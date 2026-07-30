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 24hod.sk    Šport

30. júla 2026

Newcastle United údajne opúšťa tréner Howe. „Straky“ pred štartom novej sezóny riešia zapeklitú situáciu


Tagy: Premier League

Eddie Howe strávil na St James' Parku necelých päť rokov. United dvakrát dostal do Ligy majstrov a získal s klubom anglický Ligový pohár. Po piatich rokoch vo funkcii opúšťa Eddie Howe pozíciu ...



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britain_fa_cup_soccer_73097 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Eddie Howe strávil na St James' Parku necelých päť rokov. United dvakrát dostal do Ligy majstrov a získal s klubom anglický Ligový pohár.


Po piatich rokoch vo funkcii opúšťa Eddie Howe pozíciu trénera anglického futbalového klubu Newcastle United. Aktuálne 48-ročný odborník prišiel do St James' Parku ako náhrada za Steva Brucea v novembri 2021.

Pod vedením Howea sa "strakám" podarilo v marci 2025 ovládnuť anglický Ligový pohár, čo bola prvá významná trofej pre tento klub od roku 1969. Okrem toho dostal United v rokoch 2023 a 2025 do Ligy majstrov. Pred príchodom do Newcastlu zaujal aj ako kouč Bournemouthu.

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Naposledy čelil Howe tlaku po minulej sezóne, v ktorej "The Magpies" skončili v tabuľke Premier League až na 12. mieste a zaznamenali 17 prehier z 38 zápasov.

Klub po skončení sezóny 2025/2026 opustila dvojica kľúčových hráčov - taliansky defenzívny stredopoliar Sandro Tonali prestúpil do londýnskeho Tottenhamu a anglický útočník Anthony Gordon do španielskeho FC Barcelona. Neistota panuje aj v súvislosti s budúcnosťou kapitána Bruna Guimaraesa.

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Eddie Howe ešte sedel na lavičke Newcastlu v stredajšom prípravnom zápase, v ktorom jeho mužstvo prehralo 1:4 s druholigovým Bristolom City.


Zdroj: SITA.sk - Newcastle United údajne opúšťa tréner Howe. „Straky“ pred štartom novej sezóny riešia zapeklitú situáciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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