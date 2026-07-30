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30. júla 2026
Dunajskú Stredu aj Žilinu čakajú v EKL odvety u súperov, z prvých duelov majú jednogólový náskok – VIDEO
Obaja slovenskí zástupcovia, ktorí vo štvrtok absolvujú odvetu 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy, v úvodnom kole domácej ligy remizovali. Odvetné stretnutia 2. kvalifikačného kola ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Obaja slovenskí zástupcovia, ktorí vo štvrtok absolvujú odvetu 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy, v úvodnom kole domácej ligy remizovali.
Odvetné stretnutia 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy absolvujú vo štvrtok večer aj MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda. Obaja slovenskí zástupcovia si počas predchádzajúceho týždňa vybudovali v domácom prostredí jednogólový náskok, v odvetách im preto na postup stačí aj remíza.
Žilinčania pod Dubňom zdolali poľský tím GKS Katovice 2:1, na odvetu sa naladili prvým duelom v domácej lige a divokou remízou 4:4 s Košicami. "Keby sa zopakovala ofenzívna časť z víkendu, bol by som spokojný. Máme to dobre rozohrané a budeme bojovať o postup,“ povedal tréner Pavol Staňo pred odvetou v Poľsku.
Dunajskostredčania vycestovali do Bosny a Hercegoviny, kde ich v Zenici čaká duel proti FK Velež Mostar. V prvom meraní síl stačil "tímu zo Žitného ostrova" na víťazstvo jediný gól. Dosiahol ho gruzínsky útočník Giorgi Gagua. Pred odvetou verí, že DAC si u súpera vytvorí ešte viac príležitostí ako doma.
DAC vstúpil do slovenskej I. ligy remízou 1:1 na trávniku Ružomberka.
"Po prvom zápase som cítil, a určite som nebol sám, že sme mohli streliť viac gólov. Aj ja som mal niekoľko príležitostí, ktoré som mohol premeniť. V takýchto dvojzápasoch je rozdiel, či vediete 1:0 alebo 2:0. Verím však, že som si tie góly nechal na odvetu. Tvrdo sme pracovali, medzičasom sme odohrali ligový zápas a mužstvo je dobre pripravené,“ uviedol 24-ročný rodák z Tbilisi na oficiálnom klubovom webe FC DAC.
V odvete očakáva odlišný priebeh ako v prvom súboji. "Myslím si, že nás čaká výborná futbalová atmosféra. Videli sme, koľko fanúšikov Veležu prišlo podporiť svoje mužstvo k nám, doma ich bude ešte viac. Súper musí útočiť a riskovať, takže zápas bude otvorenejší a podľa mňa aj náročnejší než prvý,“ doplnil.
Priznal, že od seba očakáva ešte viac. "Viem, čo môžem mužstvu dať, ale je to proces. Pracujem na sebe každý deň a verím, že s pribúdajúcimi zápasmi a sebavedomím prídu aj ďalšie góly. Najdôležitejšie však je, aby mužstvo vyhrávalo. Nezáleží na tom, kto skóruje,“ dodal futbalista, ktorý v minulosti hral aj v Španielsku a Chorvátsku.
Zdroj: SITA.sk - Dunajskú Stredu aj Žilinu čakajú v EKL odvety u súperov, z prvých duelov majú jednogólový náskok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odvetné stretnutia 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy absolvujú vo štvrtok večer aj MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda. Obaja slovenskí zástupcovia si počas predchádzajúceho týždňa vybudovali v domácom prostredí jednogólový náskok, v odvetách im preto na postup stačí aj remíza.
Žilinčania pod Dubňom zdolali poľský tím GKS Katovice 2:1, na odvetu sa naladili prvým duelom v domácej lige a divokou remízou 4:4 s Košicami. "Keby sa zopakovala ofenzívna časť z víkendu, bol by som spokojný. Máme to dobre rozohrané a budeme bojovať o postup,“ povedal tréner Pavol Staňo pred odvetou v Poľsku.
Dunajskostredčania vycestovali do Bosny a Hercegoviny, kde ich v Zenici čaká duel proti FK Velež Mostar. V prvom meraní síl stačil "tímu zo Žitného ostrova" na víťazstvo jediný gól. Dosiahol ho gruzínsky útočník Giorgi Gagua. Pred odvetou verí, že DAC si u súpera vytvorí ešte viac príležitostí ako doma.
DAC vstúpil do slovenskej I. ligy remízou 1:1 na trávniku Ružomberka.
"Po prvom zápase som cítil, a určite som nebol sám, že sme mohli streliť viac gólov. Aj ja som mal niekoľko príležitostí, ktoré som mohol premeniť. V takýchto dvojzápasoch je rozdiel, či vediete 1:0 alebo 2:0. Verím však, že som si tie góly nechal na odvetu. Tvrdo sme pracovali, medzičasom sme odohrali ligový zápas a mužstvo je dobre pripravené,“ uviedol 24-ročný rodák z Tbilisi na oficiálnom klubovom webe FC DAC.
V odvete očakáva odlišný priebeh ako v prvom súboji. "Myslím si, že nás čaká výborná futbalová atmosféra. Videli sme, koľko fanúšikov Veležu prišlo podporiť svoje mužstvo k nám, doma ich bude ešte viac. Súper musí útočiť a riskovať, takže zápas bude otvorenejší a podľa mňa aj náročnejší než prvý,“ doplnil.
Priznal, že od seba očakáva ešte viac. "Viem, čo môžem mužstvu dať, ale je to proces. Pracujem na sebe každý deň a verím, že s pribúdajúcimi zápasmi a sebavedomím prídu aj ďalšie góly. Najdôležitejšie však je, aby mužstvo vyhrávalo. Nezáleží na tom, kto skóruje,“ dodal futbalista, ktorý v minulosti hral aj v Španielsku a Chorvátsku.
Zdroj: SITA.sk - Dunajskú Stredu aj Žilinu čakajú v EKL odvety u súperov, z prvých duelov majú jednogólový náskok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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