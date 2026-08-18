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18. augusta 2026
Zatvorili ho za hlúposť. Tréner slovenskej legendy kulturistiky nerozumie, prečo Cibuľu držia vo väzení tesne pred MS – VIDEO
Dušanavi Ďubekovi prekáža to, že jeho zverencovi mohli dať monitorovací náramok či povinné verejnoprospešné práce. Slovenský kulturista Adam Cibuľa mal výnimočnú kariéru, ktorú podčiarkol ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Dušanavi Ďubekovi prekáža to, že jeho zverencovi mohli dať monitorovací náramok či povinné verejnoprospešné práce.
Slovenský kulturista Adam Cibuľa mal výnimočnú kariéru, ktorú podčiarkol reštartom a účasťou na tohtoročných majstrovstvách Európy. Päťkrát tam v minulosti zvíťazil, na MS bral dvakrát bronzovú medailu.
Počas života však zvolil viaceré nesprávne rozhodnutia, ktoré spôsobili to, že žil na ulici a viackrát sedel aj vo väzení. Aktuálne je opäť za mrežami.
"V tejto našej republike treba len zavrieť človeka za nejakú hlúposť. Ide o starú záležitosť, ktorú si musel odpykať, je to pozostatok jeho života na ulici," uviedol jeho tréner Dušan Ďubek.
"Bezdomovci sa pobili niekde na stanici, pripísali Adamovi výtržníctvo s nejakým ublížením na zdraví, keďže niekomu takpovediac ´dal po pysku´ a rozbil mu peru. Stalo sa to v roku 2024, potom sa to vyšetrovalo. Minulý rok začali Adama vláčiť po súdoch, následne sme sa začali pripravovať a začali sme pracovať na jeho známej premene," prezradil ďalej pre web sport24.sk.
Muž, ktorý skončil v nemocnici, Cibuľu udal a svedkovia to potvrdili. Mal ísť do väzenia, no vďaka snahe kouča tam nemusel byť počas príprav na ME, kde obsadil vo svojej kategórii výborné 5. miesto.
Po návrate putoval za mreže, súd mu uložil trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Aktuálne by sa mal vrátiť na podmienečné prepustenie domov.
Ďubekovi prekáža to, že jeho zverencovi mohli dať monitorovací náramok či povinné verejnoprospešné práce.
"Adam je úplne neškodný človek. Nechcú súdiť nejaké ´veľké ryby´, tak sa potrebujú odbavovať na takýchto malých. Odsúdiť čoskoro 62-ročného chorého človeka, ktorého poznačila ulica, na väzenie za takúto hlúposť, to je brutál. Ja by som to bral, keby Adam vykradol nejaký obchod, alebo niekomu ukradol auto či by niekoho prepadol. Ale pri takejto bitke?" pýta sa.
"Je to na smiech, je to hanba. Toto je banánová republika. Zatvárajú obyčajných ľudí za kadejaké priestupky. Deje sa tu úplné šialenstvo. Takéto prípady ako Adam sa dajú riešiť pokutami alebo odpracovaním. A 62-ročného chlapa, o ktorom vedia, že ide reprezentovať Slovensko, idú strčiť do väzenia. A to ešte dobre, že mu nedali rok," vyhlásil.
Koncom augusta by sa mal dostať Cibuľa na slobodu. S kulturistom nie je Ďubek v kontakte, správy dostáva cez jeho manželku, ktorá s Adamom komunikuje.
"Podľa informácií to Adam zvláda veľmi zle. Predsa len je to starší človek. Poviem vám na rovinu, že on nie je zlý. A v 62 rokoch nastúpiť za nejakú blbosť do väzenia, čo už, samozrejme, ľutuje. Ten chlap tam trpí, veď nič poriadne neurobil a za takú blbosť ho odsúdili," pokračoval tréner s tým, že by jeho zverenec mohol byť po čase opäť v poriadku.
V októbri by chceli obaja stihnúť svetový šampionát. Cibuľa vo väzení cvičí, lekár mu predpísal mliečnu stravu, má tak príjem bielkovín, dostáva tvaroh aj mlieko. "Je to lepšie ako nič," skonštatoval Ďubek.
"Svaly majú pamäť. Dlhodobo trénoval, to sa mu všetko vráti. Počítam, že by sme sa išli v polovici septembra ukázať na zraz reprezentácie, tam by sa rozhodlo, či je Adam schopný zúčastniť sa MS podľa formy. Zatiaľ plán je ísť na toto podujatie," dodal kouč.
