Ďuriša bude stáť gól v Luxembursku 500 eur: Zaplatím rád

Slovenský futbalista Dávid Ďuriš bude na prvý reprezentačný gól spomínať do konca života. Presným zásahom do siete Luxemburska (1:0) v pondelkovom zápase J-skupiny kvalifikácie priblížil Slovensko k postupu na ME 2024 v Nemecku a vďaka svojej pohotovosti v zakončení ho skúsenejší spoluhráči veľmi radi skasírujú - ľahší bude o 500 eur.





"Už počas gólovej oslavy som vedel, že budem musieť zaplatiť do spoločnej kasy 500 eur. Samozrejme, urobím to rád," smial sa 24-ročný hrdina stretnutia. Útočník žilinského MŠK prišiel na ihrisko v 63. minúte a o necelú štvrťhodinu strelil po centri svojho menovca Hancka jediný gól nesmierne dôležitého súboja v Luxemburgu. "Stále nemôžem uveriť, že sa mi niečo také podarilo. Ani sa mi nesnívalo, že niekedy môžem rozhodnúť zápas za reprezentáciu. Som rád, že som pomohol mužstvu k nášmu spoločnému cieľu. Tréner ma poslal na trávnik, aby som robil nábehy za obranu, roztrhali sme to tam so spoluhráčmi a vytvárali si z toho šance," prezradil taktické zámery Ďuriš.Ôsmy štart v reprezentácii mu priniesol prvý gól, ktorý môže mať pre Slovensko cenu zlata. Dve kolá pred koncom kvalifikácie si zverenci Francesca Calzonu upevnili druhé miesto v tabuľke a v novembri im stačí na spečatenie postupu získať bod v dvoch zápasoch, za istých okolností ani ten nie... "Je to pre mňa najdôležitejší gól v kariére, mám z neho obrovskú radosť. Čo sa týka ME a či sa dostanem do nominácie, to je ešte ďaleko. V tejto chvíli to neriešim," dodal Ďuriš.