlásil útočník Juraj Majdan, ktorý v sobotňajšom stretnutí proti Košiciam zaznamenal dva góly a asistenciu.



Zdroj: SITA.sk - Košice v priebehu šiestich dní dostali od Popradu 15 gólov, hororový týždeň podčiarkli ďalšie prehry – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc" konkurentov – VIDEO, FOTO