Zdroj: SITA.sk - Zatvorili ho za hlúposť. Tréner slovenskej legendy kulturistiky nerozumie, prečo Cibuľu držia vo väzení tesne pred MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský kulturista Adam Cibuľa mal výnimočnú kariéru, ktorú podčiarkol reštartom a účasťou na tohtoročných majstrovstvách Európy. Päťkrát tam v minulosti zvíťazil, na MS bral dvakrát bronzovú medailu.
Počas života však zvolil viaceré nesprávne rozhodnutia, ktoré spôsobili to, že žil na ulici a viackrát sedel aj vo väzení. Aktuálne je opäť za mrežami.
"V tejto našej republike treba len zavrieť človeka za nejakú hlúposť. Ide o starú záležitosť, ktorú si musel odpykať, je to pozostatok jeho života na ulici," uviedol jeho tréner Dušan Ďubek.
Skvelý výsledok
"Bezdomovci sa pobili niekde na stanici, pripísali Adamovi výtržníctvo s nejakým ublížením na zdraví, keďže niekomu takpovediac ´dal po pysku´ a rozbil mu peru. Stalo sa to v roku 2024, potom sa to vyšetrovalo. Minulý rok začali Adama vláčiť po súdoch, následne sme sa začali pripravovať a začali sme pracovať na jeho známej premene," prezradil ďalej pre web sport24.sk.
Muž, ktorý skončil v nemocnici, Cibuľu udal a svedkovia to potvrdili. Mal ísť do väzenia, no vďaka snahe kouča tam nemusel byť počas príprav na ME, kde obsadil vo svojej kategórii výborné 5. miesto.
Po návrate putoval za mreže, súd mu uložil trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Aktuálne by sa mal vrátiť na podmienečné prepustenie domov.
Banánová republika
Ďubekovi prekáža to, že jeho zverencovi mohli dať monitorovací náramok či povinné verejnoprospešné práce.
"Adam je úplne neškodný človek. Nechcú súdiť nejaké ´veľké ryby´, tak sa potrebujú odbavovať na takýchto malých. Odsúdiť čoskoro 62-ročného chorého človeka, ktorého poznačila ulica, na väzenie za takúto hlúposť, to je brutál. Ja by som to bral, keby Adam vykradol nejaký obchod, alebo niekomu ukradol auto či by niekoho prepadol. Ale pri takejto bitke?" pýta sa.
"Je to na smiech, je to hanba. Toto je banánová republika. Zatvárajú obyčajných ľudí za kadejaké priestupky. Deje sa tu úplné šialenstvo. Takéto prípady ako Adam sa dajú riešiť pokutami alebo odpracovaním. A 62-ročného chlapa, o ktorom vedia, že ide reprezentovať Slovensko, idú strčiť do väzenia. A to ešte dobre, že mu nedali rok," vyhlásil.
Koncom augusta by sa mal dostať Cibuľa na slobodu. S kulturistom nie je Ďubek v kontakte, správy dostáva cez jeho manželku, ktorá s Adamom komunikuje.
"Podľa informácií to Adam zvláda veľmi zle. Predsa len je to starší človek. Poviem vám na rovinu, že on nie je zlý. A v 62 rokoch nastúpiť za nejakú blbosť do väzenia, čo už, samozrejme, ľutuje. Ten chlap tam trpí, veď nič poriadne neurobil a za takú blbosť ho odsúdili," pokračoval tréner s tým, že by jeho zverenec mohol byť po čase opäť v poriadku.
V októbri by chceli obaja stihnúť svetový šampionát. Cibuľa vo väzení cvičí, lekár mu predpísal mliečnu stravu, má tak príjem bielkovín, dostáva tvaroh aj mlieko. "Je to lepšie ako nič," skonštatoval Ďubek.
"Svaly majú pamäť. Dlhodobo trénoval, to sa mu všetko vráti. Počítam, že by sme sa išli v polovici septembra ukázať na zraz reprezentácie, tam by sa rozhodlo, či je Adam schopný zúčastniť sa MS podľa formy. Zatiaľ plán je ísť na toto podujatie," dodal kouč.
Zdroj: SITA.sk - Zatvorili ho za hlúposť. Tréner slovenskej legendy kulturistiky nerozumie, prečo Cibuľu držia vo väzení tesne pred MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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