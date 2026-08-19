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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Duplantis si dal indické kura a potom sedel na záchode. Nakoniec stihol finále aj štvrtý európsky titul


Tagy: Fenomén Jedlo Skok o žrdi žalúdočné problémy

Armand Duplantis strávil časť prípravy na finále skoku o žrdi na záchode. Švédsky fenomén svetovej žŕdky Armand Duplantis pridal nedávno v Birminghame do svojej jagavej zbierky štvrté zlato z ...



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duplant7 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Armand Duplantis strávil časť prípravy na finále skoku o žrdi na záchode.

Švédsky fenomén svetovej žŕdky Armand Duplantis pridal nedávno v Birminghame do svojej jagavej zbierky štvrté zlato z majstrovstiev Európy, ale chvíľu nebolo isté, či do súťaže vôbec nastúpi.

Dôvodom boli žalúdočné problémy po konzumácii exotického jedla. V tomto prípade išlo o indické jedlo tikka masala.

Najhlúpejšia vec


Duplantis si indické kura s pikantnou omáčkou doprial pred finálovým večerom v Birminghame a takmer celý deň presedel na záchode. Črevné problémy mu dali poriadne zabrať a lekári ho len tak-tak stihli dať dokopy

"Bola to tá najhlúpejšia vec, ktorú som urobil. Sám nechápem, prečo som si dal indické jedlo pred pretekmi," priznal Duplantis, cituje ho web iDnes.cz.

Deň na záchode


Keď už začínal tušiť, že z toho môže byť nepríjemnosť, sa pokúsil svoje jedlo trochu upraviť. Z omáčky strhol štipľavú časť a snažil sa jesť najmä kura. Ani to však nepomohlo.


"Dúfal som, že to nebude také strašné, ale bol som celý deň na záchode," zdupľoval Duplantis.



Gréka zdolal o 15 cm


Dvadsaťšesťročný Švéd vyhral finále žŕdky v Birminghame výkonom 615 cm, čím vylepšil rekord európskych šampionátov.


Jeho grécky vyzývateľ Emmanouil Karalis bral striebro výkonom 600 cm a bronzový bol Francúz Baptiste Thiery za 585 cm. Duplantisov svetový rekord pod holým nebom má hodnotu 630 cm, v hale skočil ešte o centimeter vyššie.




Zdroj: SITA.sk - Duplantis si dal indické kura a potom sedel na záchode. Nakoniec stihol finále aj štvrtý európsky titul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fenomén Jedlo Skok o žrdi žalúdočné problémy
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