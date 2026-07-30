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 24hod.sk    Šport

30. júla 2026

FC Chelsea dopĺňa defenzívu, z Crystal Palace prichádza francúzsky stopér Lacroix


Tagy: Premier League 2026/2027

Londýnsky klub FC Chelsea angažoval obrancu Maxencea Lacroixa, ktorý podpísal zmluvu na šesť rokov. Anglický futbalový klub FC Chelsea doplnil svoju defenzívu príchodom francúzskeho stopéra Maxencea ...



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england_france_wcup_soccer_26497 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Londýnsky klub FC Chelsea angažoval obrancu Maxencea Lacroixa, ktorý podpísal zmluvu na šesť rokov.


Anglický futbalový klub FC Chelsea doplnil svoju defenzívu príchodom francúzskeho stopéra Maxencea Lacroixa z konkurenčného Crystal Palace. Suma prestupu sa údajne pohybuje na úrovni približne 52 miliónov libier, čo je v prepočte približne necelých 61 miliónov eur.

Dvadsaťšesťročný Lacroix podpísal zmluvu na šesť rokov a okamžite sa zapojí do predsezónnej prípravy "The Blues".

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Francúzsky futbalista v najcennejšom drese absolvoval zatiaľ sedem duelov a bol aj súčasťou kádre "Les Bleus" na nedávnych majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. "Som naozaj rád, že môžem byť súčasťou tohto krásneho klubu. Každý pozná FC Chelsea, jeho tradíciu víťazstiev. Byť toho súčasťou klubu je pre mňa hrdý moment," vyhlásil Lacroix.

"Keď som hovoril s trénerom, videl som, že zdieľame rovnakú víziu a túžbu pre tento klub. Chceme vyhrávať. Keď vidíte kvalitu hráčov aj všetko, čo máme v klube, verím, že to dokážeme dosiahnuť. Ambíciou je zdvihnúť trofeje a neviem sa dočkať, ako k tomu prispejem," pokračoval Francúz.

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Lacroix absolvoval za Crystal Palace 98 zápasov, predtým hral za nemecký Wolfsburg. Počas pôsobenia na Selhurst Parku získal FA Cup, titul v Európskej konferenčnej lige aj Community Shield.

FC Chelsea pod vedením nového trénera Xabiho Alonsa predtým angažovala aj útočníka Morgana Rogersa z Aston Villy a pravého obrancu Marca Palestru z Atalanty Bergamo.

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K tímu sa tiež pridali Geovany Quenda a Emmanuel Emegha, ich prestupy Londýnčania dohodli ešte v roku 2025. Špekuluje sa aj o tom, že k Chelsea sa pripoja aj útočník Danny Welbeck z Brightonu či stredopoliar Jordan Henderson z Brentfordu.


Zdroj: SITA.sk - FC Chelsea dopĺňa defenzívu, z Crystal Palace prichádza francúzsky stopér Lacroix © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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