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19. augusta 2026
Slovan delia od hlavnej časti Ligy majstrov dva zápasy. Proti Celje hrá o sen aj obrovské milióny – VIDEO
„Belasí“ už v kvalifikácii vyradili Iberiu 1999 a Mjällby, teraz ich od prestížnej súťaže delí dvojzápas so známym súperom. Futbalisti Slovana ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - „Belasí“ už v kvalifikácii vyradili Iberiu 1999 a Mjällby, teraz ich od prestížnej súťaže delí dvojzápas so známym súperom.
Futbalisti Slovana Bratislava stoja pred poslednou prekážkou na ceste do hlavnej fázy Ligy majstrov 2026/2027. V stredu o 21.00 h privítajú na vypredanom Tehelnom poli slovinské Celje v prvom zápase play-off. V hre je nielen účasť medzi európskou elitou, ale aj výrazná finančná prémia.
„Belasí“ už v kvalifikácii vyradili Iberiu 1999 a Mjällby, teraz ich od prestížnej súťaže delí dvojzápas so známym súperom. Celje stretli aj v sezóne 2024/2025, keď sa premiérovo prebojovali do hlavnej časti Ligy majstrov. V Slovinsku vtedy remizovali 1:1 a v odvete na Tehelnom poli triumfovali jednoznačne 5:0.
Tréner Slovana Yaya Touré pred prvým duelom neskrýva nadšenie ani význam najbližších dní. „Som pozitívne naladený a nadšený, už som sa nevedel dočkať dnešného zápasu. Vieme, že sa hrá o veľa. Môže to priniesť vypätie pre hráčov, fanúšikov i pre mňa, avšak v pozitívnom zmysle slova. Moji zverenci sa počas celej našej doterajšej práce pripravujú excelentne. Pre každého hráča vrátane tých našich je snom hrať Ligu majstrov. Na to však potrebujeme vyhrať oba zápasy a zdolať Celje,“ uviedol kouč z Pobrežia Slonoviny v predzápasovom bulletine.
Slovan sa ani vzhľadom na dôležitosť dvojzápasu nechystá ustúpiť od svojho herného nastavenia. „Nie sme tím, ktorý by šiel do zápasov s plánom brániť. Sme mužstvo, ktoré chce útočiť a v dobrom sa tešiť z futbalu, aby si to užili ľudia, ktorí chodia na štadión. Toto nastavenie sa nemení. Čakajú nás dva zápasy, čiže celkovo 180 minút, a my v nich túžime vyhrať.“
Motivácia je obrovská aj z ekonomického pohľadu. Samotný postup do hlavnej fázy Ligy majstrov prináša prémiu 18,62 milióna eur, pričom už účasť v play-off znamená 4,28 milióna eur. Slovan sa pritom môže oprieť o vypredané Tehelné pole s približne 20-tisíc divákmi.
„Toto je súťaž, ktorú som ako hráč miloval. A ako tréner by som v nej veľmi rád videl mojich hráčov. Bolo by to skvelé aj pre našich výborných fanúšikov. Chceme dosiahnuť niečo výnimočné. Prvý krok je dnes večer,“ vyhlásil kouč Slovana. Dvadsaťštyrinásobného slovenského majstra tak čaká prvých 90 minút súboja, ktorého úspešné zvládnutie by ho výrazne priblížilo k ďalšej účasti medzi európskou futbalovou elitou.
Zdroj: SITA.sk - Slovan delia od hlavnej časti Ligy majstrov dva zápasy. Proti Celje hrá o sen aj obrovské milióny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti Slovana Bratislava stoja pred poslednou prekážkou na ceste do hlavnej fázy Ligy majstrov 2026/2027. V stredu o 21.00 h privítajú na vypredanom Tehelnom poli slovinské Celje v prvom zápase play-off. V hre je nielen účasť medzi európskou elitou, ale aj výrazná finančná prémia.
„Belasí“ už v kvalifikácii vyradili Iberiu 1999 a Mjällby, teraz ich od prestížnej súťaže delí dvojzápas so známym súperom. Celje stretli aj v sezóne 2024/2025, keď sa premiérovo prebojovali do hlavnej časti Ligy majstrov. V Slovinsku vtedy remizovali 1:1 a v odvete na Tehelnom poli triumfovali jednoznačne 5:0.
Tréner Slovana Yaya Touré pred prvým duelom neskrýva nadšenie ani význam najbližších dní. „Som pozitívne naladený a nadšený, už som sa nevedel dočkať dnešného zápasu. Vieme, že sa hrá o veľa. Môže to priniesť vypätie pre hráčov, fanúšikov i pre mňa, avšak v pozitívnom zmysle slova. Moji zverenci sa počas celej našej doterajšej práce pripravujú excelentne. Pre každého hráča vrátane tých našich je snom hrať Ligu majstrov. Na to však potrebujeme vyhrať oba zápasy a zdolať Celje,“ uviedol kouč z Pobrežia Slonoviny v predzápasovom bulletine.
Slovan sa ani vzhľadom na dôležitosť dvojzápasu nechystá ustúpiť od svojho herného nastavenia. „Nie sme tím, ktorý by šiel do zápasov s plánom brániť. Sme mužstvo, ktoré chce útočiť a v dobrom sa tešiť z futbalu, aby si to užili ľudia, ktorí chodia na štadión. Toto nastavenie sa nemení. Čakajú nás dva zápasy, čiže celkovo 180 minút, a my v nich túžime vyhrať.“
Motivácia je obrovská aj z ekonomického pohľadu. Samotný postup do hlavnej fázy Ligy majstrov prináša prémiu 18,62 milióna eur, pričom už účasť v play-off znamená 4,28 milióna eur. Slovan sa pritom môže oprieť o vypredané Tehelné pole s približne 20-tisíc divákmi.
„Toto je súťaž, ktorú som ako hráč miloval. A ako tréner by som v nej veľmi rád videl mojich hráčov. Bolo by to skvelé aj pre našich výborných fanúšikov. Chceme dosiahnuť niečo výnimočné. Prvý krok je dnes večer,“ vyhlásil kouč Slovana. Dvadsaťštyrinásobného slovenského majstra tak čaká prvých 90 minút súboja, ktorého úspešné zvládnutie by ho výrazne priblížilo k ďalšej účasti medzi európskou futbalovou elitou.
Zdroj: SITA.sk - Slovan delia od hlavnej časti Ligy majstrov dva zápasy. Proti Celje hrá o sen aj obrovské milióny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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