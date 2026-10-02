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02. októbra 2026
Manchester City sa zatiaľ neodvolal, má na to už len pár hodín. Hlavný sponzor klubu kritizuje Premier League
Tagy: Premier League Trest
Nezávislá komisia dospela k záveru, že celok zatajoval skutočný stav svojich financií. Manchester City čelí poslednému termínu na podanie odvolania proti záverom, že porušil finančné pravidlá ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Nezávislá komisia dospela k záveru, že celok zatajoval skutočný stav svojich financií.
Manchester City čelí poslednému termínu na podanie odvolania proti záverom, že porušil finančné pravidlá Premier League, pričom Futbalová asociácia (FA) uviedla, že tento prípad má "dôsledky pre integritu hry".
Premier League oznámila, že nezávislá komisia uznala klub podporovaný investormi z Abú Zabí vinným vo viac ako 100 bodoch obvinenia.
Možný trest je neistý, no klubu, ktorý momentálne vedie tabuľku najbohatšej ligy na svete, hrozí výrazný odpočet bodov, pokuta alebo dokonca vylúčenie z najvyššej súťaže.
Desaťnásobný anglický majster, ktorý naďalej odmieta akékoľvek pochybenie, avizoval zámer odvolať sa a v piatok 2. októbra im na tento krok zostáva už len niekoľko hodín.
Anglická Futbalová asociácia (FA) prerušila mlčanie. "Starostlivo zvažujeme toto rozhodnutie a jeho dôsledky a v prípade potreby podnikneme príslušné kroky," uviedol národný riadiaci orgán vo svojom stanovisku.
"Keďže konanie medzi Premier League a futbalovým klubom Manchester City stále prebieha, v tejto fáze sa k nemu nebudeme bližšie vyjadrovať. Vývoj udalostí však budeme naďalej pozorne sledovať," dodala FA.
Nezávislá komisia zistila, že ManCity v rokoch 2009 až 2018 – teda v období, keď získal tri tituly v Premier League a ďalšie trofeje – uzatváral fiktívne dohody s cieľom umelo zvýšiť príjmy a znížiť náklady o viac ako 900 miliónov libier (približne 1 057 828 500 eur).
Komisia dospela k záveru, že celok zatajoval skutočný stav svojich financií, pričom uviedla, že City "výrazne porušilo limity na výdavky stanovené Premier League aj UEFA".
Úrad britského premiéra vyhlásil, že tento klub nestojí "nad pravidlami", a to v reakcii na kritiku, ktorú v súvislosti s prípadom vyslovil Andy Burnham.
Bývalý starosta oblasti Greater Manchester Burnham pre BBC povedal, že si neželá, aby majitelia klubu zo SAE v dôsledku tohto prípadu odišli. "Veľmi by ma znepokojilo, keby sme o nich prišli."
Hviezda skupiny Oasis a fanúšik "The Citizens" Liam Gallagher zverejnil na sociálnej sieti nahnevaný príspevok, v ktorom sa svojho klubu zastal.
"Všetka tá nenávisť voči ManCity zo strany iných klubov by mala smerovať na Arsenal, ManUtd či Liverpool. Práve oni sú skorumpovaní a snažia sa zabrániť ostatným tímom vo víťazstvách, nie ManCity," uviedol.
Klubom Everton a Nottingham Forest boli v sezóne 2023/2024 odpočítané body za jednotlivé porušenia pravidiel finančnej udržateľnosti. Vzhľadom na obrovský rozsah celého prípadu by tak City mohol hroziť dokonca zostup zo súťaže. Objavujú sa aj špekulácie, že by mohol prísť o získané tituly.
Letecká spoločnosť Etihad Airways zo Spojených arabských emirátov, ktorá je hlavným sponzorom tímu, oznámila, že zvažuje právne kroky proti vedeniu Premier League.
"Spoločnosť kategoricky odmieta akékoľvek zistenia či závery, ktoré by naznačovali, že sa aerolínie niekedy podieľali na nekalých obchodných praktikách," uviedol hovorca spoločnosti, ktorá vyjadrila "hlboké znepokojenie" nad spôsobom, akým sa táto záležitosť komunikovala verejnosti, pričom poukázala na "účelové úniky informácií a spôsob informovania".
Ďalším faktorom je možná vlna žiadostí o odškodné. Bývalý výkonný riaditeľ Liverpoolu Christian Purslow pre BBC povedal, že kluby by sa "radili do fronty s takýmito žiadosťami".
Manchester City sa stal dominantnou silou Premier League po tom, čo ho v roku 2008 prevzal šejk Mansúr, viceprezident a podpredseda vlády Spojených arabských emirátov.
