 Piatok 15.5.2026
 Meniny má Žofia
 24hod.sk    Šport

15. mája 2026

FC Everton príde o svojho kapitána a dlhoročnú oporu. Coleman sa ešte nerozhodol, kam povedú jeho kroky


Séamus Coleman je v Evertone dlhých 17 rokov a je možné, že v klube napokon zostane ako tréner. Po dlhých sedemnástich rokoch opustí pravý obranca Séamus Coleman káder anglického futbalového klubu FC ...



15.5.2026 (SITA.sk) - Séamus Coleman je v Evertone dlhých 17 rokov a je možné, že v klube napokon zostane ako tréner.


Po dlhých sedemnástich rokoch opustí pravý obranca Séamus Coleman káder anglického futbalového klubu FC Everton. Tridsaťsedemročný Ír opustí "karamelky" po skončení sezóny 2025/2026.

Coleman drží klubový rekord v počte štartov v Premier League, na jeho konte je dovedna 372 ligových duelov. Za klub absolvoval spolu 433 stretnutí a len jeden štart mu chýba, aby sa v tomto smere dostal na 10. priečku v historickom rebríčku klubu.

Do Evertonu prišiel v roku 2009 z tímu Sligo Rovers, v ostatných troch sezónach trpel viacerými zraneniami a odohral len 23 zápasov. Everton mu ponúkol pozíciu trénera v klube, no Coleman sa zatiaľ nerozhodol o svojej ďalšej kariére.

"Keď som ako 20-ročný z Sligo Rovers prišiel do rezervného tímu, dúfal som, že sa dostanem aspoň na lavičku. Že som sa stal hráčom s najväčším počtom zápasov v Premier League za Everton a zároveň kapitánom tohto úžasného klubu, je ešte väčším snom, než som si kedysi predstavoval," povedal kapitán írskej reprezentácie podľa oficiálneho webu FC Everton.

"Klub ku mne bol vždy fantastický a ponúkol mi šancu zostať po hráčskej kariére v rámci klubu. Tréner aj všetci zamestnanci boli skvelí, a keďže je táto rozhodujúca voľba môjho ďalšieho smeru, vyberiem sa na dlhú dovolenku a zhodnotím, čo to pre mňa ako hráča Evertonu znamenalo," dodal.

Evertonu patrí v tabuľke 10. priečka a dve kolá pred koncom má stále matematickú šancu na prienik do pohárovej Európy.


Zdroj: SITA.sk - FC Everton príde o svojho kapitána a dlhoročnú oporu. Coleman sa ešte nerozhodol, kam povedú jeho kroky © SITA Všetky práva vyhradené.