Najbližšie čaká celok zápas proti Liverpoolu na štadióne Anfield Road, ktorý sa uskutoční 11. októbra. Pôjde o súboj proti klubu, ktorý bol počas väčšej časti uplynulého desaťročia najväčším konkurentom.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City sa zatiaľ neodvolal, má na to už len pár hodín. Hlavný sponzor klubu kritizuje Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Manchester City čelí poslednému termínu na podanie odvolania proti záverom, že porušil finančné pravidlá Premier League, pričom Futbalová asociácia (FA) uviedla, že tento prípad má "dôsledky pre integritu hry".
Premier League oznámila, že nezávislá komisia uznala klub podporovaný investormi z Abú Zabí vinným vo viac ako 100 bodoch obvinenia.
Možný trest je neistý, no klubu, ktorý momentálne vedie tabuľku najbohatšej ligy na svete, hrozí výrazný odpočet bodov, pokuta alebo dokonca vylúčenie z najvyššej súťaže.
Odmietli pochybenie
Desaťnásobný anglický majster, ktorý naďalej odmieta akékoľvek pochybenie, avizoval zámer odvolať sa a v piatok 2. októbra im na tento krok zostáva už len niekoľko hodín.
Anglická Futbalová asociácia (FA) prerušila mlčanie. "Starostlivo zvažujeme toto rozhodnutie a jeho dôsledky a v prípade potreby podnikneme príslušné kroky," uviedol národný riadiaci orgán vo svojom stanovisku.
"Keďže konanie medzi Premier League a futbalovým klubom Manchester City stále prebieha, v tejto fáze sa k nemu nebudeme bližšie vyjadrovať. Vývoj udalostí však budeme naďalej pozorne sledovať," dodala FA.
Nechce prísť o majiteľov
Nezávislá komisia zistila, že ManCity v rokoch 2009 až 2018 – teda v období, keď získal tri tituly v Premier League a ďalšie trofeje – uzatváral fiktívne dohody s cieľom umelo zvýšiť príjmy a znížiť náklady o viac ako 900 miliónov libier (približne 1 057 828 500 eur).
Komisia dospela k záveru, že celok zatajoval skutočný stav svojich financií, pričom uviedla, že City "výrazne porušilo limity na výdavky stanovené Premier League aj UEFA".
Úrad britského premiéra vyhlásil, že tento klub nestojí "nad pravidlami", a to v reakcii na kritiku, ktorú v súvislosti s prípadom vyslovil Andy Burnham.
Bývalý starosta oblasti Greater Manchester Burnham pre BBC povedal, že si neželá, aby majitelia klubu zo SAE v dôsledku tohto prípadu odišli. "Veľmi by ma znepokojilo, keby sme o nich prišli."
Množstvo špekulácií
Hviezda skupiny Oasis a fanúšik "The Citizens" Liam Gallagher zverejnil na sociálnej sieti nahnevaný príspevok, v ktorom sa svojho klubu zastal.
"Všetka tá nenávisť voči ManCity zo strany iných klubov by mala smerovať na Arsenal, ManUtd či Liverpool. Práve oni sú skorumpovaní a snažia sa zabrániť ostatným tímom vo víťazstvách, nie ManCity," uviedol.
Klubom Everton a Nottingham Forest boli v sezóne 2023/2024 odpočítané body za jednotlivé porušenia pravidiel finančnej udržateľnosti. Vzhľadom na obrovský rozsah celého prípadu by tak City mohol hroziť dokonca zostup zo súťaže. Objavujú sa aj špekulácie, že by mohol prísť o získané tituly.
Žiadosti o odškodné
Letecká spoločnosť Etihad Airways zo Spojených arabských emirátov, ktorá je hlavným sponzorom tímu, oznámila, že zvažuje právne kroky proti vedeniu Premier League.
"Spoločnosť kategoricky odmieta akékoľvek zistenia či závery, ktoré by naznačovali, že sa aerolínie niekedy podieľali na nekalých obchodných praktikách," uviedol hovorca spoločnosti, ktorá vyjadrila "hlboké znepokojenie" nad spôsobom, akým sa táto záležitosť komunikovala verejnosti, pričom poukázala na "účelové úniky informácií a spôsob informovania".
Ďalším faktorom je možná vlna žiadostí o odškodné. Bývalý výkonný riaditeľ Liverpoolu Christian Purslow pre BBC povedal, že kluby by sa "radili do fronty s takýmito žiadosťami".
Manchester City sa stal dominantnou silou Premier League po tom, čo ho v roku 2008 prevzal šejk Mansúr, viceprezident a podpredseda vlády Spojených arabských emirátov.
Najbližšie čaká celok zápas proti Liverpoolu na štadióne Anfield Road, ktorý sa uskutoční 11. októbra. Pôjde o súboj proti klubu, ktorý bol počas väčšej časti uplynulého desaťročia najväčším konkurentom.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City sa zatiaľ neodvolal, má na to už len pár hodín. Hlavný sponzor klubu kritizuje Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League Trest
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